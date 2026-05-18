AMY GRUPO cán mốc 7.000 tỷ doanh thu sau một thập kỷ

Trong bối cảnh ngành vật liệu xây dựng chịu ảnh hưởng lớn từ chu kỳ bất động sản, xây dựng và tiêu dùng nội thất, câu chuyện tăng trưởng của AMY GRUPO không chỉ nằm ở quy mô doanh thu. Điều đáng quan sát hơn là cách doanh nghiệp này từng bước mở rộng từ gạch ốp lát truyền thống sang các nhóm vật liệu hoàn thiện có giá trị gia tăng cao hơn như gạch porcelain, gạch Big slab khổ lớn, sàn SPC, LVT, Hybrid flooring, tấm ốp tường và ngói gốm tráng men.

Tăng trưởng nhanh, hiệu quả sinh lời cải thiện rõ nét

Theo số liệu doanh nghiệp công bố, giai đoạn 2021–2025 ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý của AMY GRUPO. Doanh thu thuần tăng từ 1.939 tỷ đồng năm 2021 lên 6.997 tỷ đồng năm 2025, tương đương hơn 3,6 lần sau 5 năm.

Năm 2024 là giai đoạn tăng trưởng mạnh khi doanh thu đạt 6.037 tỷ đồng, tăng 60,7% so với năm trước. Sang năm 2025, doanh thu tiếp tục tăng lên gần 7.000 tỷ đồng, cho thấy quy mô hoạt động của doanh nghiệp đã bước sang một mặt bằng mới.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng tăng từ 94 tỷ đồng năm 2021 lên 716,4 tỷ đồng năm 2025. Riêng năm 2024, lợi nhuận sau thuế đạt 787 tỷ đồng, tăng 179,1% so với năm 2023.

Các chỉ số sinh lời cũng cho thấy sự cải thiện. ROAE tăng từ 16,5% năm 2021 lên 36,6% năm 2025, từng đạt 49,8% năm 2024. ROAA tăng từ 4,7% năm 2021 lên 12,9% năm 2025, với mức cao nhất 17,4% năm 2024.

Với nhà đầu tư, đây là nhóm dữ liệu đáng chú ý. AMY GRUPO không chỉ tăng trưởng về quy mô, mà còn cho thấy khả năng cải thiện hiệu quả sử dụng vốn và tài sản trong một ngành có đặc thù đầu tư lớn, chi phí cố định cao và chịu áp lực cạnh tranh mạnh.

Nền tảng sản xuất quy mô lớn

Tăng trưởng của AMY GRUPO được đặt trên nền tảng sản xuất công nghiệp.

Theo hồ sơ năng lực doanh nghiệp, tổng công suất sản phẩm của AMY GRUPO đạt hơn 83 triệu m²/năm. Trong đó, nhóm gạch và ngói đạt khoảng 29 triệu m²/năm với 12 dây chuyền; nhóm sản phẩm SPC đạt 45 triệu m²/năm với 25 dây chuyền; nhóm LVT, Hybrid flooring và Wall panel đạt hơn 9 triệu m²/năm với 11 dây chuyền.

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược sản phẩm của AMY GRUPO là sàn SPC – nhóm vật liệu hoàn thiện đang tăng trưởng nhanh trên thế giới nhờ đặc tính bền, ổn định, chống nước và dễ thi công. Đây cũng là nhóm sản phẩm có tiềm năng tốt tại các thị trường xuất khẩu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu về vật liệu bền, dễ lắp đặt và thân thiện với xu hướng cải tạo không gian ngày càng gia tăng.

Dấu ấn tại các dự án lớn

Không chỉ phát triển sản xuất và xuất khẩu, AMY GRUPO còn ghi dấu tại thị trường trong nước thông qua hệ thống dự án trải dài ở nhiều phân khúc: trung tâm thương mại, chung cư cao cấp, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà ở xã hội, văn phòng và công trình công cộng.

Theo hồ sơ doanh nghiệp, AMY GRUPO đã tham gia cung cấp sản phẩm cho hơn 150 dự án trên toàn quốc. Doanh nghiệp cũng là đối tác của nhiều nhóm chủ đầu tư và nhà thầu lớn như Coteccons, Unicons, Delta, Ricons, Newtecons, Ecoba, MIK Group, An Gia Group, Xuân Mai Corp, BRG, Mường Thanh, Đất Xanh…..

Một số dự án tiêu biểu có sử dụng sản phẩm AMY có thể kể đến như Lotte Mall West Lake Hanoi, Lumi Hanoi, Eco Green Saigon, Hoàng Huy Commerce, Scenia Bay Nha Trang, Hilton Hạ Long,…

Xuất khẩu tạo dư địa tăng trưởng dài hạn

AMY GRUPO hiện có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với các thị trường xuất khẩu như Mỹ, châu Âu, Đông Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Úc, Mỹ Latinh và Trung Á.

Sự hiện diện tại các thị trường khó tính cho thấy doanh nghiệp đã bước qua giai đoạn chỉ phục vụ thị trường nội địa. Xuất khẩu giúp AMY GRUPO mở rộng dư địa tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào chu kỳ bất động sản trong nước và nâng tiêu chuẩn vận hành theo yêu cầu quốc tế.

Một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hoàn thiện đáng quan sát

Một thập kỷ đầu tiên là giai đoạn AMY GRUPO xây nền móng. Giai đoạn tiếp theo sẽ là bài toán của quản trị tăng trưởng, tối ưu hiệu quả, nâng cao năng lực R&D, chuẩn hóa vận hành và gia tăng sức cạnh tranh quốc tế.

Trong bức tranh ngành vật liệu xây dựng Việt Nam, AMY GRUPO đang nổi lên như một thương hiệu Việt có tham vọng đi xa hơn vai trò nhà sản xuất truyền thống. Đó là hành trình từ sản xuất vật liệu đến kiến tạo giải pháp hoàn thiện không gian và cũng là lý do doanh nghiệp này xứng đáng được thị trường tài chính chú ý nhiều hơn trong thời gian tới.