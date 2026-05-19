Điều gì giúp iPhone 17 bán chạy đầu năm 2026?

Trong danh sách này, đại diện đến từ Apple tiếp tục cho thấy sức hút lớn với người tiêu dùng. Bài viết dưới đây sẽ phân tích những yếu tố giúp thế hệ iPhone mới duy trì sức cạnh tranh trên thị trường trong thời gian qua.

Thế hệ iPhone tiêu chuẩn ghi nhận doanh số ấn tượng

Theo dữ liệu được công bố, iPhone 17 bản tiêu chuẩn chiếm 6% tổng doanh số thiết bị bán ra trên toàn cầu trong quý 1/2026. Đây là kết quả đáng chú ý, cho thấy phiên bản tiêu chuẩn vẫn có sức hấp dẫn lớn đối với người dùng. Bên cạnh đó, các phiên bản iPhone 17 Pro Max và iPhone 17 Pro cũng xuất hiện trong nhóm sản phẩm có doanh số cao.

Đáng chú ý, 10 mẫu máy bán chạy trong danh sách đã đóng góp 25% tổng lượng điện thoại bán ra trên toàn thế giới. Con số này phản ánh mức độ tập trung doanh số cao trong nhóm các thiết bị được người dùng quan tâm nhiều. Báo cáo cũng cho thấy nhu cầu đối với dòng iPhone 17 vẫn được duy trì ổn định tại nhiều thị trường.

Sức hút đến từ những nâng cấp thiết thực

Theo nhận định từ các chuyên gia phân tích, thành công của iPhone 17 bản tiêu chuẩn đến từ những thay đổi sát với nhu cầu thực tế của người dùng. Thiết bị được nâng cấp dung lượng lưu trữ cơ bản, cải thiện độ phân giải camera và trang bị màn hình có tần số quét cao hơn. Những nâng cấp này giúp trải nghiệm sử dụng trên bản tiêu chuẩn tiệm cận hơn với các phiên bản cao cấp, đồng thời mang lại giá trị thiết thực cho nhóm khách hàng phổ thông.

Sự đón nhận tích cực cũng được thể hiện qua mức tăng trưởng doanh số tại một số thị trường lớn như Mỹ và Trung Quốc. Riêng tại Hàn Quốc, lượng máy bán ra trong quý ghi nhận mức tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Sự liền mạch trong hệ sinh thái thiết bị

Không chỉ sở hữu phần cứng được cải thiện, iPhone 17 còn có lợi thế nhờ khả năng kết nối mượt mà với các thiết bị khác trong hệ sinh thái Apple. Người dùng có thể đồng bộ dữ liệu, chuyển hình ảnh hoặc tiếp tục xử lý công việc đang làm dở trên MacBook Air M4 một cách nhanh chóng.

Khả năng làm việc liền mạch giữa các thiết bị là một trong những yếu tố giúp người dùng gắn bó lâu dài với hệ sinh thái Apple. Với những ai cần một chiếc máy tính xách tay có hiệu năng mạnh hơn để xử lý các phần mềm nặng, MacBook Pro cũng là lựa chọn phù hợp để kết hợp cùng iPhone trong công việc đồ họa, sáng tạo nội dung hoặc xử lý tác vụ chuyên sâu.

