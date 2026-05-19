Á Đông Land - Đại lý F1 chiến lược Vinhomes Saigon Park Hóc Môn

Lễ ký kết "The Grand Alliance 2026" và bước đi mới của Vinhomes

Sự kiện "The Grand Alliance 2026 – Lễ ký kết đối tác chiến lược Vinhomes Saigon Park" được tổ chức tại Grand Ballroom khách sạn Vinpearl Landmark 81, TP.HCM. Đây là dịp Tập đoàn Vinhomes công khai danh sách các đơn vị phân phối được lựa chọn để đồng hành cùng dự án trong nhiều năm sắp tới.

Đại diện cho Á Đông Land, ông Trần Đức Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Á Đông Land, đã ký kết hợp tác và đón nhận chứng nhận "Đại lý chiến lược" trực tiếp từ chủ đầu tư. Mức danh hiệu này nằm trong nhóm cao nhất của hệ thống phân phối F1 mà Vinhomes phân loại, dành cho các đại lý có hiệu suất và chuẩn vận hành đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất.

"Trở thành đại lý F1 Vinhomes Saigon Park Hóc Môn là bước đi tự nhiên sau hành trình nhiều năm chúng tôi đồng hành cùng Vinhomes ở các dự án lớn trước đó. Á Đông Land xác định mục tiêu lọt vào top 3 đại lý có doanh số cao nhất ngay trong đợt mở bán mở màn", ông Trần Đức Tuấn nhấn mạnh.

Vinhomes Saigon Park: Cú huých 1.080ha cho vùng đô thị vệ tinh

Dự án Vinhomes Saigon Park nằm trên địa bàn hai xã Tân Hiệp và Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, TP.HCM. Với quy mô gần 1.080ha, đây hiện là một trong những đại đô thị có diện tích lớn nhất phía Nam được công bố ra thị trường. Vị trí dự án bám trục Vành Đai 3 và Quốc lộ 22, liên kết về khu trung tâm TP.HCM qua đường Trường Chinh cũng như tuyến cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đang trong giai đoạn triển khai.

Theo định hướng quy hoạch chung của TP.HCM, Hóc Môn được xác định là một trong những đô thị vệ tinh quan trọng phía Tây Bắc. Các chuyên gia phân tích cho rằng dòng vốn đại đô thị quy mô 1.080ha mà Vinhomes triển khai sẽ tạo lực đẩy hình thành mặt bằng giá mới, đồng thời thúc đẩy xu hướng dịch chuyển dân cư từ nội đô ra Tây Bắc dọc theo trục Vành Đai 3.

Đại lý F1 Vinhomes Saigon Park Hóc Môn: Vì sao Á Đông Land được "chọn mặt gửi vàng"?

Được thành lập từ năm 2021, Á Đông Land hiện duy trì đội ngũ hơn 150 chuyên viên kinh doanh hoạt động tại TP.HCM. Đơn vị từng nằm trong danh sách đại lý F1 phân phối các dự án quy mô của Vinhomes như Vinhomes Grand Park, Vinhomes Green City và Vinhomes Green Paradise – nhóm dự án ghi nhận tốc độ hấp thụ thuộc tốp cao của thị trường giai đoạn 2022-2026.

Phía chủ đầu tư cho biết, để được lựa chọn vào nhóm đại lý F1 Vinhomes Saigon Park Hóc Môn, các đơn vị phải đồng thời đáp ứng ba điều kiện cốt lõi: ổn định về kết quả kinh doanh nhiều năm liền, hệ thống vận hành nội bộ đạt chuẩn và đội ngũ tư vấn được đào tạo theo bộ tài liệu riêng của Vinhomes. Bộ tiêu chí này được thiết kế nhằm bảo đảm chất lượng dịch vụ xuyên suốt vòng đời bán hàng nhiều năm của một đại đô thị.

Trong vai trò đại lý F1 Vinhomes Saigon Park Hóc Môn, Á Đông Land sẽ triển khai ba trụ công việc chính:

Tư vấn sản phẩm: Truyền đạt thông tin chuẩn về quy hoạch, mặt bằng và chính sách bán hàng do chủ đầu tư ban hành

Hỗ trợ tài chính: Kết nối khách hàng với các ngân hàng đối tác và hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ vay vốn

Đồng hành sau ký: Xử lý thủ tục pháp lý, bàn giao và tư vấn phương án khai thác cho thuê

Lộ trình triển khai dự án Vinhomes Saigon Park

Theo lộ trình được tiết lộ tại sự kiện, dự án Vinhomes Saigon Park sẽ chính thức tiếp nhận booking ngay trong tháng 5/2026. Phân khu đầu tiên dự kiến ra mắt vào cuối tháng 6/2026, đặt trong bối cảnh các hạng mục Vành Đai 3 đang được đẩy nhanh tiến độ thông xe.

Đón đầu đợt mở bán, Á Đông Land đã thiết lập riêng một trung tâm tư vấn dự án Vinhomes Saigon Park ngay tại khu trung tâm TP.HCM. Song song, đơn vị triển khai chương trình đào tạo nội bộ kéo dài 6 tuần dành cho toàn bộ chuyên viên sẽ tham gia phân phối, theo quy trình chuẩn mà Á Đông Land áp dụng cho mọi dự án đại đô thị.

"Khi tiếp cận dự án Vinhomes Saigon Park thông qua kênh đại lý F1 chính thức, khách hàng sẽ nhận được mức giá, chính sách và tiến độ pháp lý đúng với công bố của chủ đầu tư. Á Đông Land cam kết chuẩn hóa mọi tài liệu tư vấn theo quy chuẩn Vinhomes ban hành", đại diện Á Đông Land thông tin.

