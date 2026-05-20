CALI CLUB mang mô hình K-Sportainment Hàn Quốc đến TP Hồ Chí Minh

Cở sở đầu tiên của CALI CLUB chính thức hoạt động tại Vincom Thảo Điền (TP Hồ Chí Minh).

Ra đời tại Seoul (Hàn Quốc) vào năm 2020 bởi CEO Son Joohee, CALI CLUB được xây dựng từ một câu hỏi thực tế: làm sao để trẻ em vẫn yêu thích vận động trong bối cảnh điện thoại, game và mạng xã hội ngày càng hấp dẫn. Với định hướng phát triển các hoạt động thể chất hiện đại, sáng tạo và giàu cảm hứng dành cho trẻ em, CALI CLUB hiện được vận hành tại Việt Nam bởi Công ty Cổ phần VIG TCL (VIG TCL Entertainment Joint Stock), có trụ sở chính tại Tầng 08, Tòa nhà Pearl 5, số 5 Lê Quý Đôn, Phường Xuân Hòa, TP.HCM, Việt Nam. Sự kết hợp giữa tinh thần giáo dục thể chất từ Hàn Quốc và sự thấu hiểu thị trường Việt Nam đã giúp CALI CLUB từng bước xây dựng môi trường vận động năng động, tích cực và phù hợp với thế hệ trẻ hiện nay.

Bà Trần Hoàng Ngọc Uyên, đại diện thương hiệu CALI CLUB, thay vì cố gắng tách trẻ khỏi công nghệ, CALI CLUB chọn cách đưa công nghệ vào chính trải nghiệm vận động để tạo cảm giác mới mẻ và tăng động lực tham gia. Mô hình này kết hợp giữa trò chơi vận động, công nghệ IoT, vòng đeo tay RFID cùng hệ thống tính điểm theo thời gian thực. Người chơi không chỉ tham gia các hoạt động thể chất mà còn được tích điểm, tăng hạng, mở khóa thử thách và nhận phần thưởng sau mỗi lượt chơi. Đặc biệt, điểm khác biệt của mô hình không nằm ở số lượng trò chơi mà ở cách tạo cảm giác "muốn quay lại" cho người chơi.

"Chúng tôi không chỉ bán một lượt chơi mà muốn tạo ra cảm giác chinh phục và tiến bộ. Trẻ em không bị nhắc phải vận động mà tự muốn tham gia vì cảm thấy mình đang chơi để chiến thắng", bà Trần Hoàng Ngọc Uyên chia sẻ thêm.

Nhiều bạn trẻ hào hứng trải nghiệm công nghệ giải trí CALI CLUB tại TP Hồ Chí Minh.

Chi nhánh đầu tiên ở Việt Nam, thương hiệu giải trí công nghệ này có tên chính thức là CALI CLUB Vincom Mega Mall Thảo Điền, được đặt tại địa chỉ: Tầng 5, TTTM Vincom Mega Mall Thảo Điền, số 161 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ sở tiên phong mang mô hình thể thao giải trí kết hợp công nghệ (K-Sportainment) từ Hàn Quốc đến Việt Nam, nổi bật với 24 trò chơi công nghệ tương tác. dành cho nhiều nhóm tuổi, từ trẻ em 6 - 12 tuổi đến teen, sinh viên và người trẻ yêu thích các hoạt động trải nghiệm theo nhóm. Các hoạt động như: dance interaction, challenge scoring, social gameplay hay game vận động theo đội được thiết kế theo phong cách giải trí Hàn Quốc, kết hợp yếu tố cạnh tranh nhẹ và khả năng chia sẻ trên mạng xã hội. Mặt khác, mô hình không được xây dựng như một khu vui chơi trẻ em truyền thống mà hướng đến trải nghiệm lifestyle đa dạng hơn cho cả gia đình và giới trẻ.

CALI CLUB mang đến hơn 20 trò chơi tương tác dành cho nhiều nhóm tuổi yêu thích các hoạt động trải nghiệm theo nhóm.

Một trong những điểm nhấn công nghệ của CALI CLUB là hệ thống vòng đeo tay RFID. Khi tham gia trò chơi, mọi kết quả sẽ được hệ thống ghi nhận và cập nhật theo thời gian thực lên bảng xếp hạng. Điểm tích lũy có thể dùng để đổi quà, vật phẩm hoặc lượt chơi tiếp theo, tạo động lực để người chơi quay lại nhiều lần. Đây cũng được xem là xu hướng gamification đang phát triển mạnh trong lĩnh vực giải trí và giáo dục trẻ em tại Hàn Quốc.

CALI CLUB có không gian thiết kế theo phong cách trẻ trung, kết hợp khu café, seating area và thực đơn phù hợp với nhóm khách hàng là teen, sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ.

Ngoài trẻ em, CALI CLUB cũng hướng đến nhóm khách hàng là teen, sinh viên và nhân viên văn phòng trẻ - những người đang tìm kiếm các không gian indoor vừa giải trí, vừa vận động và có tính kết nối xã hội. Bên cạnh đó, giới trẻ không chỉ cần một nơi "đẹp để check-in" mà còn muốn có trải nghiệm tương tác thực sự để đi cùng bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp. Vì vậy, không gian tại CALI CLUB khá sạch sẽ, có kết hợp yếu tố công nghệ và phù hợp với nhiều độ tuổi tại TP Hồ Chí Minh, đặc biệt ở khu vực Thảo Điền - nơi tập trung nhiều gia đình trẻ và cộng đồng quốc tế.

Ngoài hoạt động vui chơi, CALI CLUB còn phát triển các dịch vụ tổ chức tiệc sinh nhật, hoạt động ngoại khóa, team building doanh nghiệp và các buổi gặp gỡ cộng đồng. Không gian tại đây cũng được thiết kế theo phong cách trẻ trung, kết hợp khu café, seating area và thực đơn mang cảm hứng Hàn Quốc nhằm tạo trải nghiệm thư giãn cho phụ huynh trong lúc trẻ tham gia hoạt động.

Theo giới quan sát thị trường, sự xuất hiện của CALI CLUB cho thấy xu hướng các mô hình giải trí ứng dụng công nghệ và mang tính tương tác cao đang ngày càng được quan tâm tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh các gia đình trẻ sẵn sàng chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm thay vì chỉ tiêu dùng vật chất.