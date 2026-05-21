Sao Vàng Holdings khai trương chi nhánh TP.HCM, đánh dấu bước phát triển chiến lược

Khai trương văn phòng miền Nam - gia tăng nhận diện, tăng cường nội lực, sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới

Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển của Sao Vàng Holdings, mở ra giai đoạn khẳng định vị thế mạnh mẽ hơn tại thị trường phía Nam, nơi đang trở thành tâm điểm mới của dòng vốn, hạ tầng và các đại đô thị quy mô lớn.

Không gian buổi lễ được tổ chức chuyên nghiệp với các nghi thức khai trương, cắt băng và công bố định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Sự xuất hiện trang trọng của Ban Lãnh đạo, các đối tác chiến lược cùng đại diện các chủ đầu tư lớn cho thấy sự kết nối chặt chẽ trong hệ sinh thái hợp tác mà Sao Vàng Holdings đang từng bước mở rộng trên phạm vi toàn quốc.

Việc khai trương Văn phòng Chi nhánh Miền Nam mang ý nghĩa đặc biệt trong chiến lược phát triển dài hạn của Sao Vàng Holdings. Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm hoàn thiện hệ thống vận hành, nâng cao năng lực kết nối thị trường và chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mới với quy mô lớn hơn, đồng bộ hơn và chuyên nghiệp hơn.

Đồng thời, dấu mốc này cũng thể hiện quyết tâm của Sao Vàng Holdings trong việc tham gia sâu rộng hơn tại thị trường phía Nam, nơi đang quy tụ các đại đô thị quy mô lớn, hệ thống hạ tầng trọng điểm cùng những động lực tăng trưởng mới của thị trường trong giai đoạn 2026.

Tầm vóc doanh nghiệp được khẳng định bằng năng lực hệ thống và những dự án trọng điểm phía Nam

Được thành lập từ năm 2020, Sao Vàng Holdings từng bước xây dựng vị thế trên thị trường bằng chiến lược phát triển bài bản, tập trung vào năng lực vận hành, phát triển hệ thống và xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp.

Sau hơn 5 năm phát triển, doanh nghiệp hiện sở hữu hệ sinh thái gồm 5 công ty thành viên cùng đội ngũ hơn 600 nhân sự hoạt động trên toàn quốc. Với định hướng chuyên môn hóa và mở rộng hệ thống đồng bộ, Sao Vàng Holdings từng bước khẳng định năng lực triển khai thị trường cũng như khả năng phát triển quy mô trong giai đoạn tăng trưởng mới.

Trên hành trình phát triển, doanh nghiệp ghi dấu ấn với vai trò là đối tác chiến lược của Vinhomes trong lĩnh vực tư vấn chiến lược và tổng đại lý phát triển kinh doanh cho nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước.

Riêng tại thị trường phía Nam trong năm 2026, Sao Vàng Holdings tiếp tục gia tăng nhận diện thương hiệu thông qua nỗ lực đồng hành cùng các đại đô thị trọng điểm như Vinhomes Sai Gon Park và Vinhomes Green Paradise. Đây đều là những dự án sở hữu quy mô lớn, định hướng phát triển hiện đại và được kỳ vọng trở thành những tâm điểm mới của thị trường bất động sản trong tương lai.

Việc tham gia triển khai các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam cho thấy năng lực thích ứng thị trường, khả năng phát triển hệ thống và tầm nhìn dài hạn của Sao Vàng Holdings trong chiến lược mở rộng quy mô hoạt động trên toàn quốc.

Một góc không gian văn phòng hạng A của Sao Vàng Holdings tại TP.HCM

Đồng thời, đây cũng là bước đi thể hiện sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đón đầu xu hướng dịch chuyển của thị trường, bám sát những khu vực đang sở hữu tốc độ phát triển mạnh về hạ tầng, đô thị và nhu cầu đầu tư trong giai đoạn mới.

Khẳng định năng lực triển khai và cam kết đồng hành dài hạn cùng thị trường

Trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn tái cấu trúc với yêu cầu ngày càng cao về năng lực vận hành và khả năng phát triển hệ thống, Sao Vàng Holdings xác định nền tảng cốt lõi của doanh nghiệp nằm ở năng lực triển khai thực tế, tính chuyên nghiệp trong vận hành và chiến lược phát triển dài hạn.

Việc đưa vào hoạt động văn phòng chi nhánh TP.HCM sẽ giúp Sao Vàng Holdings nâng cao hiệu quả kết nối thị trường, phát triển đội ngũ và gia tăng khả năng triển khai tại khu vực phía Nam trong thời gian tới.

Đây đồng thời là nền tảng để Sao Vàng Holdings tiếp tục mở rộng hợp tác cùng các chủ đầu tư Vinhomes, đồng hành cùng những đại đô thị mang tính biểu tượng và đóng góp thêm nhiều giá trị cho thị trường bất động sản Việt Nam.

Khép lại sự kiện, ông Phạm Văn Tuyên đại diện Ban Lãnh đạo Sao Vàng Holdings nhấn mạnh:

"Việc khai trương Văn phòng Chi nhánh Miền Nam là bước phát triển quan trọng trong chiến lược dài hạn của Sao Vàng Holdings. Chúng tôi xác định miền Nam sẽ là một trong những trọng điểm phát triển chiến lược của doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo. Từ nền tảng hệ thống, năng lực vận hành và đội ngũ đã được xây dựng trong nhiều năm, Sao Vàng Holdings sẽ tiếp tục lan tỏa thương hiệu bằng việc nâng cao chất lượng triển khai và đồng hành sâu rộng hơn cùng các chủ đầu tư chiến lược trên hành trình kiến tạo những đô thị mới của thị trường, ứng dụng công nghệ, số hóa doanh nghiệp để phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

Với chiến lược phát triển rõ ràng, nền tảng hệ thống ngày càng hoàn thiện cùng định hướng đồng hành dài hạn với thị trường, Sao Vàng Holdings đang từng bước khẳng định vị thế của một doanh nghiệp có năng lực triển khai mạnh, tư duy phát triển bài bản và tầm nhìn dài hạn trên hành trình vươn tầm toàn quốc.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS

• Trụ sở chính: Tầng 26 CEO Tower - Phạm Hùng - Phường TừLiêm - Hà Nội

• VP chi nhánh TP.HCM: Tầng 2.01, 708 - 720 Điện Biên Phủ - Phường Thạ nh Mỹ Tây - Thành phố Hồ Chí Minh

• VP chi nhánh Hải Phòng: HP 77 - KĐT Vinhomes Royal Island - Vũ Yên - Hải Phòng

• VP chi nhánh Quảng Ninh: Cạnh nhà văn hóa Đồn Điền - Hà Khẩu - Hạ Long - Quảng Ninh

• VP chi nhánh Ocean Park: BX-168 Vinhomes Oceanpark 2, Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên

SĐT: 098 259 11 36

Website: https://saovangholdings.com