SIBA.MART và tham vọng tái định hình chuẩn mực chuỗi bán lẻ thực phẩm sạch tại Việt Nam

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang bước vào chu kỳ tăng trưởng với quy mô dự kiến cán mốc 269 tỷ USD vào năm 2025 (theo Báo cáo thị trường nội địa của Bộ Công thương). Tuy nhiên, đằng sau dư địa tăng trưởng ấn tượng này là một cuộc thanh lọc khắc nghiệt. Thị phần hiện nay không còn tập trung vào những đơn vị chỉ chạy đua số lượng điểm bán, mà dịch chuyển về các doanh nghiệp giải quyết được bài toán nguồn gốc thực phẩm giữa bối cảnh thị trường phức tạp.

Thực tế cho thấy, việc nhiều chuỗi bán lẻ phụ thuộc vào các đơn vị cung ứng trung gian đang bộc lộ rủi ro. Sự phân mảnh trong chuỗi cung ứng không chỉ làm giảm biên lợi nhuận trước áp lực lạm phát và biến động giá nguyên liệu, mà còn khiến rào cản kiểm soát chất lượng trở nên mong manh. Khi tính minh bạch suy giảm, cam kết "thực phẩm sạch" khó tạo được niềm tin vững chắc với người tiêu dùng đô thị.

Đây là dư địa để các chuỗi bán lẻ như SIBA.MART xác lập vị thế. Thay vì hoạt động như một đơn vị thương mại trung gian thuần túy, SIBA.MART tận dụng bệ phóng từ hệ sinh thái nông nghiệp có bề dày 25 năm của Tập đoàn Tân Long (với 7 ngành mảng) – Một trong những Tập đoàn hàng đầu về Nông nghiệp tại Việt Nam để vận hành mô hình chuỗi cung ứng khép kín.

Lợi thế cạnh tranh của SIBA.MART đến từ việc tiên phong vận hành theo mô hình liên kết chuỗi Feed - Farm - Food (từ trang trại tới bàn ăn). Trong đó, các sản phẩm chủ lực mang tính chiến lược như thịt heo anfarm và Gạo sạch Aan đóng vai trò hạt nhân.

Mô hình liên kết chuỗi Feed - Farm - Food giúp SIBA.MART chủ động nguồn cung, kiểm soát chất lượng từ trang trại đến bàn ăn

Cụ thể, nguồn thịt heo anfarm được cung ứng trực tiếp từ Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam – đơn vị làm chủ hệ thống từ nhà máy cám thuần thực vật đến trang trại công nghệ cao chuẩn Global S.L.P. Trong bối cảnh Việt Nam là thị trường tiêu thụ thịt lợn đứng thứ 4 toàn cầu (~37 kg/người/năm trong năm 2024, theo Cục Chăn nuôi), việc BAF thiết lập hệ thống an toàn sinh học đa lớp, tích hợp trí tuệ nhân tạo và kinh tế tuần hoàn chính là "tấm khiên" phòng vệ giúp SIBA.MART chủ động nguồn cung sản phẩm thịt trước các rủi ro dịch tễ.

Tính minh bạch của hệ thống sản xuất thịt heo anfarm còn được củng cố thông qua việc ứng dụng công nghệ blockchain vào truy xuất nguồn gốc, cho phép khách hàng kiểm chứng mọi dữ liệu về quy trình chăn nuôi và kiểm soát dịch bệnh của từng khay sản phẩm.

Cùng với trục thịt tươi,với trục thịt tươi, SIBA.MART tiếp tục hoàn thiện mảnh ghép nông sản minh bạch bằng việc đưa vào hệ thống cửa hàng các sản phẩm rau củ quả được canh tác song song với các trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao của CTCP Nông nghiệp BAF trải khắp Việt Nam. Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn và bền vững của BAF giúp tận dụng nguồn dinh dưỡng hữu cơ sau quá trình xử lý bằng công nghệ hiện đại và hệ thống nước tưới đạt chuẩn TCVN, kiểm soát chặt chẽ an toàn sinh học.

Trong năm 2026, SIBA.MART ưu tiên phân phối các dòng rau ăn lá trái vụ đạt chuẩn VietGAP từ mô hình nông nghiệp tuần hoàn này, sớm cung cấp các sản phẩm hoàn toàn hữu cơ như bí đỏ Nhật và dưa chuột baby do BAF nghiên cứu để phục vụ nhu cầu cao cấp của thị trường.

Thịt heo anfarm, rau củ sạch và gạo sạch Aan là các sản phẩm chiến lược tại SIBA.MART, được phân phối trực tiếp nhằm đảm bảo độ tươi mới và mức giá cạnh tranh.

Mảnh ghép sản phẩm chiến lược thứ ba củng cố vững chắc cho thế mạnh của SIBA.MART không thể không kể tới Gạo sạch Aan. Gạo sạch Aan được hai lần vinh danh là "Thương hiệu Quốc gia Việt Nam", đồng thời là một trong những thương hiệu gạo nội địa đầu tiên chinh phục thành công thị trường Nhật Bản và hiếm hoi có mặt trên các kệ hàng tại Châu Âu – hai thị trường khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng. Từng hạt gạo Aan được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu gieo trồng giống xác nhận đến hệ thống silo lạnh lưu trữ lúa gạo quy mô lớn nhất, giúp bảo toàn trọn vẹn độ tươi mới và dinh dưỡng.

Ngoài ra, nhằm đáp ứng nhịp sống hiện đại, SIBA.MART còn đưa vào vận hành hệ thống Bếp trung tâm đạt chuẩn quốc tế ISO 22000 về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hệ thống tiêu chuẩn này cho phép Bếp trung tâm SIBA.MART cung ứng các set thực phẩm sơ chế sẵn (Ready-to-cook) mang thương hiệu riêng, sử dụng 100% nguyên liệu thịt heo anfarm và nông sản minh bạch nguồn gốc, giúp giải phóng áp lực bếp núc cho nhóm khách hàng đô thị bận rộn và an tâm sử dụng mỗi ngày.

SIBA.MART hiện vận hành 4 bếp trung tâm sơ chế - chế biến tập trung nhằm đảm bảo VSATTP, đồng nhất chất lượng, hương vị

Theo Báo cáo thị trường nội địa Việt Nam 2025, cả nước có khoảng 1.293 siêu thị và 276 trung tâm thương mại, tập trung chủ yếu tại các đô thị hạt nhân. Khi các mô hình chợ tạm truyền thống dần được siết chặt quản lý, sự dịch chuyển của người tiêu dùng sang kênh bán lẻ hiện đại là xu thế tất yếu.

Với chiến dịch khai trương loạt điểm bán vào ngày 23/05/2026, cùng mục tiêu phát triển 100 cửa hàng trong năm nay và vươn tới 500 điểm bán vào năm 2030, SIBA.MART dường như đang cho thấy một kế hoạch đầu tư bài bản, tương ứng như một lời cam kết vững chắc cho từng bữa cơm của mọi gia đình Việt luôn khỏe – sạch – lành.

Ông Nguyễn Tô Kiều Trinh cho biết mô hình Feed - Farm - Food là nền tảng giúp SIBA.MART giải quyết đồng thời bài toán niềm tin, chi phí và chất lượng thực phẩm "Việc đồng loạt khai trương và tái nhận diện SIBA.MART trong tháng 5/2026 không phải là cuộc chạy đua số lượng cửa hàng, mà là bước đi có tính toán về thời điểm. Chúng tôi lựa chọn giai đoạn này vì thị trường đã có nhu cầu rõ rệt về tính minh bạch, trong khi nội lực hệ sinh thái Tân Long cũng đã đạt đến độ chín về sản xuất, cung ứng và vận hành. Đây là tuyên bố cho một hệ thống đã sẵn sàng bước vào giai đoạn tăng tốc hướng tới mục tiêu 2030. Mô hình liên kết chuỗi Feed - Farm – Food bền vững giúp SIBA.MART giải quyết đồng thời bài toán niềm tin và chi phí. Khi loại bỏ các khâu trung gian, chúng tôi kiểm soát chất lượng từ gốc, chủ động nguồn cung và giữ giá bán ổn định. Sự an tâm của khách hàng chính là thước đo giá trị cốt lõi của chúng tôi."

Bước đi mở rộng trong tháng 5/2026 đánh dấu cam kết dài hạn của SIBA.MART với thị trường bán lẻ Việt Nam. Bằng nỗ lực tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ hệ sinh thái Tập đoàn Tân Long, SIBA.MART đang từng bước củng cố vai trò cầu nối minh bạch từ trang trại đến bàn ăn. Sự hiện diện quy mô hơn của thương hiệu không đặt tham vọng thay đổi toàn cục thị trường, mà hướng tới một mục tiêu thiết thực: trở thành điểm đến mua sắm đáng tin cậy, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng an toàn, bền vững cho mỗi bữa cơm gia đình.

