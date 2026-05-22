Tài chính Mirae Asset và Trusting Social hợp tác mở rộng tín dụng số qua EVO Money

Nhu cầu vay tiêu dùng tại Việt Nam tăng nhanh nhưng nhiều khách hàng phổ thông vẫn gặp rào cản về thủ tục và lo ngại về tính minh bạch của các kênh vay online. EVO Money ra đời để xóa bỏ những trở ngại này bằng quy trình số hóa 100% trên điện thoại di động – từ đăng ký, định danh điện tử (eKYC) đến thẩm định và giải ngân.

Qua ứng dụng EVO Money, người dùng có thể đăng ký khoản vay tín chấp do Công ty Tài chính Mirae Asset cung cấp với hạn mức tối đa 70 triệu đồng, kỳ hạn linh hoạt từ 6 đến 36 tháng. Lãi suất, phí và tổng số tiền phải trả từng kỳ được hiển thị rõ trước khi khách hàng xác nhận khoản vay. Hai bên cam kết không thu bất kỳ khoản phí nào trước khi giải ngân.

Đại diện Trusting Social cho biết, việc ứng dụng AI vào tự động hóa quy trình và đánh giá rủi ro giúp giảm thiểu đáng kể chi phí vận hành lẫn rủi ro tín dụng. Thay vì áp dụng một mức lãi suất chung, Công ty Tài chính Mirae Asset — đơn vị cung cấp khoản vay — sử dụng phần chi phí tiết kiệm được để thiết kế chính sách lãi suất phù hợp với từng hồ sơ khách hàng, qua đó tối ưu hóa lợi ích cho người vay.

Đại diện Tài chính Mirae Asset cho biết việc triển khai EVO Money là một phần trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái tài chính số, đồng thời đáp ứng xu hướng sử dụng dịch vụ tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến tại Việt Nam. Hai bên kỳ vọng đây sẽ là bước đi đầu tiên trong kế hoạch hợp tác dài hạn nhằm phát triển các sản phẩm tài chính số an toàn, minh bạch và dễ tiếp cận hơn.

Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) là thành viên của Tập đoàn Mirae Asset (Hàn Quốc), được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động từ năm 2010. Công ty đã và đang phục vụ hơn 4 triệu khách hàng qua mạng lưới hơn 22.000 điểm bán trên toàn quốc. Tài chính Mirae Asset tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ và mở rộng hợp tác cùng các đối tác Fintech nhằm phát triển các giải pháp tài chính số, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn chính thống cho người dùng Việt Nam.

Trusting Social là công ty trí tuệ nhân tạo (AI) tiên phong tại châu Á trong lĩnh vực Fintech và định danh số, theo đuổi sứ mệnh tiên phong ứng dụng AI phục vụ khách hàng bình dân. Công ty cung cấp hệ sinh thái giải pháp toàn diện gồm Trust Vision Solution giúp định danh, chống gian lận và xác thực giao dịch số, cùng các giải pháp AI Lending hỗ trợ tổ chức tài chính cá nhân hóa quy trình cấp tín dụng. Công ty hiện hợp tác với nhiều ngân hàng và đối tác lớn như TPBank, VIB, VPBank và các tổ chức tài chính tại Đông Nam Á và Ấn Độ.

Người dùng có thể tải ứng dụng EVO Money trên App Store hoặc Google Play. Để đảm bảo an toàn thông tin theo Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, khách hàng cần lưu ý: Chỉ đăng ký bằng CCCD gắn chip qua ứng dụng chính thức, và tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai.

