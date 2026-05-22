Thi tốt nghiệp THPT 2026 gồm những môn nào? Lịch thi chi tiết

Theo quy định mới của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, kỳ thi năm 2026 áp dụng cấu trúc 4 môn thi. Để nắm rõ hơn về cấu trúc môn thi và lịch thi THPT 2026, hãy theo dõi ngay bài viết dưới đây!

Thi tốt nghiệp THPT 2026 gồm những môn nào?

Theo thông tin từ Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 vẫn giữ cấu trúc 4 môn thi. Bao gồm 2 môn thi bắt buộc là Ngữ Văn, Toán và 2 môn thi tự chọn trong số các môn học còn lại được học ở lớp 12, bám sát nội dung Chương trình GDPT 2018.

Ngữ văn - Môn bắt buộc, thi tự luận

Ngữ Văn là môn thi bắt buộc trong kỳ thi THPT và là môn duy nhất giữ hình thức thi tự luận. Thời gian làm bài 120 phút với cấu trúc gồm hai phần: Đọc hiểu và Viết.

Thông qua hình thức thi tự luận, môn Ngữ Văn đánh giá năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện và khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ của thí sinh.

Toán - Môn bắt buộc, thi trắc nghiệm

Toán là môn thi bắt buộc thứ hai trong kỳ thi THPT 2026. Môn thi này được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm trong 90 phút. Đề thi Toán tập trung kiểm tra khả năng tư duy, logic, vận dụng kiến thức toán học để giải quyết vấn đề của học sinh.

2 môn tự chọn tùy thí sinh đăng ký

Bên cạnh 2 môn bắt buộc, thí sinh cần lựa chọn thêm 2 môn tự chọn trong số các môn đã học ở lớp 12. Các môn tự chọn mà học sinh có thể lựa chọn bao gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Thí sinh nên căn cứ vào thế mạnh học tập và ngành nghề dự kiến theo đuổi để đưa ra quyết định chọn môn phù hợp.

Điểm mới trong những môn thi tốt nghiệp THPT 2026 so với 2025

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, cấu trúc đề thi, số môn hoặc cách xét tốt nghiệp THPT 2026 vẫn tiếp tục giữ ổn định như năm 2025. Tuy nhiên, vẫn có một số điều chỉnh mới nằm ở khâu giấy tờ, phúc khảo, ưu tiên, ứng dụng công nghệ trong tổ chức thi:

Mở rộng danh mục chứng chỉ: Bộ mở rộng danh mục chứng chỉ ngoại ngữ được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT. Cụ thể, bổ sung chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 3 trở lên. Với chứng chỉ tiếng Anh, Bộ chấp nhận thêm Versant English Placement Test (VEPT) với yêu cầu tối thiểu 43 điểm.

Giảm số lượng giấy tờ: Bộ tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là "Giấy báo dự thi". Đồng thời, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi được tích hợp thành "Giấy chứng nhận kết quả thi", do trường phổ thông nơi thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi cấp.

Thay đổi thời gian thu nhận đơn phúc khảo: Chỉ còn 5 ngày thay vì 10 ngày so với trước đây. Điều này nhằm thông báo kết quả sớm hơn, không kéo dài, thuận tiện cho công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Thay đổi quy trình chấm phúc khảo: Trường hợp bài thi thay đổi điểm từ 0.25 trở lên (trước đây là 0.5), người chấm phúc khảo và người chấm ban đầu phải đối thoại trực tiếp.

Thay đổi diện ưu tiên: Theo hướng phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đồng nhất với các đối tượng ưu tiên trong công tác tuyển sinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức thi: Tối ưu hóa truyền dữ liệu giữa các Hội đồng thi và Bộ thông qua hệ thống quản lý thi.

Như vậy, thí sinh không cần lo lắng về cấu trúc môn thi THPT 2026 vì không có sự khác biệt so với 2025.

Lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2026

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra sớm hơn, tổ chức vào 2 ngày 11/6 và 12/6, sớm hơn khoảng 2 tuần so với các năm trước. Cùng đó, Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức cho học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi trực tuyến trên hệ thống quản lý thi từ ngày 17/4-21/4.

Trên đây là cập nhật thông tin mới nhất về cấu trúc môn thi và lịch thi tốt nghiệp THPT 2026, giúp thí sinh chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập.

