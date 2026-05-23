AAN chính thức niêm yết HOSE, khẳng định vị thế doanh nghiệp lúa gạo công nghệ cao

Việc niêm yết trên HOSE là cột mốc quan trọng khẳng định năng lực quản trị và chiến lược phát triển bền vững của A An. Đây là bệ phóng vững chắc để doanh nghiệp nâng cao uy tín với nhà đầu tư, đối tác trong và ngoài nước; mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn trung và dài hạn nhằm phục vụ chiến lược tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Ông Trương Đức Nam – Tổng giám đốc CTCP Lương thực A An thực hiện nghi lễ đánh cồng khai trương giao dịch cổ phiếu AAN cùng lãnh đạo CTCP Lương thực A An và Sở GDCK TP.HCM

Kết quả kinh doanh tăng trưởng tích cực trước thềm niêm yết

CTCP Lương thực A An được thành lập năm 2021 trên nền tảng phát triển từ mảng kinh doanh lúa gạo của Tập đoàn Tân Long, với định hướng xây dựng doanh nghiệp lúa gạo công nghệ cao theo mô hình chuỗi giá trị "từ cánh đồng đến bàn ăn". Doanh nghiệp tập trung phát triển các sản phẩm gạo sạch, an toàn, chất lượng cao, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế. A An hiện sở hữu hệ thống nhà máy chế biến gạo quy mô hàng đầu khu vực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2026, doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 802,2 tỷ đồng, tăng 9,4% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10,7 tỷ đồng, tăng gấp 1,74 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trước đó, năm 2025, AAN ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với doanh thu thuần đạt hơn 3.318 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2024; lợi nhuận sau thuế đạt gần 45 tỷ đồng, tăng hơn 60%. Lợi nhuận gộp đạt 188 tỷ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ. Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, A An đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng gần 30% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 57,7 tỷ đồng, tăng hơn 28%.

Phát biểu tại lễ niêm yết, ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Lương thực A An nhấn mạnh: "Việc niêm yết trên HOSE là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của A An. Nguồn lực từ thị trường vốn sẽ là đòn bẩy để chúng tôi đẩy mạnh đầu tư hệ sinh thái lúa gạo công nghệ cao và mở rộng thị trường quốc tế. A An đặt mục tiêu trở thành thương hiệu gạo Việt có năng lực cạnh tranh toàn cầu, mang lại giá trị dài hạn cho cổ đông."

Ông Trương Sỹ Bá - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại buổi lễ

Xây dựng hệ sinh thái lúa gạo "từ cánh đồng đến bàn ăn"

A An định vị là doanh nghiệp lúa gạo công nghệ cao phát triển theo mô hình chuỗi giá trị "từ cánh đồng đến bàn ăn", với nền tảng gồm vùng nguyên liệu, hệ thống sản xuất - chế biến hiện đại và mạng lưới phân phối phủ rộng toàn quốc.

Doanh nghiệp liên kết chặt chẽ với các hợp tác xã và nông dân tại các tỉnh trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long để phát triển vùng nguyên liệu lúa gạo chất lượng cao, đầu tư hệ thống nhà máy chế biến gạo hiện đại hàng đầu khu vực nhằm đảm bảo chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước lẫn quốc tế.

Trong chiến lược quốc tế, Gạo sạch Aan tự hào là thương hiệu gạo Việt Nam tiên phong chinh phục thị trường khó tính Nhật Bản, đồng thời mở rộng xuất khẩu sang châu Âu thông qua các dòng sản phẩm gạo chất lượng cao và gạo cận hữu cơ. Việc hiện diện tại các thị trường yêu cầu cao về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc không chỉ khẳng định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn góp phần nâng tầm thương hiệu gạo Việt trên thị trường quốc tế.

Gạo sạch Aan - chất lượng hạng A

Song song với chiến lược tăng trưởng, A An theo đuổi định hướng phát triển bền vững thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất tiên tiến, thúc đẩy mô hình canh tác giảm phát thải và xây dựng chuỗi giá trị lúa gạo xanh. Doanh nghiệp hiện nhận được sự đồng hành, tư vấn từ Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC nhằm nâng cao tính bền vững trong sản xuất lúa gạo, gia tăng thu nhập cho nông dân và tạo ra các sản phẩm thực phẩm an toàn, chất lượng cao.

Trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển dịch từ cạnh tranh sản lượng sang chất lượng và phát triển bền vững A An định hướng phát triển doanh nghiệp lúa gạo công nghệ cao, từng bước đưa hạt gạo trở thành sản phẩm tiêu dùng có thương hiệu, giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh quốc tế. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến 2030 đạt quy mô 5 triệu tấn lúa, tương đương 2,5 triệu tấn gạo thành phẩm, tiếp tục mở rộng vị thế trong chuỗi giá trị lúa gạo Việt Nam và quốc tế.