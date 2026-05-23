Một dự án Cloud ERP thực tế diễn ra như thế nào trong doanh nghiệp sản xuất?

Trong nhiều năm, ERP thường được xem là một trong những dự án phức tạp nhất trong doanh nghiệp sản xuất. Không chỉ liên quan đến hệ thống công nghệ, các dự án ERP còn tác động trực tiếp đến quy trình vận hành, cách phối hợp giữa các phòng ban và khả năng thích nghi của tổ chức.

Đó cũng là lý do dù Cloud ERP đang được nhắc đến ngày càng nhiều, nhiều doanh nghiệp vẫn giữ tâm lý thận trọng trước khi bắt đầu chuyển đổi. Những câu hỏi như "có nên chuẩn hóa quy trình theo hệ thống?", "mức độ ảnh hưởng đến vận hành sẽ lớn đến đâu?" hay "làm sao để dự án không kéo dài ngoài kế hoạch?" vẫn là mối quan tâm phổ biến của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất hiện nay.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất đang quan tâm đến bài toán chuẩn hóa vận hành và hiện đại hóa hệ thống ERP.

Nhằm mang đến góc nhìn thực tiễn hơn về quá trình chuyển đổi ERP, ngày 11/06 tới tại TP.HCM, TDI APJ tổ chức buổi chia sẻ chuyên đề "The Cloud ERP Journey: From Decision to Go-Live".

Thông tin chi tiết về chương trình:"The Cloud ERP Journey: From Decision to Go-Live"

Thời gian: 09:00 – 13:00 | Ngày 11/06/2026

Địa điểm: Lotte Hotel Saigon, TP.HCM

Điểm đáng chú ý của chương trình là phần chia sẻ từ Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam - doanh nghiệp sản xuất thuộc tập đoàn Yamaha Motor - về hành trình triển khai SAP Cloud ERP và đưa hệ thống vào vận hành thực tế. Nội dung sẽ tập trung vào quá trình từ giai đoạn đánh giá nội bộ, cân nhắc mô hình triển khai, quản trị thay đổi đến kinh nghiệm sau khi hệ thống chính thức đưa vào vận hành

Bên cạnh câu chuyện triển khai SAP Cloud ERP tại doanh nghiệp sản xuất, chương trình cũng có phần trao đổi về xu hướng hiện đại hóa ERP trong ngành sản xuất, mô hình fit-to-standard và những yếu tố thường ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ cũng như hiệu quả của một dự án chuyển đổi.

Theo đơn vị tổ chức, chương trình được thiết kế theo hướng chia sẻ kinh nghiệm thực tế thay vì giới thiệu sản phẩm, với quy mô khách mời giới hạn nhằm tăng tính trao đổi trực tiếp giữa doanh nghiệp tham dự và diễn giả.

Sự kiện hướng đến lãnh đạo doanh nghiệp sản xuất, CFO, COO, IT Manager và các doanh nghiệp đang tìm hiểu chiến lược hiện đại hóa vận hành bằng SAP Cloud ERP.

Chương trình được tham dự miễn phí dành cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung chia sẻ.