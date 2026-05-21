Arrow thúc đẩy thắt chặt hợp tác với đối tác phân phối, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam

Hoạt động diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp đang mở rộng hệ thống phân phối và hướng tới phát triển bền vững tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình, các đối tác không chỉ trực tiếp trải nghiệm năng lực sản xuất mà còn tham gia các hoạt động trao đổi chiến lược, góp phần hiện thực hóa định hướng hợp tác dài hạn giữa Arrow Việt Nam và hệ thống phân phối.

Trải nghiệm thực tế năng lực sản xuất của Arrow Home Group

Trong chuyến tham quan, đoàn nhà phân phối Việt Nam đã đến thăm trụ sở Arrow Home Group tại tỉnh Quảng Đông, đồng thời khảo sát thực tế quy trình sản xuất tại các nhà máy trọng điểm của tập đoàn tại Lạc Tòng và Tam Thủy.

Tại đây, các đối tác được quan sát hệ thống dây chuyền sản xuất ứng dụng công nghệ tự động hóa cao, với sự tham gia của robot trong nhiều công đoạn. Việc ứng dụng công nghệ giúp đảm bảo độ chính xác trong sản xuất, tính đồng bộ về thiết kế và duy trì chất lượng ổn định cho các dòng sản phẩm.

Arrow Home Group hiện sở hữu 10 nhà máy sản xuất quy mô lớn, hình thành hệ sinh thái công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Quy mô này giúp doanh nghiệp duy trì năng lực cung ứng ổn định, đáp ứng nhu cầu của hệ thống phân phối tại nhiều thị trường.

Các nhà phân phối cũng tham gia các buổi trao đổi về chính sách kinh doanh và định hướng phát triển thị trường Việt Nam. Nội dung tập trung vào việc xây dựng hệ thống phân phối chuyên nghiệp, hướng tới hợp tác lâu dài và bền vững.

Tiềm năng rộng mở tại thị trường Việt Nam

Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng của ngành thiết bị vệ sinh tại khu vực Đông Nam Á. Theo một số báo cáo nghiên cứu, quy mô thị trường thiết bị vệ sinh và phụ kiện phòng tắm tại Việt Nam đạt khoảng 8,38 tỷ USD năm 2024 và có thể tăng lên 14,62 tỷ USD vào năm 2033, tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 6% mỗi năm.

Các nhà phân phối Việt Nam tham quan nhà máy ARROW Phật Sơn. Ảnh: DNCC

Trên nền tảng đó, Arrow Home Group – Tập đoàn thiết bị vệ sinh thông minh đang đẩy mạnh chiến lược mở rộng tại các thị trường quốc tế, với mạng lưới hơn 19.000 điểm bán trên toàn cầu.

Tại Việt Nam, Arrow phối hợp cùng Công ty TNHH Dash để phát triển hệ thống phân phối chính hãng. Sau hơn một năm xây dựng nền tảng, hai bên đã triển khai các hoạt động chuẩn hóa nhận diện thương hiệu, đào tạo sản phẩm và phát triển hệ thống bán lẻ.

Trong năm 2025, Công ty TNHH Dash đã ký kết và đưa vào vận hành các nhà phân phối tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Huế, An Giang, Lâm Đồng, Đồng Nai,... từng bước mở rộng độ phủ thị trường. Arrow Flagship Showroom tại TP.HCM – với diện tích hơn 1.000 m² và hơn 600 sản phẩm trưng bày – tiếp tục đóng vai trò là trung tâm trải nghiệm và kết nối đối tác.

Bước sang năm 2026, Dash dự kiến tiếp tục mở rộng hệ thống phân phối tại khu vực miền Trung và miền Bắc, đồng thời nâng cấp trải nghiệm dịch vụ và đồng bộ hình ảnh hệ thống bán lẻ trên toàn quốc.

Mở rộng hệ thống phân phối, hướng tới phát triển bền vững

Trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh, đại diện Công ty TNHH Dash cho biết việc xây dựng hệ thống phân phối mạnh và đồng bộ là yếu tố then chốt để phát triển dài hạn.

Các đối tác Việt Nam trải nghiệm công nghệ tại showroom ARROW Phật Sơn. Ảnh: DNCC

Doanh nghiệp định hướng hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, nội thất và thiết bị vệ sinh nhằm từng bước hoàn thiện mạng lưới phân phối trên toàn quốc.

Theo đó, các đối tác phân phối sẽ được hỗ trợ về đào tạo sản phẩm, xây dựng showroom, hoạt động marketing và chính sách kinh doanh. Đồng thời, doanh nghiệp cũng cam kết phối hợp cùng ARROW để đảm bảo nguồn cung ổn định, nâng cấp dịch vụ giao hàng và hoàn thiện hệ thống bảo hành – hậu mãi.

Hướng tới hệ sinh thái hợp tác lâu dài

Thông qua các hoạt động kết nối đối tác, Arrow Việt Nam cho thấy định hướng xây dựng hệ sinh thái hợp tác bền vững với hệ thống phân phối. Đây được xem là nền tảng để doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời đưa các giải pháp phòng tắm thông minh đến gần hơn với người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin liên hệ

Arrow Việt Nam - 218A Thành Thái, Phường Hòa Hưng, TP.HCM

Website: shop.arrowhome.vn

Email: arrowvietnam.contact@gmail.com

Hệ thống phân phối

TP.HCM: 14 đường B.13 KDC Zeit River, Xã Nhà Bè, TP.HCM

Huế: 111 Phạm Văn Đồng, Phường Vỹ Dạ, TP.Huế

Đà Nẵng: QL.1A, Xã Hòa Châu, Huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng

Hà Tĩnh: 16-18 Lê Thánh Tông, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh

Đồng Nai: 770 - 772 Đường 21/04, Phường Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai

Lâm Đồng: KDC Bến Lội, phường Hàm Thắng, Tỉnh Lâm Đồng

Tây Ninh: 86 Tuyến Tránh Quốc Lộ 1, KDC Đồng Tầm, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh

An Giang: 19/4 Trần Hưng Đạo, phường Long Xuyên, An Giang

Bình Định: Đường Số 1 & Số 13, Shophouse B1, Đảo Phú Quý, KĐT An Phú Thịnh, Quy Nhơn Đông, Tỉnh Gia Lai

Cần Thơ: Tổ 73, khu vực 10, Quang Trung, Hưng Phú, Cái Răng, Cần Thơ