Dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu 45 - 48 tỷ USD năm 2023

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS trả lời báo chí. Ảnh: Tường Thuỵ

Tại Hội nghị tổng kết của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS) mới đây, Chủ tịch VITAS Vũ Đức Giang cho biết, Việt Nam thu được khoảng 44 tỷ USD từ xuất khẩu hàng dệt may trong cả năm 2022, tăng 8,8% so với năm ngoái.



Các sản phẩm xuất khẩu được vận chuyển đến 66 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

"Trong năm 2023, hiệp hội dự kiến ​​giá trị xuất khẩu sẽ là 47-48 tỷ USD trong kịch bản tích cực. Ở kịch bản ít tích cực hơn, giá trị xuất khẩu sẽ đạt khoảng 45-46 tỷ USD. Giá trị xuất khẩu của ngành dự kiến ​​sẽ tăng 5-6% hàng năm cho đến năm 2030 và 2-3% trong giai đoạn 2031-2035, theo dự thảo chiến lược phát triển dệt may đến năm 2035", ông Vũ Đức Giang khẳng định và cho biết thêm, chiến lược này đang chờ Chính phủ phê duyệt.

Người đứng đầu VITAS cũng cho biết, ngành dệt may sẽ đạt mục tiêu phát triển tuần hoàn từ năm 2031 đến năm 2035.

Chủ tịch VITAS nhấn mạnh, ngành may mặc Việt Nam đang hướng tới sản xuất xanh, bền vững và tuần hoàn để tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu xanh và tiếp tục nâng cao lợi thế cạnh tranh. Đây là điều kiện bắt buộc đối với toàn ngành khi các thị trường và thương hiệu toàn cầu ngày càng đòi hỏi nhiều sản phẩm xanh hơn.

"Ví dụ điển hình nhất vào đầu năm nay, Ủy ban Châu Âu đã thông qua chiến lược về dệt may tuần hoàn và bền vững. Vì vậy, các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phải nâng cao tính bền vững của sản phẩm khi xuất khẩu sang thị trường EU", ông Vũ Đức Giang phát biểu.

Theo các chuyên gia, xu hướng xanh của ngành bao gồm xây dựng các nhà máy xanh, sử dụng nhiều vật liệu thân thiện với môi trường hơn, giảm tác động đến môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, giảm tiêu thụ năng lượng và nước...

Cách phổ biến nhất trong việc sử dụng năng lượng tái tạo là sử dụng năng lượng mặt trời trên mái của các nhà máy sản xuất.

Đồng thời, thay thế nồi hơi điện và tái sử dụng nước thải. Các biện pháp hướng tới môi trường xanh cần cả sự hỗ trợ của chính phủ và sự đầu tư tích cực của các công ty vào việc nâng cấp máy móc và công nghệ.

Tổng thư ký VITAS Trương Văn Cẩm đã nhấn mạnh công thức PPP (Lợi nhuận-Con người-Hành tinh) của hiệp hội là một mô hình rất phù hợp để thành viên hướng tới xanh.

"Theo mô hình này, các nhà sản xuất nên theo đuổi lợi nhuận song song với việc cải thiện điều kiện sống của người lao động và thực hiện sản xuất xanh để làm cho thế giới xanh hơn. Chuyển đổi số cũng là một biện pháp giúp Việt Nam bắt kịp xu hướng toàn cầu", ông Trương Văn Cẩm phân tích.

Đồng quan điểm, TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế Trưởng BIDV nhận định, ngành dệt may Việt Nam cần thúc đẩy các hoạt động kinh doanh xanh, tiêu dùng xanh và tuần hoàn càng sớm càng tốt.