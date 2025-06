“Dệt sắc Đảo Xanh” kích hoạt làn sóng đầu tư BĐS trung tâm Cát Bà

Sức hút của sự kiện không chỉ đến từ các BĐS tại Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island mà còn từ chuỗi dịch vụ – trải nghiệm vui chơi giải trí đẳng cấp và hệ thống giao thông đồng bộ vừa được kích hoạt.

Vượt lên trên ý nghĩa của một sự kiện giới thiệu sản phẩm, "Dệt sắc Đảo Xanh" là hành trình kiến tạo những sắc màu cuộc sống đích thực, đồng thời tôn vinh các giá trị sống xanh – sống sang sẽ hiện hữu tại trung tâm đảo Ngọc Cát Bà.

Khi ánh hoàng hôn nhuốm màu biển trời Vịnh Lan Hạ buông xuống, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào bên bờ cát trắng, sân khấu bên bờ biển Các Bà (Ladies Beach) bừng sáng ánh đèn rực rỡ. Những màn trình diễn nghệ thuật sôi động, giàu cảm xúc như chính hơi thở của một đô thị đảo đang thành hình. Thông qua những thước phim sống động, chân thực, Sun Property đã khéo léo dẫn dắt hơn 1.000 khách hàng trải nghiệm cuộc sống cư dân tương lai tại thành phố Xanh cũng như chia sẻ tầm nhìn phát triển đảo ngọc.

Sắc màu mới trên bức tranh BĐS Cát Bà

Khẳng định vị thế tiên phong của dòng sản phẩm căn hộ nghỉ dưỡng Xanh Sky giữa đảo ngọc, tòa tháp căn hộ The Xanh 2 tiếp tục trở thành tâm điểm được chú ý của đông đảo khách hàng tại sự kiện.

Với sân khấu trải nghiệm sống động, nhà đầu tư cảm nhận trọn vẹn giá trị mà mỗi căn hộ The Xanh 2 mang đến. Tòa tháp uy nghi tựa như chiếc thuyền gỗ vươn mình ra biển khơi, hài hòa vẻ hùng vĩ của núi non vững chãi phía sau và hướng ra không gian bao la của Vịnh Lan Hạ xanh ngắt. Hơn 700 căn hộ tại The Xanh 2 được thiết kế theo tiêu chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp, mỗi căn hộ tận dụng tối đa tầm nhìn khoáng đạt, đón trọn ánh sáng tự nhiên và biển trời bao la, kết hợp cùng hệ tiện ích đa dạng, các dịch vụ đẳng cấp…, tạo nên một cộng đồng sống xanh – hiện đại – sống chất.

Sân khấu sự kiện mở ra không gian trải nghiệm độc đáo cho khách hàng (Ảnh: Ánh Dương)

Không ngạc nhiên khi dòng sản phẩm này liên tục tạo sức hút trên thị trường BĐS Cát Bà, ngay khi mùa cao điểm du lịch hè bắt đầu. Cùng với The Xanh 1, The Xanh 2 đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm khai thác của nhiều đơn vị lữ hành, mở ra cơ hội cho thuê sinh lời hấp dẫn.

Tiếp nối dòng cảm xúc từ tòa căn hộ The Xanh 2, sản phẩm nhà phố thấp tầng Xanh Boutique chính thức được hé lộ trong sự kiện như một điểm nhấn bùng nổ, hứa hẹn tạo nên sức hút mới trên thị trường. Trên sân khấu giàu cảm xúc của "Dệt sắc Đảo Xanh", Xanh Boutique gây ấn tượng mạnh mẽ nhờ tinh thần di sản và thiết kế độc bản, "chạm" vào đúng niềm khát khao sở hữu sản phẩm BĐS vừa có chiều sâu văn hóa, vừa mang giá trị thương mại vượt trội của nhiều khách hàng.

Tòa tháp The Xanh 2 đón nhận sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư (Ảnh: Ánh Dương)

Xanh Boutique là sự kết tinh giữa bản sắc truyền thống và tư duy kiến trúc đương đại, với 293 mẫu nhà phố được thiết kế độc lập theo cảm hứng từ 7 làng nghề truyền thống như rèn, mộc, gốm, lụa... Từ vị trí đắc địa bên biển, kiến trúc hai mặt thoáng, mặt tiền rộng tới 7,5m với công năng linh hoạt phù hợp kinh doanh và lưu trú, Xanh Boutique hội đủ yếu tố của một sản phẩm vừa để sống, nghỉ dưỡng, vừa đầu tư sinh lời bền vững. Không ít khách hàng đã thể hiện sự hào hứng khi lần đầu tiên chiêm ngưỡng "những dãy phố di sản" tương lai giữa lòng đảo ngọc.

Thăng hoa cảm xúc cùng hệ tiện ích đẳng cấp

Hành trình khám phá dự án Thành phố Vịnh Trung tâm Xanh Island tiếp tục đưa khách mời trải nghiệm hệ tiện ích đỉnh cao vừa được Sun Group khai trương ngày 30/5 vừa qua. Lần đầu tiên, những hình dung về một đô thị đảo hiện đại đã hiện diện sống động ngay trước mắt bằng những công trình đã vận hành, từ chợ đêm sôi động VuiFest đến nhà hàng ven biển Sun Bavaria Clubhouse.

Phối cảnh nhà phố thấp tầng Xanh Boutique tại dự án Xanh Island (Ảnh: Sun Property)

Trước đó, hành trình di chuyển thuận tiện ra đảo bằng cáp treo và dịch vụ vận tải hiện đại Sun Paradise Land Cát Bà đã để lại ấn tượng đặc biệt với khách mời, góp phần nâng cao trải nghiệm và khẳng định tầm vóc đích thực của Cát Bà - hòn đảo xanh hướng đến không khói thải, củng cố triết lý của Sun Group vốn đã chinh phục những khách hàng thân thiết: "làm đẹp những vùng đất".

Khoảnh khắc đêm buông, bãi tắm Các Bà hóa thành sân khấu sống động của bữa tiệc nghệ thuật đẳng cấp: Show diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" với 2 kỷ lục Guinness, thắp sáng bầu trời bằng âm nhạc, pháo hoa và màn trình diễn jetski ngoạn mục. Các nhà đầu tư đã trở thành những vị khách đầu tiên "mục sở thị" show diễn, vừa chiêm ngưỡng vừa mơ về một Cát Bà ngập tràn lễ hội, sự kiện trong tương lai không xa. Những trải nghiệm thực tế này không chỉ làm thăng hoa cảm xúc mà còn trở thành "cú chốt" để nhiều khách hàng nhanh chóng quyết định sở hữu BĐS tại Xanh Island.

Màn chào kết mãn nhãn với show diễn "Bản giao hưởng Đảo Xanh" (Ảnh: Ánh Dương)

Anh Thái Nam, một khách hàng chia sẻ sau khi trải nghiệm trọn vẹn sự kiện: "Phú Quốc đã có Thị trấn Hoàng Hôn vang danh thế giới, tôi tin rằng với bàn tay tài hoa và tư duy đột phá của Sun Group, Cát Bà trong tương lai cũng sẽ hình thành một điểm đến đắt giá như vậy tại Xanh Island. Vì vậy, tôi đã quyết định đầu tư một căn hộ Xanh Sky với tầm nhìn trực diện sân khấu biểu diễn Bản giao hưởng Đảo Xanh".

Sự kiện khép lại trong không khí sôi động với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Cát Bà, đánh dấu bước phát triển tiếp theo của Xanh Island. Hệ sinh thái tiện ích do Sun Group đầu tư bài bản sẽ ngày một hoàn thiện, củng cố niềm tin nhà đầu tư vào giá trị phát triển bền vững của dự án tại trung tâm đảo Ngọc.