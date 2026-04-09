ĐHCĐ ACB: Đặt mục tiêu lợi nhuận trên 22.300 tỷ đồng trong năm 2026, chia cổ tức cả tiền mặt lẫn cổ phiếu và tăng mạnh vốn điều lệ

Sáng ngày 9/4/2026 tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Á Châu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.﻿

Theo báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, tại thời điểm khai mạc Đại hội, có tổng số cổ phần của cổ đông tham dự họp là 670 cổ đông, đại diện cho hơn 2,9 tỷ cổ phần, chiếm 56,2% trong tổng hơn 5,13 tỷ cổ phần có quyền biểu quyết.

Năm 2025 không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận, vì sao?

Theo báo cáo gửi tới cổ đông, năm 2025, ACB đạt tổng tài sản 1,03 triệu tỷ đồng, tăng 18,7% so với năm 2024 và vượt 4,2% kế hoạch. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 689 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 18,6%. Huy động vốn đạt hơn 718 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4%.

Tuy nhiên, Lợi nhuận trước thuế năm 2025 ở mức 19,5 nghìn tỷ đồng, chỉ hoàn thành 85% kế hoạch đề ra. Theo giải thích của lãnh đạo nhà băng, nguyên nhân chủ yếu do ngân hàng triển khai các chương trình lãi suất cạnh tranh để hỗ trợ khách hàng và tăng trích lập dự phòng để củng cố bộ đệm an toàn.

Về chất lượng nợ, ACB kiểm soát chất lượng tín dụng tốt với tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 0,97%, thuộc nhóm thấp nhất toàn ngành ngân hàng.﻿



Năm 2026: Mục tiêu tăng trưởng tín dụng 16%, lợi nhuận tăng 14% và mở công ty bảo hiểm phi nhân thọ

ACB xác định năm 2026 là năm tiếp tục tăng tốc để thực hiện Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 – 2030 với mục tiêu trở thành Tập đoàn tài chính hiệu quả.

Ngân hàng dự kiến tổng tài sản tăng trưởng 16%, dư nợ tín dụng tăng 16%, huy động vốn tăng 16%. Lợi nhuận trước thuế ở mức 22.338 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2025.

Lãnh đạo ACB cũng cho biết các định hướng chiến lược trọng tâm, trong đó sẽ tiếp tục củng cố vị thế bán lẻ: Tiếp tục dẫn đầu mảng ngân hàng bán lẻ và đẩy mạnh mảng khách hàng doanh nghiệp, khai thác hệ sinh thái để hỗ trợ tăng trưởng.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa vận hành, nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng số như ACB ONE; tiếp tục duy trì tiêu chuẩn quản trị rủi ro tiên tiến; Tiếp tục phát triển bền vững (ESG)…

Đáng chú ý, ACB muốn mở rộng hệ sinh thái, đẩy mạnh vai trò của các công ty con (như ACBS) và dự kiến thành lập thêm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ trong năm 2026.



Chia cổ tức tiền mặt, cổ phiếu tổng tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ lên hơn 58 nghìn tỷ

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025 , Hội đồng quản trị ACB đề xuất chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%, thực hiện trong năm nay.

Phương án được trình như sau: lợi nhuận sau thuế hợp nhất của ACB năm 2025 là hơn 15,6 nghìn tỷ đồng. Sau khi trích lập các quỹ và cộng lợi nhuận các năm trước còn lại chưa chia, ACB có gần 25.200 tỷ đồng lợi nhuận có thể sử dụng để chia cổ tức.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sử dụng gần 3.600 tỷ để chia cổ tức bằng tiền mặt (tương đương tỷ lệ 7%) và sử dụng hơn 6.600 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu (tương đương tỷ lệ 13%).

Đối với việc chia cổ tức bằng cổ phiếu, ngân hàng dự kiến phát hành thêm tối đa 667 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, từ đó tăng vốn điều lệ lên 58.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 2/2026.

