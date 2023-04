ĐHCĐ HHV: Đã và đang đàm phán giảm thêm lãi vay với ngân hàng

Ngày 24/4/2023, CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, thông qua mục tiêu doanh thu hợp nhất 2.478 tỷ đồng, tăng 18% và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 338 tỷ đòng, tăng 14% so với năm 2022.

Với chỉ tiêu trên, cổ đông HHV thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với giá trị khoảng 215 tỷ đồng. Năm nay, HHV cũng sẽ phát hành tăng vốn, tổng số vốn huy động dự kiến là 1.564 tỷ đồng, trong đó 823 tỷ đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 741 đồng qua hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Năm 2022, HHV ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.095 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 297 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với năm 2021. Ban lãnh đạo nhấn mạnh, năm qua tổng doanh thu thu phí của HHV tăng tốt hơn 17% so với cùng kỳ. Doanh thu thi công xây lắp tăng trưởng mạnh mẽ nhờ đẩy mạnh thi công tại các dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định và Mai Sơn - QL45, Mỹ Thuận - Cần Thơ.

Năm 2022 và đầu năm 2023, HHV và liên danh nhà thầu trúng nhiều gói thầu thi công, đảm bảo khối lượng công việc lớn và ổn định cho giai đoạn 2022 - 2025 với tổng giá trị hợp đồng 15.780 tỷ đồng.

Tại Đại hội, cổ đông là PGS.TS Vũ Thành Hưởng – Phó Viện trưởng Viện sau đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân – cho biết: “Về định hướng phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh của HHV trong năm 2023 là phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh tế nói chung cũng như triển vọng của ngành đầu tư hạ tầng giao thông trong thời gian tới nói riêng. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư dài hạn, đồng hành cùng HHV trong hiện tại và tương lai”.

Được biết, trong bối cảnh đầu tư công thuận lợi với 470.000 tỷ đồng phục vụ xây dựng hạ tầng trong giai đoạn 2021 - 2025 và Chính phủ, các Bộ ngành dồn lực để hoàn thành 3.000 km đường cao tốc đến năm 2025, nguồn việc thi công xây lắp, quản lý vận hành là rất dồi dào và ổn định lâu dài. Nhiều địa phương có cơ chế thúc đẩy đầu tư PPP, doanh nghiệp có số lượng máy móc thiết bị lớn đã khấu hao và còn sử dụng tốt, ưu thế tuyệt đối trong quản lý vận hành hầm có chiều dài đặc biệt.

Năm 2023, đối với hoạt động thi công xây lắp, HHV đã trúng các gói thầu XL1, XL2 và XL3 thuộc Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn với tổng giá trị hợp đồng gần 14.500 tỷ đồng. Trong thời gian tới, HHV tham gia đấu thầu thi công xây lắp các dự án đầu tư công và đầu tư PPP, với tổng giá trị dự kiến khoảng 4.000 tỷ đồng.

Công ty tích cực thúc đẩy hoạt động đầu tư các dự án hạ tầng giao thông theo hình thức PPP. Giai đoạn 2023 - 2025, HHV dự kiến tham gia đầu tư cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư khoảng 40.000 tỷ đồng.

Cũng trong giai đoạn 2023 - 2025, khi các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam hoàn thành là cơ hội để HHV đấu thầu mảng quản lý vận hành - lĩnh vực đã trở thành thế mạnh của mình. HHV dự kiến tham gia đấu thầu quản lý vận hành, bảo dưỡng thường xuyên các dự án mới với tổng chiều dài khoảng 545 km. Trong đó tập trung vào các đoạn tuyến có hầm đường bộ, cầu lớn.

Thảo luận tại Đại hội:

1. Mục đích và thời gian dự kiến thực hiện phương án tăng vốn của HHV

Hiện HHV đang nghiên cứu hàng loạt các dự án PPP mới dự kiến triển khai trong giai đoạn 2023 - 2025. Ngoài ra, lượng công việc thi công xây lắp, quản lý vận hành thời gian tới sẽ còn tiếp tục tăng trưởng. Do đó, để đón đầu khối lượng công việc lớn, Công ty cần phải gia tăng năng lực về vốn để đáp ứng được nhu cầu hoạt động sản xuất, đầu tư. Về thời gian triển khai các phương án tăng vốn, Công ty dự kiến thực hiện trong 2 quý cuối năm 2023, tuy nhiên còn phụ thuộc vào việc chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Được biết vốn vay chiếm tỷ trọng lớn khi xây dựng dự án BOT, với tình hình lãi suất tăng như hiện nay thì ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng hoàn vốn của các dự án như thế nào?

Đối với các dự án BOT mà HHV đang làm nhà đầu tư trực tiếp, HHV đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cam kết đảm bảo tỷ suất lợi nhuận nhà đầu tư cố định. Trong trường hợp các yếu tố như lưu lượng, lãi suất, giá vé…. chênh lệch lớn so với tính toán trong phương án tài chính ban đầu, các nhà đầu tư sẽ làm việc với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để có các phương án bù đắp như kéo dài thời gian thu phí, bù đắp vốn ngân sách.

Ngoài ra, HHV còn được các đối tác truyền thống là ngân hàng cấp vốn với lãi suất tốt. Thực tế ở thời điểm lãi suất thị trường ở mức cao nhất thì lãi suất mà các ngân hàng áp dụng với HHV vẫn nằm trong phương án tài chính đã tính toán với Bộ GTVT, đại diện HHV nhấn mạnh.

Hiện nay mặt bằng lãi suất đã giảm, HHV cùng các doanh nghiệp dự án đã đàm phán với ngân hàng để giảm lãi suất cho các dự án, giúp nâng cao hiệu quả đầu tư.

3. HHV hướng tới mục tiêu tham gia đấu thầu, thi công, quản lý, vận hành các đoạn tuyến thuộc Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Vậy, HHV đã chuẩn bị như thế nào về con người, thiết bị,... để có thể thực hiện tốt công việc này?

Ngoài đội ngũ nhân sự có kinh nghiệm, tay nghề cao đã được đào tạo bài bản, thì HHV đã và đang đẩy mạnh công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực, thông qua việc kết nối với các trường đại học.

Bên cạnh đó HHV tiếp tục đầu tư các máy móc thiết bị chuyên dùng, hiện đại để phục vụ công tác thi công xây lắp, quản lý vận hành các công trình hạ tầng giao thông.