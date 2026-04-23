ĐHCĐ Vincom Retail: Chia cổ tức bằng tiền mặt gần 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận quý I đạt khoảng 30% kế hoạch đề ra, mục tiêu trở thành “ông lớn” bán lẻ khu vực

Sáng ngày 23/4, Công ty Cổ phần Vincom Retail (Mã CK: VRE) tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Tại đại hội, công ty trình cổ đông thông qua phương án sử dụng lợi nhuận lũy kế năm 2025, dự kiến chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cổ phiếu), tổng giá trị chi trả gần 2.300 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2026.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên VRE chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2019, thay đổi so với kế hoạch trước đó là giữ lại toàn bộ lợi nhuận để phục vụ kinh doanh.

Năm 2026, Vincom Retail đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 10.132 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 15% so với các chỉ tiêu tương ứng trong năm 2025 sau khi đã loại các khoản thu nhập không thường xuyên.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp tin tưởng sẽ hiện thực hóa thành công các kế hoạch kinh doanh năm 2026 với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, thị trường bán lẻ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực và lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại Vincom tăng trưởng hai chữ số trong quý I/2026.

Về kết quả kinh doanh quý đầu năm, ban lãnh đạo Vincom Retail cho biết doanh thu ước đạt khoảng 25% kế hoạch năm trình Đại hội đồng cổ đông, trong khi lợi nhuận đạt khoảng 30% kế hoạch, tương ứng khoảng 1.612 tỷ đồng trên mục tiêu lợi nhuận sau thuế 5.375 tỷ đồng của cả năm 2026.

Động lực tăng trưởng trong quý đầu năm đến từ sự cải thiện rõ nét của sức mua. Theo đó, lưu lượng khách đến các trung tâm thương mại tăng khoảng 13–15% so với cùng kỳ, kéo theo doanh số bán lẻ của các khách thuê tăng 15–20%. Ban lãnh đạo đánh giá đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp duy trì đà tăng trưởng trong các quý tiếp theo.

Liên quan đến chiến lược mở rộng, doanh nghiệp tiếp tục nhấn mạnh định hướng phát triển gắn với hệ sinh thái của Vinhomes. Trong bối cảnh quỹ đất khu vực trung tâm ngày càng hạn chế và chi phí gia tăng, việc phát triển trung tâm thương mại mới tại nội đô trở nên khó khăn hơn. Thay vào đó, Vincom Retail tận dụng lợi thế từ các đại đô thị, nơi có quy mô dân cư lớn và hạ tầng đang được hoàn thiện nhanh để mở rộng hệ thống.

Hiện doanh nghiệp sở hữu khoảng 1,9 triệu m2 diện tích sàn bán lẻ và đặt mục tiêu nâng lên 3,6 triệu m2 vào năm 2030.

Theo lộ trình, 2026 - 2027 Vincom Retail sẽ tiếp tục bổ sung các trung tâm thương mại mới, và từ năm 2028 trở đi, khi hạ tầng tiếp tục cải thiện, dư địa mở rộng được kỳ vọng sẽ rõ nét hơn.



Đáng chú ý, hiệu quả của chiến lược “ly tâm” khỏi khu vực lõi đô thị đã bước đầu được kiểm chứng. Trong năm 2025, 3 trung tâm thương mại mới tại các khu vực ngoài trung tâm đều đạt tỷ lệ lấp đầy 95–100% ngay từ khi khai trương.

Trong giai đoạn tới, Vincom Retail cho biết sẽ tiếp tục tập trung tối ưu hiệu quả vận hành tại các trung tâm hiện hữu, song song với việc phát triển mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới theo định hướng “one-stop shoppertainment destination”.

Một nội dung khác thu hút sự quan tâm của cổ đông là định hướng phát triển dòng sản phẩm Vincom Collection – mô hình mới đang được Vincom Retail triển khai trong hệ thống.

Theo ban lãnh đạo, Vincom Collection không đơn thuần là một sản phẩm bán lẻ, mà được định vị như một cấu phần trong chiến lược nâng cấp trung tâm thương mại theo hướng “điểm đến” (destination). Mô hình này hướng tới việc hình thành các cụm thương hiệu có tính liên kết cao, gia tăng trải nghiệm theo phong cách sống (lifestyle), kết hợp giữa mua sắm, ẩm thực và giải trí.

Cách tiếp cận được doanh nghiệp mô tả là “buôn có bạn, bán có phường”, tức tạo ra không gian kinh doanh có sự cộng hưởng giữa các thương hiệu, qua đó kéo dài thời gian lưu trú của khách hàng và gia tăng mức chi tiêu. Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển mô hình “shoppertainment destination” mà doanh nghiệp đang theo đuổi.

Về đóng góp tài chính, Vincom Collection hiện vẫn trong giai đoạn đầu tư và hoàn thiện vận hành, do đó tỷ trọng đóng góp vào kết quả kinh doanh chưa lớn. Dự kiến trong năm 2026, mảng này đóng góp khoảng 1,5–2% doanh thu từ phí dịch vụ cho thuê.

Về dài hạn, khi mô hình được mở rộng và vận hành ổn định, doanh nghiệp kỳ vọng đây sẽ trở thành một trụ cột bổ trợ quan trọng, đặc biệt trong việc nâng cao hiệu quả khai thác trên mỗi trung tâm thương mại.