ĐHĐCĐ Đất Xanh 2026: Chuẩn bị “bứt tốc”, đặt mục tiêu lãi tối thiểu 2.000 tỷ đồng mỗi năm từ 2027

HĐQT Đất Xanh đánh giá năm 2026 là thời điểm “chuyển nhịp” của thị trường bất động sản, khi hàng loạt yếu tố vĩ mô đang đồng thuận: lãi suất duy trì ổn định, khung pháp lý mới dần phát huy hiệu lực, cùng với đó là làn sóng đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp lựa chọn chiến lược thận trọng để củng cố nền tảng, thay vì tăng tốc sớm. Ban lãnh đạo cho rằng môi trường kinh doanh đang cải thiện rõ rệt, nhưng vẫn cần một giai đoạn “làm dày nội lực” trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh.

Năm 2025, Đất Xanh ghi nhận doanh thu hợp nhất 4.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 231 tỷ đồng. Bước sang năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16%. Đáng chú ý, kế hoạch lợi nhuận này được xây dựng theo hướng “an toàn”, phục vụ quá trình tái cấu trúc. Ban lãnh đạo kỳ vọng kết quả thực tế có thể vượt kế hoạch, nhưng vẫn ưu tiên kiểm soát rủi ro trong năm bản lề.

Song song, đại hội đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ khoảng 14%, đồng thời hoàn tất các đợt phát hành trước đó, nâng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng – tạo dư địa tài chính cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo.

Dự án The Privé tiếp tục là điểm tựa quan trọng trong chiến lược của Đất Xanh. Theo chia sẻ từ ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược: Dự án được triển khai theo 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 đã tiêu thụ khoảng 99% sản phẩm, giai đoạn 2 đạt tỷ lệ bán hàng trên 90% và giai đoạn 3 dự kiến mở bán trong năm 2026.

Về tiến độ xây dựng, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 50% phần xây thô, dự kiến bắt đầu bàn giao từ quý II–III/2027 và kéo dài xuyên suốt năm. Doanh thu và lợi nhuận từ dự án này sẽ được ghi nhận trong giai đoạn 2027–2029, đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính.

Trong khi đó, dự án Gem Sky World đã hoàn tất hạ tầng và sẵn sàng bước vào giai đoạn khai thác. Tuy nhiên, doanh nghiệp chủ động lựa chọn thời điểm mở bán phù hợp nhằm tối ưu giá bán và hiệu quả dòng tiền, thay vì đẩy hàng trong mọi điều kiện thị trường.

Ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược Đất Xanh.

Một trong những lợi thế cốt lõi của Đất Xanh là quỹ đất có pháp lý minh bạch, sẵn sàng triển khai. Doanh nghiệp kiên định nguyên tắc chỉ phát triển dự án khi hoàn thiện đầy đủ pháp lý, qua đó đảm bảo tiến độ xây dựng và rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận cho khách hàng. Đáng chú ý, một số quỹ đất tại TP.HCM đã được đưa vào danh sách thí điểm theo Nghị quyết 171, mở ra dư địa phát triển đáng kể trong giai đoạn tới.

Bên cạnh phát triển dự án, Đất Xanh tiếp tục củng cố hệ sinh thái dịch vụ với Dat Xanh Services đóng vai trò trụ cột. Đồng thời, hoạt động M&A quỹ đất và dự án được đẩy mạnh nhằm gia tăng nguồn lực cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Doanh nghiệp cũng đang tiếp tục hoàn thiện pháp lý cho loạt dự án trọng điểm, dự kiến sẽ đưa vào kinh doanh trong vòng 5 năm tới.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Hà Đức Hiếu (hết nhiệm kỳ) và ông Nguyễn Phạm Anh Tài (theo đơn từ nhiệm). Đồng thời bầu bổ sung hai thành viên mới cho nhiệm kỳ 2026–2031, nâng tổng số thành viên HĐQT lên 6 người.

Đáng chú ý, chia sẻ về chiến lược kinh doanh trong những năm tiếp theo, ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng chiến lược, cho biết: từ năm 2026 trở đi, Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu hàng năm vượt 10.000 tỷ đồng. Đặc biệt, giai đoạn 2027–2031 được kỳ vọng là thời kỳ bứt tốc với lợi nhuận đạt 2.000 – 3.000 tỷ đồng mỗi năm và tốc độ tăng trưởng duy trì ở mức 30 – 50%/năm.