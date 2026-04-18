ĐHĐCĐ Ngân hàng MB: Chia cổ tức tiền mặt 10%, tăng mạnh vốn điều lệ vượt 100 nghìn tỷ

Mục tiêu lợi nhuận tăng 15%, tổng tài sản vượt 2 triệu tỷ﻿

Tại Đại hội, MB trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế tăng 15%. Tổng tài sản dự kiến tăng 28%, Huy động vốn tăng 30%, Dư nợ tín dụng tăng khoảng 30% (đảm bảo theo giới hạn Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát không quá 1,5%. Các chỉ tiêu hiệu quả dự kiến: ROE (20-21%), ROA (2%), CIR từ 28% trở xuống.

Trước đó, năm 2025, MB báo lãi trước thuế đạt 34.268 tỷ đồng, tăng 18,9% so với năm 2024 và vượt 8,9% so với kế hoạch. Tổng tài sản ngân hàng vượt 1,6 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 43,1%, dẫn đầu nhóm Big5 về tốc độ tăng trưởng tài sản.

Lợi nhuận trước thuế của MB

Như vậy, với mục tiêu tăng khoảng 15% trong năm 2026, lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm nay của ngân hàng là hơn 39.400 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nếu tăng trưởng tổng tài sản đạt 28% như kế hoạch, MB sẽ chính thức cán mốc 2 triệu tỷ đồng quy mô trong năm nay.

Tăng vốn điều lệ lên hơn 102 nghìn tỷ

MB cũng có kế hoạch tăng mạnh vốn điều lệ trong năm nay. Ngân hàng dự kiến tăng vốn từ 80.550 tỷ đồng, thêm 22.137 tỷ lên tối đa 102.687 tỷ đồng.

Phương án tăng vốn theo 3 cấu phần:

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: MB dự kiến phát hành với tỷ lệ 15%, tương đương phát hành thêm hơn 1,2 tỷ cổ phiếu để tăng vốn thêm 12.082 tỷ đồng.

Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu: MB dự kiến chào bán 805,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông với giá 10.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện tương ứng là 10%. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ: MB dự kiến chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương vốn điều lệ tăng thêm 2.000 tỷ đồng. Trong đó, 62 triệu cổ phiếu chào bán theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua, ngoài ra chào bán bổ sung 138 triệu cổ phiếu. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách theo BCTC riêng lẻ của MB tại thời điểm gần nhất trước khi HĐQT MB phê duyệt phương án chào bán chi tiết.

Cổ tức tiền mặt﻿ tỷ lệ 10%

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, bên cạnh kế hoạch dùng 12.082 tỷ đồng để trả cổ tức bằng cổ phiếu, MB cũng có kế hoạch dùng 8.055 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ 10%). Như vậy, tổng mức chi trả cổ tức là 25%, tương đương quy mô 20.137 tỷ đồng.

