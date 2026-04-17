Kiểm soát tín dụng bất động sản không đồng nghĩa không cho vay mà cho vay vào đúng chỗ, đúng đối tượng

Ông Đỗ Xuân Trung (đứng), Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực II phát biểu tại Hội thảo

Thời gian qua, nhà ở xã hội là phân khúc quan trọng, đáp ứng nhu cầu ở của người dân vẫn rất thiếu nguồn cung đến nhà ở thương mại vừa túi tiền - hai loại hình này phải được coi là chiến lược để phát triển bền vững do đáp ứng nhu cầu thực cho người dân. Vì vậy, cần khẳng định vai trò quan trọng của bất động sản nói chung và bất động sản nhà ở nói riêng. Nhu cầu ăn, mặc cơ bản không khó khăn nhưng nhu cầu ở là rất lớn và tiếp tục giải quyết, ông Lê Hoàng Châu nhấn mạnh.

Hiện nay, tại TP. Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập dân số lên 18 - 19 triệu dân, nhưng giai đoạn 2021 - 2025 Thành phố chỉ thực hiện được khoảng 17.000 căn nhà ở xã hội và chỉ tiêu giao mới phải đạt gần 200.000 căn trong giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố đã sửa tiêu chí thu nhập từ 20 triệu đồng/tháng lên 25 triệu đồng/tháng đối với người thuộc diện mua nhà ở xã hội. Điều này mở ra nhiều cơ hội cho các đối tượng tiếp cận nhà ở xã hội. Nhưng vấn đề quan trọng là nguồn cung ở đâu? Nên rất cần có cơ chế để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển nhà ở thương mại với giá phù hợp bên cạnh nhà ở xã hội.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Bất động sản Eras Land chia sẻ, bất động sản là ngành có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, liên quan đến hơn 20 lĩnh vực khác và từng đóng góp mức tăng trưởng hai con số trong một số giai đoạn. Tuy nhiên, thị trường này phụ thuộc rất lớn vào tín dụng, đặc biệt là lãi suất. Thực tế cho thấy, phần lớn người mua nhà phải vay ngân hàng với tỷ lệ khoảng 70% giá trị tài sản, thời hạn vay kéo dài 10-20 năm. Trong giai đoạn đầu, lãi suất thường được cố định ở mức thấp, nhưng sau đó sẽ điều chỉnh theo thị trường.

Mỗi loại hình bất động sản, từ nhà ở, công nghiệp, thương mại đến du lịch đều đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường. Vấn đề cốt lõi là các dự án phải tạo ra giá trị thực để đáp ứng nhu cầu thật và đảm bảo dòng tiền bền vững. Bà Hương cho biết, khó khăn của thị trường bất động sản không chỉ tác động đến doanh nghiệp trong ngành mà còn lan sang nhiều lĩnh vực liên quan, đặc biệt là xây dựng. Thực tế đầu năm nay, hoạt động xây dựng đã có dấu hiệu chững lại do thiếu nguồn việc từ các dự án bất động sản.

“Kỳ vọng các cơ quan quản lý sẽ sớm có những điều chỉnh phù hợp trong chính sách tín dụng nhằm vừa kiểm soát rủi ro, vừa tạo điều kiện cho thị trường phát triển ổn định và bền vững. Nếu có những điều chỉnh kịp thời, thị trường sẽ có cơ hội phục hồi tốt hơn, đặc biệt là ở phân khúc nhà ở phục vụ nhu cầu thực của người dân" - bà Hương nói.

Ông Nguyễn Lê Nam - Giám đốc Khối khách hàng cá nhân, Ngân hàng Á Châu (ACB) khẳng định: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chỉ đạo kiểm soát cho vay trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) không đồng nghĩa không cho vay mà cho vay vào đúng chỗ, đúng đối tượng, đảm bảo nhu cầu thật được đáp ứng. Đồng thời, các ngân hàng thương mại hoạt động trên phương châm đảm bảo quản trị rủi ro và tuân thủ về chính sách chung của nền kinh tế theo chỉ đạo từ phía NHNN.

Thực tế, lãi suất thời gian vừa qua có điều chỉnh tăng nhưng không phải cứ tăng là ngân hàng lời cao. Bản thân các ngân hàng thương mại như ACB cũng không muốn tăng lãi suất quá cao vì nếu người vay chấp nhận lãi cao thì nghĩa là rủi ro cũng cao, ảnh hưởng gián tiếp tới hoạt động của các ngân hàng. Từ đầu tháng 4 đến nay, thực hiện theo chỉ đạo của NHNN, lãi suất cũng đang có dấu hiệu điều chỉnh giảm. Một số ngân hàng đã giảm từ 0,5 - 1%/năm.

"Chúng tôi luôn sẵn sàng đón nhận nhu cầu hợp lý của khách hàng để cấp tín dụng, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản nhà ở. Không chỉ cá nhân mua nhà mà nếu các doanh nghiệp có phương án hoạt động rõ ràng, minh bạch, khả thi thì chúng tôi cũng luôn đón nhận nhu cầu, đồng hành cùng doanh nghiệp xây dựng gói tín dụng phù hợp" - ông Nguyễn Lê Nam nói.

Dưới góc độ cơ quan quản lý, ông Đỗ Xuân Trung, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Khu vực II cho biết, năm 2026, ngành Ngân hàng đang tổ chức triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng năm 2026 nhằm góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững, bảo đảm ổn định và an toàn hệ thống.

Theo đó, NHNN điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách khác. Điều hành tăng trưởng tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng.

Về vốn tín dụng, NHNN yêu cầu các TCTD cân đối nguồn vốn đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng cho nền kinh tế, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng kinh tế... theo chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc NHNN. Chú trọng đầu tư tín dụng vào các dự án, công trình trọng điểm khả thi phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Đến thời điểm hiện nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp để góp phần hỗ trợ nền kinh tế.

Mặt khác, vừa qua Thống đốc NHNN đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác ngân hàng. Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm mặt bằng lãi suất và đến nay, có khoảng 29 ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết với mức điều chỉnh giảm khoảng 0,1-0,5%/năm, chủ yếu là các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, từ đó có cơ sở giảm lãi suất cho vay hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

“Về lãi suất theo Chương trình cho vay nhà ở theo chỉ đạo của Chính phủ, kể từ khi triển khai Chương trình đến nay, NHNN đã 07 lần thông báo lãi suất theo hướng giảm dần. Theo đó, từ mức 8,7%/năm đối với chủ đầu tư và 8,2%/năm đối với người mua nhà tại thời điểm bắt đầu Chương trình, lãi suất hiện nay đã giảm xuống còn 6,1%/năm đối với chủ đầu tư và 5,6%/năm đối với người mua nhà” – ông Trung nhấn mạnh.