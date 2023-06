ĐHĐCĐ Quốc Cường Gia Lai (QCG): Tiếp tục xin lùi thời gian chia cổ tức 2021 sang quý 3/2025

Chiều ngày 24/6/2023, Quốc Cường Gia Lai (QCG) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023, thông qua kế hoạch doanh thu 900 tỷ đồng – giảm 29% so với năm 2022. Khấu trừ chi phí, Công ty dự kiến lợi nhuận thu về 50 tỷ đồng – tăng 12,8%.

Năm nay, Công ty dự kiến cơ cấu lại nguồn vốn tại các công ty con và công ty liên kết để phù hợp với tình hình tài chính hiện tại. Các dự án đang triển khai của QCG có thể kể tên như Premium Central (quận 8, Tp.HCM), De Capella (Thủ Đức, Tp.HCM), Lavida Plus (quận 7, Tp.HCM).

QCG còn đang hoàn thiện pháp lý tại các dự án KDC Phạm Gia (huyện Bình Chánh, Tp.HCM), Khu dân cư Bắc Phước Kiển (91,69ha) đang thực hiện lại thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư năm 2020…

Năm 2022, doanh thu Công ty thu về 1.274 tỷ đồng – tăng 21% song lãi ròng giảm đến 62% xuống còn 25 tỷ đồng. Riêng quý 4/2022, QCG lỗ trở lại gần 10 tỷ đồng trong quý 4/2022, cùng kỳ lãi hơn 29 tỷ đồng.

Theo QCG, tình hình kinh doanh hiện khó khăn do khó khăn chung của thị trường bất động sản. Riêng QCG, từng là công ty bất động sản tiếng tăm trên thị trường nhưng sau sự cố tại dự án Phước Kiển, cùng tranh chấp với đối tác ngoại Sunny và hiện “không ai nhường bước”, QCG gần như “dậm chân” nhiều năm liền.

Sang năm 2023, quý đầu năm QCG ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 165,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2022. Lãi sau thuế chỉ xấp xỉ chỉ 1 tỷ đồng, giảm sâu so với con số gần 13 tỷ đồng trong quý 1/2022. Theo thuyết minh báo cáo tài chính QCG, lợi nhuận công ty giảm trong kỳ chủ yếu là do ảnh hưởng từ tình hình bàn giao căn hộ cho khách hàng.

Tổng tài sản của QCG tính tới 31/3/2023 đạt 9.733 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho chiếm tới 73% tổng tài sản với 7.093 tỷ đồng.

Mới đây, sau 6 năm theo đuổi vụ tranh chấp 'siêu dự án' Phước Kiển, QCG vừa được trả toàn bộ hồ sơ dự án và 3,4 tỷ đồng phí trọng tài từ Sunny Island.

Thắng kiện, cổ phiếu QCG trên thị trường liên tục tăng trần và gây chú ý. Hiện, QCG đang giao dịch tại mức 10. 850 đồng/cp, tăng gấp đôi chỉ sau 1 tháng.

Tại Đại hội lần này, QCG trình cổ đông bổ sung ông Lại Thế Hiển là Thành viên HĐQT độc lập.

Công ty cũng trình lại cổ đông kế hoạch chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu (hiện đã chậm trễ). Năm nay, theo QCG, vướng mắc tại Phước Kiển dù đã có quyết định cuối cùng song mất khoảng 60 ngày để hoàn tất thủ tục, cũng như để giảm bớt áp lực về dòng tiền, tập trung đền bù phần da beo dự án… QCG trình được dời kế hoạch chia cổ tức 2021 sang quý 3/2025.

Được biết, QCG dự chia cổ tức 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10% (tương ứng cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận về 1 cổ phiếu mới). Số lượng dự kiến phát hành hơn 27,5 triệu cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành khoảng hơn 275 tỷ đồng. Cổ phiếu phát hành là cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng với mệnh giá là 10.000 đồng/cp.