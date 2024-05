ĐHĐCĐ thường niên Nhựa An Phát Xanh 2024: Đặt mục tiêu doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận 377 tỷ đồng

HĐQT trả lời câu hỏi của cổ đôngTrong năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức và biến động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có Nhựa An Phát Xanh. Tuy nhiên, nhờ các quyết sách kịp thời và linh hoạt của HĐQT và Ban điều hành, công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn, nâng cao sản lượng sản xuất, gia tăng lợi nhuận, mở rộng hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực cốt lõi, khẳng định vị thế là nhà xuất khẩu bao bì nhựa lớn nhất tại Việt Nam.

Theo đó, năm 2023, AAA ghi nhận doanh thu hợp nhất 12.622 tỷ đồng, hoàn thành 101% kế hoạch và giảm 17% so với năm 2022. Nguyên nhân chủ yếu là do giá hạt nhựa ở nền thấp và công ty tập trung vào việc phòng ngừa rủi ro, điều chỉnh chính sách bán hàng, kiểm soát chặt chẽ công nợ và tồn kho dẫn đến doanh thu mảng thương mại hạt nhựa giảm.

Lợi nhuận sau thuế đạt 309 tỷ đồng, tăng 164% so với năm 2022 và đạt 62% kế hoạch. Nguyên nhân công ty chưa hoàn thành kế hoạch lợi nhuận chủ yếu là do mảng bất động sản KCN ghi nhận doanh thu và lợi nhuận hàng năm thay vì ghi nhận một lần như kế hoạch đầu năm.

Tại Đại hội, HĐQT cũng thông tin về tình hình đầu tư và thực hiện dự án. Theo đó, Dự án mở rộng nhà máy sản xuất bao bì công nghiệp An Vinh và Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa và sản phẩm từ nhựa (Dự án nhà máy 8) sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2025, kỳ vọng đem lại dự kiến hơn 1.300 tỷ doanh thu hàng năm khi vận hành tối đa công suất. Riêng đối với mảng bất động sản, KCN An Phát 1 đã chính thức đi vào hoạt động năm 2023, tính đến nay tỷ lệ lấp đầy đạt 85%. Cùng với KCN kỹ thuật cao An Phát, KCN An Phát 1 hiện là điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thu hút đầu tư đến địa phương.

Đại hội thông qua kế hoạch lợi nhuận 377 tỷ đồng (tăng 22% so với năm 2023) cùng nhiều nội dung quan trọng khác

Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, Đại hội đã thông qua kế hoạch doanh thu 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 377 tỷ đồng. Trong thời gian tới, AAA sẽ tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nhựa bao bì Việt Nam, đồng thời mở rộng kinh doanh tại các lĩnh vực cốt lõi khác như bất động sản khu công nghiệp, nguyên vật liệu ngành nhựa và logistics.

Tại cuộc họp, HĐQT cũng trực tiếp giải đáp các câu hỏi của cổ đông liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, cũng như các dự án, kế hoạch trong thời gian tới.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về việc AAA không chia cổ tức trong năm 2023, HĐQT cho biết, công ty giữ lại lợi nhuận là để đầu tư, phát triển các dự án mới. Theo Tổng giám đốc Nguyễn Lê Trung, AAA có kế hoạch từ nay đến năm 2030 sẽ nâng doanh thu sản xuất của công ty lên gấp đôi. Vì vậy, để không phải tăng vốn từ cổ đông, công ty cần giữ lại lợi nhuận để mở rộng quy mô sản xuất trong những năm tới.

Cổ đông đặt câu hỏi cho cho Hội đồng quản trị

Động lực tăng trưởng của AAA trong năm 2024 đến từ: (1) tăng trưởng tại lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là sản xuất các sản phẩm nhựa bao bì, hạt nhựa phụ gia bao gồm tăng sản lượng bán, tăng tỷ trọng đóng góp của bao bì công nghiệp và bao bì tự hủy có biên lợi nhuận cao, tối ưu cơ cấu sản phẩm, khách hàng, thị trường hiện hữu; (2) đẩy mạnh bàn giao cho khách hàng Khu Công nghiệp An Phát 1; (3) cải thiện hiệu quả mảng thương mại hạt nhựa; (4) tối ưu chi chí.

Để đạt được kế hoạch đề ra, trong năm 2024, AAA sẽ thực hiện quyết liệt các giải pháp, chiến lược kinh doanh. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển nhằm đa dạng hóa danh mục sản phẩm; khuyến khích triển khai các sáng kiến mới nhằm nâng cao nâng suất lao động và cải thiện chất lượng sản phẩm. Quản trị doanh nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Ngoài các vấn đề trên, Đại hội cũng thông qua việc bổ sung, sửa đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, đồng thời bỏ phiếu tán thành việc ông Nguyễn Lê Thăng Long và bà Nguyễn Thị Tiện được bầu trở lại HĐQT sau khi hết nhiệm kỳ.