Đi cà phê một mình với nhiều tài sản giá trị thì phải xoay xở sao khi cần đi vệ sinh?

Việc tìm kiếm một góc quán quen để tập trung làm việc hay đơn giản là tận hưởng khoảng lặng cá nhân đã trở thành thói quen khó bỏ của những người trẻ thành thị. Tuy nhiên, nỗi trăn trở lớn nhất của những người hay đi một mình khi mang theo cả một gia tài gồm laptop, máy ảnh hay máy tính bảng chính là khoảnh khắc cơ thể lên tiếng đòi hỏi nhu cầu vệ sinh cơ bản. Đây là một tình huống dở khóc dở cười, buộc chúng ta phải cân nhắc giữa việc tin tưởng vào sự tử tế của người lạ hay chấp nhận sự lỉnh kỉnh khi mang theo tất cả vào không gian chật hẹp của nhà vệ sinh.

Với một số người, việc để lại nhiều món giá trị trên bàn rồi đi vệ sinh có phần khó khăn. (Ảnh minh họa)

Tình huống này càng trở nên khó xử hơn tùy thuộc vào địa thế của mỗi quán. Nếu ở những quán cà phê nhỏ có không gian khép kín, bạn có thể dễ dàng quan sát mọi thứ từ xa, thì tại các quán nằm trong trung tâm thương mại, nhà vệ sinh thường nằm biệt lập ở hành lang chung hoặc thậm chí là ở một tầng khác. Việc bỏ lại chiếc máy tính đắt tiền giữa dòng người qua lại tấp nập, nơi nhân viên không thể bao quát hết khách vãng lai, thực sự là một bài toán quản trị rủi ro đầy căng thẳng mà bất cứ ai cũng từng ít nhất một lần phải đối mặt.

Để có cái nhìn thực tế, tôi đã trao đổi với những người thường xuyên chọn quán cà phê làm văn phòng di động. Anh Minh Hoàng, một nhiếp ảnh gia tự do, chia sẻ về nguyên tắc sắt đá của mình: "Mình có một quy tắc bất thành văn là nếu nhà vệ sinh nằm ngoài tầm mắt hoặc phải bước chân ra khỏi cửa quán, mình sẽ dẹp hết đồ vào ba lô và mang theo. Thà chịu khó lỉnh kỉnh một chút rồi quay lại tìm chỗ khác, còn hơn phải đối mặt với nỗi đau mất đi thiết bị hành nghề. Ở những nơi công cộng, chỉ cần mươi giây lơ là là mọi thứ đã có thể không cánh mà bay, lúc đó có hối hận hay check camera cũng cực kỳ phiền phức."

(Ảnh minh họa)

Trái ngược với sự cẩn trọng tuyệt đối đó, bạn Linh Chi, một nhà sáng tạo nội dung, lại chọn cách ứng biến linh hoạt dựa trên sự kết nối giữa người với người. Trong những lần không muốn thu dọn sổ sách đang dở dang, Chi thường tìm kiếm sự trợ giúp ở bàn bên cạnh. Chi kể lại: "Thường thì mình sẽ chọn những bạn cũng đang mở laptop làm việc giống mình để nhờ vả. Mình hay nói nhẹ nhàng: 'Bạn ơi, mình chạy đi vệ sinh một lát, bạn để ý giúp mình cái máy tính với nhé'. Sau khi quay lại, mình luôn nở một nụ cười thật tươi kèm lời cảm ơn, đôi khi là mời bạn ấy một chiếc bánh nhỏ. Mình tin rằng trong cộng đồng những người đi làm việc một mình luôn có một sự thấu hiểu ngầm, nhưng tất nhiên mình cũng chỉ áp dụng cách này ở những quán có không khí văn minh."

Tuy nhiên, từ góc độ vận hành, một số nhân viên quán cà phê cho hay họ thực sự gặp khó khăn trong việc cam kết bảo đảm tài sản cá nhân cho khách hàng. Các quản lý chia sẻ rằng nhân viên luôn được nhắc nhở quan sát không gian chung, nhưng vào những khung giờ cao điểm khi lượng khách ra vào tấp nập và áp lực pha chế lớn, họ không thể bao quát hết từng chiếc laptop hay điện thoại để trên bàn. Họ cũng đưa ra lời khuyên thực tế rằng khách hàng nên chủ động gửi gắm những món đồ nhỏ tại quầy hoặc mang theo bên mình, bởi quy trình trích xuất camera tại các tòa nhà hay trung tâm thương mại thường rất phức tạp, phải qua nhiều khâu phê duyệt và không phải lúc nào cũng đem lại kết quả tức thì.

Một số quán cà phê trong lúc đông khách, nhân viên sẽ khó canh chừng đồ giúp khách. (Ảnh minh họa)

Sau cùng, bí quyết để an tâm tận hưởng buổi cà phê chính là sự kết hợp giữa việc tự bảo quản và khéo léo trong cách sắp xếp. Một mẹo nhỏ cho bạn là hãy luôn gom tất cả vật dụng giá trị nhất (ví tiền, điện thoại, ổ cứng) vào một chiếc túi nhỏ đeo chéo luôn mang trên người. Trên bàn chỉ nên để lại những món đồ cồng kềnh khó di chuyển kèm theo một vật đánh dấu "chủ quyền" rõ rệt như ly nước còn đầy hay chiếc áo khoác vắt trên ghế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và một chút tinh tế trong giao tiếp không chỉ giúp bạn bảo vệ được tài sản, mà còn giúp tâm trí hoàn toàn thảnh thơi để sáng tạo trong không gian riêng tư của chính mình.