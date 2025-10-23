Đi đâu để tìm ngôi trường đỉnh cỡ này: Lập kỷ lục 8 lần đón cầu truyền hình, 3 lần vô địch Olympia, kiến trúc đẹp tựa châu Âu!

Đường Lên Đỉnh Olympia đã bước sang mùa thứ 25, nhưng sức nóng của sân chơi tri thức này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Trong số 4 thí sinh góp mặt tại Chung kết năm nay, có một cái tên đến từ ngôi trường "đặc biệt" - nơi mà đã vinh dự đón cầu truyền hình Olympia tới 3 năm liên tiếp.

Đó chính là Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế, người đã xuất sắc giành tấm vé đầu tiên bước vào trận Chung kết năm Olympia 2025. Thành tích này không chỉ ghi dấu ấn cá nhân, mà còn góp phần khẳng định chất lượng giáo dục tại ngôi trường chuyên hàng đầu xứ Huế.

Lê Quang Duy Khoa - thí sinh đầu tiên giành tấm vé vào chung kết năm Olympia đến từ trường THPT chuyên Quốc học Huế.

Ngôi trường có tuổi đời hơn 1 thế kỷ

THPT chuyên Quốc học Huế được xây dựng năm 1896 trên khoảng đất 10.000m2 nằm bên bờ sông Hương. Lúc mới thành lập, trường chỉ là những dãy nhà tranh, vách đất. Đến những năm đầu thế kỷ XX, trường được xây dựng lại kiên cố với màu đỏ sẫm đặc trưng.

Đến nay trường THPT chuyên Quốc học Huế đã tròn 129 tuổi. Đây là ngôi trường trung học phổ thông có bề dày lịch sử lâu đời thứ 3 tại Việt Nam và là một trong ba trường phổ thông trung học chất lượng cao của Việt Nam (cùng với trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tại TP.HCM và trường THPT chuyên Chu Văn An tại Hà Nội).

Một trong ba trường THPT có tuổi đời lâu nhất Việt Nam.

Kiến trúc đẹp tựa trời Âu

THPT chuyên Quốc Học Huế nổi bật với gam màu đỏ sẫm đặc trưng. Toàn bộ khuôn viên mang đậm phong cách kiến trúc châu Âu cổ điển: cổng trường được xây dựng theo hình tháp chuông, mái ngói, với những hoa văn trang trí mềm mại.

Quốc học Huế nổi bật với gam đỏ sẫm đặc trưng.

Bên trong là sân trường rộng, giữa sân có tượng của Bác Hồ được đúc bằng thạch cao bọc đồng, chung quanh là những cây điệp anh đào tán rộng tạo bóng mát rợp sân, đến mùa lại nở hoa, hoa rụng lấm tấm trên nền trông rất thơ.

Thiết kế cổ điển đẹp tựa châu Âu.

"Cái nôi" đào tạo nhân tài

Không chỉ đẹp, Quốc Học Huế còn nổi tiếng là "cái nôi" đào tạo học sinh giỏi. Năm nào trường cũng có học sinh đạt giải quốc gia, huy chương Olympic quốc tế và tỉ lệ đỗ đại học top đầu luôn cực cao.

Từ mái trường này đã bước ra hàng loạt gương mặt xuất chúng như: Lê Bá Khánh Trình (nhà vô địch Olympic Toán quốc tế 1979, điểm tuyệt đối 40/40), Đinh Anh Minh (HCV Olympic Vật lý 2010), Trương Đông Hưng (HCV Olympic Sinh học 2017)… cùng nhiều tên tuổi lớn như Xuân Diệu, Huy Cận, Tố Hữu, Phạm Tuyên.

Đặc biệt, tính đến nay, Quốc Học Huế là trường có nhiều thí sinh vào Chung kết năm Olympia nhất cả nước - 8 lần và 3 lần vô địch (2009, 2016, 2024).

Chân dung 3 nhà vô địch Olympia đến từ Quốc học Huế.

Bên cạnh học tập, học sinh của trường Chuyên Quốc Học Huế còn cực kỳ năng động với loạt hoạt động thú vị từ thi flashmob, diễn nhạc kịch trong các buổi sinh hoạt đầu tuần. Đặc biệt, trường còn lập hẳn một CLB để tuyển chọn đại diện tham dự Đường Lên Đỉnh Olympia các năm.