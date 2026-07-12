Đi làm lâu mà còn 5 thói quen này thì bạn vẫn “non và xanh”

Nhiều người vẫn nghĩ rằng chỉ cần đi làm đủ lâu thì tự nhiên sẽ trở thành một nhân viên chuyên nghiệp. Nhưng thực tế, số năm kinh nghiệm không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự trưởng thành trong công việc. Có người chỉ sau vài tháng đã biết cách xử lý tình huống, phối hợp với đồng nghiệp và tạo được sự tin tưởng. Ngược lại, cũng có người đi làm rất lâu nhưng vẫn giữ những thói quen khiến bản thân mãi "dậm chân tại chỗ".

Điểm chung của những thói quen này là không quá nghiêm trọng để bị nhắc nhở mỗi ngày, nhưng nếu không sửa sớm, chúng sẽ âm thầm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, cơ hội phát triển.

1. Chỉ làm đúng phần việc của mình, còn lại "không phải việc của tôi"

Biết ranh giới công việc là cần thiết, nhưng quá cứng nhắc lại là dấu hiệu của một người chưa thực sự hiểu cách vận hành của môi trường làm việc.

Một nhân viên trưởng thành không phải lúc nào cũng ôm hết việc, nhưng họ hiểu khi nào cần chủ động hỗ trợ, khi nào nên chia sẻ thông tin hoặc phối hợp để cả nhóm hoàn thành mục tiêu chung. Trong khi đó, người còn thiếu kinh nghiệm thường chỉ chăm chăm hoàn thành danh sách việc của mình rồi coi như đã xong.

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Ở môi trường làm việc hiện đại, kết quả cuối cùng thường đến từ sự phối hợp giữa nhiều bộ phận. Nếu luôn giữ suy nghĩ "không liên quan đến mình", rất dễ bỏ lỡ cơ hội học hỏi, mở rộng kỹ năng và xây dựng uy tín với đồng nghiệp.

2. Gặp vấn đề là báo ngay, nhưng không mang theo bất kỳ phương án nào

Không ai kỳ vọng nhân viên phải tự giải quyết mọi vấn đề. Tuy nhiên, chỉ mang đến khó khăn mà không hề suy nghĩ về cách xử lý lại là thói quen khá phổ biến của những người còn non kinh nghiệm.

Ví dụ, thay vì nói: "Em không làm được", một cách tiếp cận chuyên nghiệp hơn là: "Hiện có hai hướng xử lý, nhưng em đang phân vân vì mỗi hướng đều có điểm hạn chế. Anh/chị thấy phương án nào phù hợp hơn?".

Sự khác biệt nằm ở tư duy. Một người chỉ nhìn thấy vấn đề sẽ luôn cần người khác giải quyết thay. Trong khi đó, người biết chủ động phân tích và đề xuất phương án cho thấy họ đang thực sự chịu trách nhiệm với công việc của mình.

Đôi khi, cấp trên đánh giá cao cách suy nghĩ còn hơn việc câu trả lời có hoàn hảo hay không.

3. Việc gì cũng để nhắc mới làm, thiếu thói quen tự theo dõi công việc

Đây là một trong những dấu hiệu dễ khiến người khác mất niềm tin nhất.

Có những người làm việc rất chăm chỉ, nhưng hầu như nhiệm vụ nào cũng phải được nhắc tiến độ. Đến sát hạn mới bắt đầu làm, hoặc chỉ khi nhận được tin nhắn hỏi thì mới nhớ ra công việc vẫn còn dang dở.

Thực tế, điều cấp trên cần không chỉ là một người hoàn thành công việc, mà còn là người có thể tự quản lý công việc của chính mình.

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Việc chủ động cập nhật tiến độ, tự đặt lịch nhắc, báo sớm nếu có nguy cơ chậm deadline hay thông tin kịp thời khi gặp khó khăn đều là những kỹ năng tưởng nhỏ nhưng tạo ra sự khác biệt rất lớn. Chúng giúp đồng nghiệp yên tâm phối hợp và khiến một người trở nên đáng tin cậy hơn rất nhiều.

4. Quá để tâm đến việc người khác đánh giá mình

Một lần bị góp ý, bị phản biện cũng đủ khiến nhiều người mất tinh thần cả ngày. Đây là tâm lý dễ hiểu, đặc biệt với người mới đi làm. Tuy nhiên, nếu đã có nhiều năm kinh nghiệm mà vẫn luôn coi mọi góp ý là sự phủ nhận năng lực, rất khó để phát triển.

Những người làm việc lâu năm thường hiểu rằng phản hồi chỉ đang hướng đến công việc, chứ không phải con người. Họ sẵn sàng tiếp nhận ý kiến, điều chỉnh nếu hợp lý và cũng biết trao đổi lại nếu có quan điểm khác.

Khi không còn quá bận tâm đến việc "mình có bị đánh giá không", năng lượng sẽ được dành cho việc cải thiện chất lượng công việc thay vì lo lắng về cảm xúc nhất thời.

5. Luôn nghĩ bận rộn đồng nghĩa với làm việc hiệu quả

Lịch kín từ sáng đến tối, tin nhắn trả lời liên tục, họp hết cuộc này đến cuộc khác... không phải lúc nào cũng phản ánh hiệu quả làm việc.

Một người còn non thường có xu hướng đo giá trị bản thân bằng việc mình bận đến đâu. Trong khi đó, người có kinh nghiệm sẽ quan tâm nhiều hơn đến kết quả cuối cùng.

Có những người làm ít giờ hơn nhưng luôn hoàn thành đúng hạn, biết ưu tiên việc quan trọng và hiếm khi để phát sinh sai sót. Ngược lại, cũng có người lúc nào cũng tất bật nhưng vẫn liên tục trễ deadline hoặc phải sửa đi sửa lại vì thiếu tập trung.

Chuyên nghiệp không phải là tạo cảm giác mình rất bận. Chuyên nghiệp là biết phân bổ thời gian hợp lý để công việc được hoàn thành với chất lượng tốt nhất.

Không ai bước vào môi trường làm việc với đầy đủ mọi kỹ năng. Ai cũng từng có giai đoạn loay hoay, mắc sai sót hay giữ những thói quen chưa thực sự chuyên nghiệp. Điều quan trọng không nằm ở việc đã đi làm bao nhiêu năm, mà là sau từng trải nghiệm, bạn có cải thiện được cách làm việc của mình hay không.