Phát hiện người phụ nữ đến ngân hàng rút 10 tỷ đồng tiền mặt trong 1 ngày, công an lập tức vào cuộc điều tra

Theo thông tin từ Cục Công an quận Hoàng Bộ (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc), đầu tháng 7/2026, trung tâm phòng chống lừa đảo của đơn vị này nhận được cảnh báo rủi ro cao từ một ngân hàng trên địa bàn. Cảnh báo cho biết khách hàng họ Hầu đã đặt lịch rút 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng) tiền mặt, với mục đích sử dụng tiền không rõ ràng và có nhiều biểu hiện bất thường.

Nhân viên ngân hàng nhận thấy bà Hầu không giải thích cụ thể về lý do rút số tiền lớn, đồng thời hành vi của bà có dấu hiệu đáng nghi. Nhận định đây có thể là trường hợp liên quan đến lừa đảo đầu tư tài chính giả mạo, ngân hàng đã lập tức báo cho cơ quan công an địa phương.

Lực lượng chức năng sau đó đã nhanh chóng bố trí lực lượng túc trực tại ngân hàng. Khi bà Hầu cùng chồng đến làm thủ tục rút tiền, lực lượng chức năng đã kịp thời tiếp cận để cảnh báo và khuyên ngăn.

Trong quá trình làm việc ban đầu, bà Hầu cố tình che giấu sự thật về việc đầu tư. Bà khai rằng số tiền 2,8 triệu NDT là tiền vay từ bạn bè trong ngành và sẽ được dùng để mua thiết bị xét nghiệm. Chồng bà biết việc rút tiền nhưng không nắm rõ mục đích sử dụng thực sự.

(Ảnh minh họa)

Khi cảnh sát tiếp tục xác minh, bà Hầu từ chối cung cấp thêm thông tin với lý do liên quan đến bí mật kinh doanh. Sau nhiều lần thuyết phục tại chỗ, bà đồng ý tạm thời không rút tiền trong ngày, nhưng vẫn tỏ thái độ phản đối mạnh mẽ. Đáng chú ý, bà còn nói rằng nếu không được rút một lần 2,8 triệu NDT (khoảng 10,8 tỷ đồng), bà sẽ chuyển sang rút 50.000 NDT (khoảng 193 triệu đồng) mỗi ngày để tránh bị cơ quan chức năng chú ý.

Để giúp bà Hầu nhận ra bản chất vụ việc, trung tâm phòng chống lừa đảo của Công an Hoàng Bộ (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) đã tiến hành điều tra sâu hơn. Kết quả xác minh cho thấy bà Hầu trước đó đã nhiều lần kích hoạt cảnh báo rủi ro cao về lừa đảo. Các hành vi của bà phù hợp với mô hình lừa đảo phổ biến hiện nay: làm quen qua mạng, tạo dựng lòng tin, sau đó dụ dỗ đầu tư vào các kênh tài chính giả mạo.

Trong quá trình này đến nhà bà Hầu để khuyên ngăn lần 2, lực lượng chức năng đã phân tích chi tiết các thủ đoạn mà đối tượng lừa đảo thường sử dụng, bao gồm việc tạo cảm giác lợi nhuận cao, cho phép rút tiền lãi ở giai đoạn đầu và liên tục thúc ép nạn nhân tăng mức đầu tư.

Sau khi được giải thích cặn kẽ, bà Hầu cuối cùng đã tỉnh ngộ và thừa nhận toàn bộ sự việc. Theo lời khai, bà vốn có sở thích đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán. Trước đó, bà quen biết một người lạ trên mạng, người này tự xưng có kênh giao dịch nội bộ về cổ phiếu và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao.

(Ảnh minh họa)

Ban đầu, bà Hầu thử đầu tư với số tiền nhỏ và thực sự có thể rút được lợi nhuận. Điều này khiến bà tin rằng đây là một cơ hội đầu tư thật sự. Trên thực tế, đây là thủ đoạn thường gặp trong các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến: cho nạn nhân hưởng lợi nhỏ ban đầu để tạo niềm tin, sau đó dụ dỗ nộp thêm số tiền lớn hơn.

Theo điều tra, trước thời điểm bị ngăn chặn tại ngân hàng, bà Hầu đã ba lần rút tiền mặt để đầu tư theo yêu cầu của đối tượng lừa đảo. Lần này, nhóm lừa đảo tiếp tục đưa ra chiêu trò mới, cho rằng bà cần nâng cấp cấp độ đầu tư để đạt được mức lợi nhuận cao hơn. Chúng yêu cầu bà rút 2,8 triệu NDT tiền mặt hoặc mua lượng vàng có giá trị tương đương để tiếp tục đầu tư.

Nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng, sự vào cuộc nhanh chóng của lực lượng công an và quá trình khuyên ngăn kiên trì, toàn bộ số tiền lớn đã được giữ lại an toàn, giúp bà Hầu tránh được thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan công an quận Hoàng Bộ (tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) cho biết hiện đang tiếp tục truy tìm và thu hồi các khoản tiền mà bà Hầu đã đầu tư trước đó, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ đường dây lừa đảo liên quan.

(Theo Guangzhou Daily)