Đi phỏng vấn đừng dùng mẹo này do TikTok dạy vì nhà tuyển dụng nói thẳng "đó là ý tưởng tệ nhất"

Trên TikTok hiện giờ có mọi loại nội dung, và tips để vượt qua những buổi phỏng vấn xin việc cũng nằm trong số đó. Nhưng không phải tất cả những lời khuyên đó đều thực sự là ý tưởng hay.



Việc chuẩn bị sẵn các câu trả lời cho các câu hỏi phỏng vấn phổ biến luôn là việc tốt. Bên cạnh đó, không ít TikToker còn khuyên bạn hãy chủ động đặt lại câu hỏi cho nhà tuyển dụng để thể hiện sự tự tin của mình cũng như tìm hiểu kỹ hơn về công việc mình đang ứng tuyển.

Một trong những câu hỏi được nêu nhiều nhất và được khá nhiều người xem áp dụng là: "Phía công ty có bất kỳ thắc mắc hoặc vấn đề do dự nào về CV của tôi không?". Đây được cho là câu hỏi "ngầm" để biết được đánh giá của nhà tuyển dụng và dự đoán phần nào xem liệu bạn có được nhận việc hay không.

Trên TikTok có vô vàn mẹo phỏng vấn được lan truyền (Ảnh minh họa)

Farah Sharghi, chuyên gia tuyển dụng dày dặn kinh nghiệm, người ước tính đã thực hiện hơn 10.000 cuộc phỏng vấn tại các công ty lớn, trong đó có cả Google, cho biết: "Khi bạn đặt câu hỏi này vào cuối cuộc phỏng vấn, đó là ý tưởng tồi tệ nhất. Đừng làm thế".

Trước hết, Sharghi nói, không phải lúc nào bạn cũng biết liệu người phỏng vấn bạn có đưa ra bất kỳ quyết định tuyển dụng nào hay không, chứ đừng nói đến quyết định cuối cùng, cho vai trò đó. Ví dụ, khi Sharghi còn là nhà tuyển dụng tại Google, các ứng viên được phỏng vấn với các thành viên của ủy ban tuyển dụng, những người sau đó sẽ gửi phản hồi cho người đưa ra quyết định tuyển dụng.

Chuyên gia nói rằng việc hỏi người phỏng vấn lý do tại sao bạn không thể được tuyển dụng (nếu có) cho thấy sự ngây thơ và không hiểu gì về cách thức hoạt động của quá trình phỏng vấn. Cô nói thêm: "Bạn đang đặt họ vào tình thế rất khó chịu".

Lý do thứ hai và quan trọng hơn là việc hỏi loại câu hỏi này có thể gây nghi ngờ về trình độ chuyên môn của bạn: "Nếu tôi nhắc đến ''on voi hồng", bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì? Bạn đang hình dung trong đầu mình một con voi màu hồng", Sharghi giải thích. Vì vậy, "khi bạn hỏi câu hỏi này, có thể người phỏng vấn đang nghĩ : Chà, tôi thực sự rất thích người này, nhưng giờ bạn đã khiến tôi thấy do dự'".

Chỉ một câu hỏi đó thôi cũng có thể khiến bạn mất điểm hoàn toàn vì người phỏng vấn nghĩ, "Có lẽ tôi nên cân nhắc việc thuê người này" hoặc "Hãy để tôi nghĩ ra những lý do tiêu cực tại sao chúng ta không nên thuê người này". "Tại sao bạn lại dẫn ai đó vào con đường nói không? Đừng làm điều này. Hãy để họ nói đồng ý", Sharghi nói.

Ứng viên nên hỏi gì nhà tuyển dụng?

Thay vào đó, hãy đặt ra những câu hỏi mà bạn có thể tập trung vào điểm mạnh của mình thay vì điểm yếu.

Cựu chuyên gia nhân sự Natalie Fisher cho biết một câu hỏi mà cô luôn khuyên mọi người hỏi trong các cuộc phỏng vấn là: "Nếu nhân viên mới làm được một điều khiến bạn phải kinh ngạc thì đó sẽ là gì?".

Sau khi người phỏng vấn trả lời, hãy đề cập đến kinh nghiệm của bạn xem bạn đã từng đạt được mục tiêu tương tự chưa. Nếu chưa, thay vào đó, bạn có thể trả lời bằng các câu hỏi tiếp theo thể hiện sự nhiệt tình của bạn trong việc thực hiện nó và giải thích lý do tại sao bạn có những khả năng cần thiết để đạt được điều này.

Nguồn: CNBC