Đi tìm "cổ phiếu nghệ thuật" sinh lời theo thời gian

Đã có bao giờ bạn mua một vật dụng, sử dụng trong cuộc sống nhiều lần và thậm chí mỗi ngày, nhưng không ngờ sản phẩm ấy còn có thể tăng giá trị dần theo thời gian? Làm thế nào để nhận diện những sản phẩm như vậy?

Từ những sản phẩm "biểu tượng thời trang"

Trên thế giới, câu chuyện về nữ diễn viên Jane Birkin và sự ra đời của chiếc túi Hermès mang tên bà được biết đến một giai thoại thời trang. Đó còn là một bài học kinh điển về tài sản tích lũy. Ngày nay, nhiều người "định giá" một chiếc túi Birkin trung bình có mức lợi nhuận hàng năm khoảng 14%, cao hơn cả vàng và chỉ số S&P 500 trong cùng kỳ.

Tuy nhiên, một vật dụng hàng ngày có giá trị đầu tư cao, được phủ một "lớp sơn" của lịch sử – thứ mà tiền bạc không thể mua được ngay lập tức, không hẳn phù hợp với số đông, hiện diện trong tiềm thức của người tiêu dùng đại trà.

Việt Nam trong những năm gần đây nổi tiếng với Lụa Lãnh Mỹ A trên mọi sàn runway quốc tế. Sản phẩm không chỉ là niềm tự hào của vùng đất Tân Châu (An Giang), còn mang trong mình tình yêu của mỗi người nuôi tằm, dệt lụa, mỗi nhà thiết kế Việt Nam. Cùng với đó, có cả "giá trị" đầu tư xứng đáng của người được tôn vinh vẻ đẹp bởi những thước lụa là giá trị di sản thời trang, biểu tượng của thủ công, khan hiếm, độc bản.

Lụa lãnh Mỹ A Tân Châu – Nguồn: internet

Đến các sản phẩm hội đủ giá trị vàng

Nếu thời trang có những món đồ "vượt thời gian" thì không gian sống có gốm sứ mỹ thuật - nơi sự tĩnh tại kết tinh thành đẳng cấp. Được bồi đắp bởi niềm tin và đẳng cấp khác biệt suốt hơn 5 thập kỷ, Minh Long đã nâng tầm gốm sứ từ vật phẩm ứng dụng thành những "di sản cá nhân", càng lưu giữ, giá trị càng thăng hoa.

Sự khác biệt của sản phẩm Gốm sứ Minh Long trước đến từ cốt (xương) sứ và nguyên liệu vàng cao cấp nhập khẩu từ Đức (thuộc một thương hiệu dẫn đầu với hơn 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vật liệu kim loại quý ngành gốm sứ). Song cốt sứ và vàng là giá trị gốc; cách thức tạo ra chúng cộng hưởng giá trị thêm nhiều lần.

Nó tương tự một tấm da cá sấu bạch tạng nếu không có những nhà thiết kế và những nghệ nhân thủ công nâng niu từng đường kim mũi chỉ, sẽ khó thành chiếc túi phiên bản giới hạn trên thị trường. Theo đó, để những đường nét vàng ròng có thể "sống" vĩnh cửu trên nền sứ, Minh Long thiết lập và thực hiện quy trình sản xuất khắt khe với tiêu chuẩn cao, năng lực làm chủ công nghệ nung một lần ở nhiệt độ cao 1.380 độ theo tiêu chuẩn châu Âu - vốn ít doanh nghiệp gốm sứ trong và ngoài nước thực hiện được. Các sản phẩm trang trí vàng của Minh Long nhờ đó luôn đạt độ sáng bóng khác biệt, khả năng bám chắc, chống ăn mòn và đặc biệt là an toàn cho sức khoẻ người dùng lâu dài.

Bộ bàn ăn trang trí bạch kim của Minh Long cho khách hàng cảm nhận giá trị không chỉ nằm ở tiêu chuẩn nguyên liệu cao cấp, mà còn ở tư duy thẩm mỹ và nghệ thuật chế tác thủ công tỉ mỉ trên từng đường nét viền tinh tế

Bên cạnh đó, mỗi một họa tiết trên sản phẩm cao cấp của Gốm sứ Minh Long, đều được vẽ tay thủ công bởi các nghệ nhân, đảm bảo độ sắc nét, tinh xảo, thổi hồn vào từng nét vẽ, họa tiết sống động, đậm tính nghệ thuật. Có thể nói với dòng sản phẩm sứ cao cấp trang trí kim loại quý, không chỉ mua sản phẩm mà khách hàng còn sở hữu giá trị và tinh hoa của nghề thủ công mang đậm bản sắc Việt. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm khi tâm huyết của người nghệ nhân đặt vào từng tiểu tiết, dùng tay nghề thủ công để kể câu chuyện văn hoá Việt rất riêng, thổi sự tự hào vào tâm hồn của người sử dụng một cách tự nhiên đầy tinh tế.

Mỗi chi tiết vàng được vẽ tay hoàn toàn thủ công bởi nghệ nhân Việt. Từng nét vẽ, từng tiểu tiết đều đòi hỏi độ chính xác cao cùng cảm quan thẩm mỹ tinh tế. Không có chỗ cho sai lệch, bởi chỉ một chi tiết chưa đạt cũng có thể khiến toàn bộ sản phẩm phải thực hiện lại từ đầu.

Chất liệu - Công nghệ - Thẩm mỹ - Văn hóa và Bản sắc Việt đưa Gốm sứ Minh Long trở thành "đại sứ" văn hóa hiện diện thường nhật, trong mọi không gian sống khi vừa đảm bảo công năng sử dụng, vừa phục vụ sở thích sưu tầm của khách hàng trong nước, quốc tế và người dân Việt Nam sinh sống khắp năm châu. Phủ thêm lớp son lịch sử lâu đời của một thương hiệu Việt thì một sản phẩm đã trở thành một tác phẩm, và ở góc độ tài chính, hoàn toàn có khả năng trở thành khoản đầu tư thông minh, vấn đề có chăng nằm ở chỗ thời gian.

Trong giai đoạn biến động mạnh mẽ của giá nguyên liệu toàn cầu, giai đoạn mà vàng đã tăng giá 168% tính trong vòng 5 năm qua và khoảng 70% chỉ riêng trong năm 2025, thay vì cắt giảm tiêu chuẩn để giữ giá, Minh Long kiên định giữ vững triết lý không thỏa hiệp - tiếp tục giữ chất liệu cao cấp nhất để bảo tồn chất lượng sản phẩm thượng hạng. Giá sản phẩm theo đó chỉ là bài toán thứ yếu, nổi trội vẫn là tiêu chuẩn sản phẩm và sự nhất quán trong định vị cao cấp, tuyệt đối mang lại cho người sở hữu những trải nghiệm đáng giá.

Bộ sưu tập Hoàng Liên thiết kế theo phong cách hoàng gia được chọn làm bộ dụng cụ chính thức phục vụ tiệc chiêu đãi cấp nhà nước (Gala Dinner) trong khuôn khổ Tuần lễ Hội nghị cấp cao APEC 2017

Từ những bộ vật dụng trên bàn ăn sang trọng, bình hoa tinh xảo đến các tặng phẩm nghệ thuật, linh vật mang tính biểu trưng..., hơn cả một vật phẩm ứng dụng, trang trí, liệu Gốm sứ Minh Long sẽ gợi mở một danh mục "đầu tư xanh" mới - nơi mỗi vật phẩm vừa kể câu chuyện về đẳng cấp đời sống, thể hiện gu thẩm mỹ, cá tính của người sử dụng hiện tại, vừa tinh tế lồng ghép chút tự tôn dân tộc khi trân quý, tin dùng các sản phẩm quốc nội, vừa có thể trở thành dạng tài sản tinh hoa có khả năng tích lũy giá trị tăng dần theo thời gian?