Công an thông báo người dân nếu tài khoản ngân hàng nhận tiền có nội dung sau

| 24-04-2026 - 09:23 AM | Sống

Mặc dù đã được cơ quan chức năng cảnh báo, song vẫn có không ít người dân trở thành nạn nhân.

Thời gian gần đây, tình trạng các đối tượng lợi dụng giao dịch chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi lừa đảo tiếp tục diễn biến phức tạp, với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Các đối tượng thường sử dụng chiêu trò cố ý chuyển tiền vào tài khoản của người khác, sau đó liên hệ, giả danh nhân viên thu hồi nợ hoặc người chuyển nhầm, yêu cầu hoàn trả số tiền kèm theo các khoản “lãi” vô lý.

Khi tài khoản nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc, nhiều người thường nghĩ đó là lỗi chuyển nhầm. Thực tế, đây có thể là chiêu thức mà kẻ gian dùng để tiếp cận và giăng bẫy nạn nhân. (Ảnh minh hoạ)

Một số trường hợp khác, đối tượng dụ nạn nhân truy cập vào đường link giả mạo để “nhận lại tiền”, từ đó chiếm đoạt thông tin tài khoản và rút tiền.

Theo khuyến cáo của cơ quan chức năng, đây là hình thức lừa đảo nguy hiểm, lợi dụng tâm lý lo sợ hoặc thiếu hiểu biết của người dân. Các đối tượng thường sử dụng thông tin giả, tài khoản ẩn danh, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý.

Để phòng tránh, người dân cần lưu ý:

- Không sử dụng số tiền nhận được khi chưa xác minh rõ nguồn gốc.

- Chỉ làm việc với ngân hàng khi xử lý các trường hợp chuyển nhầm; không tự ý chuyển tiền cho người lạ.

- Không truy cập các đường link lạ, không cung cấp thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP cho bất kỳ ai.

- Khi nhận được cuộc gọi xưng danh ngân hàng, cần kiểm tra, xác minh hoặc đến trực tiếp ngân hàng làm việc.

- Trường hợp phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần liên hệ ngay với cơ quan Công an hoặc ngân hàng để được hướng dẫn xử lý.

Việc nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng là yếu tố quan trọng giúp mỗi người dân phòng tránh các hành vi lừa đảo, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong không gian số.

PV

Đời sống & pháp luật

