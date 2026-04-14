Phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu nếu người dùng nhận, chuyển tiền có nội dung sau

Những lời mời gọi “việc nhẹ, thu nhập cao” xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội, thu hút không ít người tham gia với kỳ vọng kiếm tiền nhanh chóng mà không cần nhiều công sức. Tuy nhiên, phía sau những cơ hội tưởng chừng đơn giản đó lại tiềm ẩn nhiều rủi ro mà không phải ai cũng nhận ra.

Cuối tháng 3/2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định xử phạt 45 triệu đồng đối với ông N.M.H (sinh năm 1993, trú tại Lâm Đồng) vì hành vi cho thuê tài khoản ngân hàng, đồng thời buộc nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Đây chỉ là một trong nhiều vụ việc tương tự được phát hiện và xử lý trong thời gian qua.

Trước đó, đầu năm 2025, lực lượng chức năng tại Hà Giang phát hiện ba cá nhân mở tới 20 tài khoản ngân hàng tại Hà Nội rồi cho thuê lại với giá 500.000 đồng mỗi tài khoản mỗi tháng. Tại Đồng Tháp, ba thành viên trong cùng một gia đình cũng từng bị xử phạt tổng cộng 127,5 triệu đồng vì hành vi cho mượn và bán tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công an, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn kiếm tiền nhanh, nhẹ nhàng của một bộ phận người dân, đặc biệt là thanh niên, sinh viên. Chúng đưa ra các lời mời gọi hấp dẫn như “việc nhẹ, thu nhập cao”, yêu cầu người tham gia mở tài khoản ngân hàng, cung cấp thông tin cá nhân, giao thẻ ATM, số điện thoại đăng ký, thậm chí cả mã xác thực để nhận tiền công.

Sau khi tiếp nhận, các tài khoản này thường bị sử dụng làm công cụ trung gian cho các hoạt động phi pháp như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, đánh bạc trực tuyến hoặc thực hiện giao dịch tài chính xuyên biên giới nhằm che giấu dòng tiền.

Đáng chú ý, nhiều đường dây tổ chức hoạt động chuyên nghiệp như một “doanh nghiệp ngầm”, tuyển người mở hàng loạt tài khoản và vận hành hệ thống giao dịch với tần suất lớn mỗi ngày. Không ít người ban đầu chỉ nghĩ đơn giản là kiếm thêm thu nhập, nhưng dần bị lôi kéo sâu hơn, thậm chí trở thành mắt xích trong các vụ án hình sự.

Về chế tài, theo Nghị định 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi mua bán hoặc cho thuê từ 1 đến dưới 10 tài khoản ngân hàng có thể bị phạt từ 100 đến 150 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp từ 10 tài khoản trở lên, mức phạt tăng lên 150-200 triệu đồng.

Ở mức độ nghiêm trọng hơn, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm, tùy theo tính chất và mức độ hành vi.

Không chỉ đối mặt với chế tài pháp lý, người vi phạm còn phải chịu nhiều hệ lụy khác như bị phong tỏa tài khoản, tịch thu số tiền liên quan, bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro của hệ thống ngân hàng, ảnh hưởng lâu dài đến uy tín cá nhân và khả năng thực hiện các giao dịch tài chính sau này.

Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp vi phạm xuất phát từ sự thiếu hiểu biết hoặc tâm lý chủ quan, cho rằng việc “cho mượn” hay “cho thuê” tài khoản không liên quan đến hành vi phạm tội. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định đây là nhận thức sai lầm, bởi tài khoản ngân hàng gắn liền với trách nhiệm pháp lý của chính chủ sở hữu.

Khi tài khoản bị sử dụng cho mục đích phạm pháp, người đứng tên không thể xem mình là vô can. Vì vậy, mọi hành vi mua bán, cho thuê hoặc cho mượn tài khoản đều tiềm ẩn rủi ro rất lớn.

Từ các vụ việc đã bị xử lý, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không tham gia vào các hoạt động liên quan đến mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng. Đồng thời, cần thận trọng với các lời mời gọi trên mạng xã hội như “cho thuê tài khoản nhận hoa hồng” hay “kiếm tiền nhanh, không cần làm gì”.

Trong trường hợp phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị lợi dụng hoặc có người đề nghị sử dụng tài khoản, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng hoặc trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ kịp thời.