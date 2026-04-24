Hơn 1 triệu thí sinh bắt đầu đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT 2026

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh lớp 12 năm học 2025-2026 thực hiện đăng kí trực tuyến bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cấp. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp đăng kí trực tuyến bằng tài khoản VNeID thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thời gian đăng kí chính thức diễn ra từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5, áp dụng cho cả thí sinh lớp 12 và thí sinh tự do.

Cẩn tắc vô áy náy

Trước khi đăng kí chính thức, thí sinh lớp 12 cần in mẫu phiếu đăng kí, điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ hướng dẫn.

Đặc biệt, thí sinh phải kiểm tra chính xác thông tin về bài thi, môn thi vì sau 17h ngày 5/5 sẽ không được phép điều chỉnh. Ảnh tải lên hệ thống phải là ảnh màu cỡ 4x6cm, kiểu căn cước công dân, được chụp trong thời gian không quá 6 tháng, có độ phân giải tối thiểu 400x600 pixels.

Thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân gồm căn cước công dân, số điện thoại, email và họ tên, điện thoại, địa chỉ người liên hệ. Những thông tin này sẽ theo thí sinh đến khi xét tuyển đại học xong. Vì vậy, thông tin phải chính xác tuyệt đối, không được sai sót để tránh những đáng tiếc sau này.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Như Ý

Một trong những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm nay là mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau khi sáp nhập đã thay đổi so với kì thi năm trước.

Vì vậy, thí sinh căn cứ Quyết định số 19/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng mã số các đơn vị hành chính của Việt Nam sau sáp nhập để tra cứu thông tin mã tỉnh/thành phố, xã/phường.

GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lí chất lượng ( Bộ GD&ĐT ) - cho biết, quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2026 giảm một nửa số giấy tờ cần thiết với thí sinh trước và sau kỳ thi tốt nghiệp.

Quy chế điều chỉnh theo hướng tích hợp giấy báo dự thi và thẻ dự thi thành một loại là giấy báo dự thi. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và giấy chứng nhận kết quả thi thành giấy chứng nhận kết quả thi, do trường phổ thông nơi thí sinh đăng kí cấp.

Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng kí dự thi trực tuyến theo quy định và nộp hồ sơ minh chứng hưởng ưu tiên cho điểm tiếp nhận hồ sơ. Sau khi hoàn thành rà soát, điểm tiếp nhận hồ sơ in phiếu đăng kí dự thi và kí tên, đóng dấu và trả 1 bản cho thí sinh.

Thí sinh lưu giữ phiếu đăng kí dự thi được bàn giao lại để nhận giấy báo thi, giấy chứng nhận kết quả thi.

Trong trường hợp có những sai sót thông tin đăng kí dự thi hoặc bị thất lạc giấy báo thi thí sinh đem phiếu đăng kí dự thi này trực tiếp tới điểm thi vào buổi tập trung phổ biến quy chế để đề nghị sửa chữa sai sót và làm thủ tục dự thi.

Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6, sớm hơn khoảng nửa tháng so với các năm trước. Thí sinh dự thi phải làm hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn, cùng một bài thi gồm hai môn lựa chọn. Các môn lựa chọn gồm: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ định hướng công nghiệp, Công nghệ định hướng nông nghiệp, Tin học, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục kinh tế và pháp luật.

Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp phải khai thông tin giống nhau ở trên bì đựng phiếu đăng kí dự thi và bản phiếu đăng kí dự thi giao lại cho thí sinh rồi nộp cho nơi tiếp nhận hồ sơ kèm theo 2 ảnh cỡ 4x6 kiểu thẻ căn cước công dân.

Riêng đối với thí sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông/giáo dục thường xuyên nhưng chưa tốt nghiệp THPT ở những năm trước; thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng kí xét tuyển sinh phải nộp bổ sung bản sao 2 mặt thẻ căn cước công dân trên 1 mặt của tờ giấy A4.

Bên ngoài bì đựng phiếu đăng kí dự thi phải được công an xã/phường nơi thí sinh đang cư trú kí tên và đóng một dấu để xác nhận nhân thân thí sinh.

Hà Nội có 6 điểm tiếp nhận hồ sơ của thí sinh tự do

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa có văn bản lưu ý các thí sinh một số nội dung khi thí sinh chính thức đăng kí dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, như mọi năm, tại kì thi tốt nghiệp THPT có 3 đối tượng dự thi và tương ứng với từng phương thức đăng kí. Thứ nhất, thí sinh là học sinh đang học lớp 12, nơi đăng kí dự thi tại trường THPT đang theo học và đăng kí bằng hình thức trực tuyến từ tài khoản do nhà trường cung cấp.

Thứ hai, thí sinh tự do chưa tốt nghiệp THPT, nơi đăng kí tại trường THPT nơi học hoặc trường gần nơi cư trú và đăng kí trực tuyến như học sinh lớp 12.

Thứ ba, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT, đăng kí tại 6 trường THPT mà Sở GD&ĐT Hà Nội quy định gồm: THPT chuyên Chu Văn An, THPT chuyên Nguyễn Huệ, THPT chuyên Sơn Tây, THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân, THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín và THPT Liên Hà. Những thí sinh này đăng kí qua cổng dịch vụ công bằng tài khoản VneID.

Mẫu phiếu đăng ký dự thi Tốt nghiệp THPT

Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ được quy định tại Quy chế thi hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được miễn thi môn Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Thí sinh có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kì thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT. Thí sinh sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp sẽ bị hủy kết quả thi và lập hồ sơ gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lí theo quy định của pháp luật.