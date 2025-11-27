Đi tìm tri thức để viết lại số phận của chính mình

Đó là hành trình mang đậm dấu ấn của "Trái tim sư tử - Lionhearted": dám đối mặt, dám thay đổi và dám trao lại niềm tin cho người khác.

Bước ra từ tuổi thơ đầy mất mát

Tuổi thơ của Ánh vốn bình thường như nhiều đứa trẻ khác, cho đến khi biến cố sức khỏe khiến cha mẹ qua đời sớm, cuộc sống bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Mới 12 tuổi, Ánh đã phải đối mặt với những định kiến dành cho một đứa trẻ mồ côi "sẽ khó có tương lai"; thậm chí có ý kiến cho rằng nên gả cô đi sớm hoặc gửi vào trại trẻ mồ côi để "đỡ vất vả".

Cuối cùng, Ánh được một gia đình họ hàng xa nhận nuôi. Đây là điểm tựa quan trọng giúp cô tiếp tục đi học, nhưng đồng thời cũng mở ra quãng thời gian phải phụ giúp kinh tế từ rất sớm. Mỗi ngày, Ánh làm nhiều công việc khác nhau: phụ bán bún từ 5 giờ sáng, làm thuê tại tiệm gội đầu vào buổi trưa và hỗ trợ xưởng may vào buổi tối. Việc học dần bị thu hẹp, nhưng cô vẫn chủ động tìm việc làm thêm như một cách chứng minh khả năng của mình trước những định kiến về việc "ăn bám" hay "không có tương lai".

Trong bối cảnh ấy, ít ai quan tâm đến mong muốn hay định hướng tương lai của cô. Kỳ vọng chung thường xoay quanh việc "kiếm tiền giỏi". Những lời nói như vậy không gây tổn thương ngay lập tức, nhưng tác động lặng lẽ và kéo dài đến cách Ánh nhìn nhận về bản thân và tương lai.

Chính thời điểm đó, Ánh gặp cô Vũ Thị Dung - người sáng lập Quỹ Khát Vọng, tổ chức hỗ trợ trẻ mồ côi và trẻ có nguy cơ bỏ học trên khắp cả nước. Buổi trò chuyện vào mùa xuân năm 2022 ấy trở thành cột mốc lớn nhất đời Ánh khi nghe "mẹ Dung" hỏi: "Tiền tiêu bao nhiêu rồi cũng hết. Vậy rồi con sẽ để lại giá trị gì cho đời? Mẹ tin con xứng đáng có một tương lai rộng mở hơn chứ không phải sớm lo toan bươn chải như thế này."

Ngọc Ánh bên "mẹ Dung" - người đã cho cô niềm tin để thay đổi

Câu nói ấy như một cú huých mạnh vào tâm trí của cô gái trẻ. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm thấy mình được trao niềm tin, và cũng bắt đầu học cách tin vào chính mình", Ánh nhớ lại. Từ đây, cô bắt đầu khao khát mở lại cánh cửa tri thức, điều từng bị gạt sang bên để nhường chỗ cho cơm áo gạo tiền.

Quyết định gác lại tất cả để lao vào học tập

Từ năm lớp 12, Ánh được Quỹ Khát Vọng đưa lên Hà Nội sống và học tập trong một môi trường hoàn toàn mới. Toàn bộ chi phí sinh hoạt và học tập được hỗ trợ, giúp Ánh lần đầu tiên yên tâm gác lại mọi việc làm thêm để tập trung 100% vào học hành. Cô hiểu rõ: "Nếu tri thức có thể thay đổi số phận của mình, tôi phải bắt đầu lại từ đây."

Ánh chọn một môi trường học tập mới để rèn tư duy, bổ sung nền tảng kiến thức và đặt mục tiêu cụ thể: đạt IELTS 6.5, GPA 8.5+ và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa. Những bài thuyết trình, thí nghiệm nhóm hay các dự án yêu cầu tư duy đa chiều giúp cô thoát khỏi "chiếc hộp" mà mình đã sống quá lâu.

Ánh khép lại năm học với GPA 9.0 và một sự chuyển biến quan trọng: cô hiểu rõ điểm mạnh, điểm yếu của mình để xây dựng nội lực, và quan trọng hơn, biết mình thật sự muốn gì.

Mục tiêu ấy khởi nguồn từ lần đầu tiên tiếp xúc với BUV thông qua sự kiện "Somewhere in Time Concert" do chính sinh viên tổ chức. Ở đó, cô nhìn thấy một thế hệ trẻ làm việc với phong thái chuyên nghiệp, tự tin và đầy trách nhiệm. Hình ảnh đấy đã không ngừng thôi thúc Ánh bắt đầu tìm hiểu về học bổng của ngôi trường này.

Ánh lao vào luyện kỹ năng, xây dựng hồ sơ. Cô tự hỏi mỗi lần viết: "Nếu ban tuyển sinh đọc điều này, họ sẽ nhìn thấy con người như thế nào?" Bài luận của Ánh được viết - sửa - viết lại hơn 20 lần, với sự đồng hành hỗ trợ của những anh chị Khát Vọng và cô Dung luôn động viên tinh thần giúp Ánh không thấy thua kém bạn bè.

Cuối cùng, sau biết bao nỗ lực, Ánh thực sự đã nắm được cơ hội mở ra một chương mới cho cuộc đời mình, đó là khoản học bổng danh giá tại ngôi trường mơ ước bấy lâu.

Thích nghi và trưởng thành trong môi trường quốc tế

Những ngày đầu bước vào môi trường quốc tế, Ánh vừa vui mừng, vừa không tránh khỏi nỗi lo lắng tự ti, sợ bản thân "không hòa nhập được". Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại khi Ánh dần nhận ra các bạn ở đây đều rất giỏi, lại vô cùng thân thiện và dễ mến. Họ luôn tạo điều kiện để giúp Ánh bắt nhịp với mọi thứ.

Điều khiến Ánh bất ngờ chính là hệ sinh thái trải nghiệm phong phú của BUV với hơn 30 câu lạc bộ, hàng chục workshop mỗi tháng, cơ hội gặp gỡ sinh viên quốc tế. Những môi trường ấy giúp cô rèn luyện tinh thần hợp tác, học cách tôn trọng sự khác biệt và giữ thái độ cầu thị trong mọi tình huống.

Khi kỹ năng ngày càng vững vàng, Ánh tự tin tham gia vào nhiều dự án lớn hơn. Trong đó có "sự kiện năm cuối" - bài thi thực hành quan trọng của BUV, nơi sinh viên được vận dụng toàn bộ kiến thức đã học để tạo nên một sản phẩm sự kiện hoàn chỉnh. Với những gì tích lũy được, Ánh và đội của mình đã sẵn sàng để tạo ra một dấu ấn thật sự đáng nhớ.

Không ngừng tiến bộ trong môi trường ấy, Ánh bắt đầu có những thành quả đầu tiên. Cô trở thành Quán quân Lion’s Heart 2023 - giải thưởng tôn vinh những sinh viên thể hiện tinh thần "trái tim sư tử". Đến năm 2025, Ánh cùng đội tiếp tục chiến thắng cuộc thi Eventastic dành cho sinh viên ngành sự kiện. Bên cạnh các giải thưởng, Ánh còn tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn nhỏ của Quỹ Khát Vọng như Trại hè Khát Vọng hay các chương trình kết nối cộng đồng, đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.

Những cột mốc đó trở thành minh chứng cho hành trình trưởng thành của Ánh - hành trình mà cô có thể tự tin nói rằng: "Ba năm ở BUV là ba năm tôi học cách đứng lên từ bên trong mình."

Hành trình thắp lửa và trao yêu thương

Nhận được nhiều, Ánh chọn cho đi nhiều hơn. Từ năm nhất, dù bận rộn học tập cùng nhiều hoạt động tại trường, Ánh vẫn trở thành tình nguyện viên của Quỹ Khát Vọng hỗ trợ trẻ mồ côi trên khắp cả nước. Cô tham gia tư vấn tâm lý, đồng hành học tập, hướng dẫn kỹ năng mềm, và đặc biệt là giúp các em xây dựng niềm tin vào bản thân - điều mà chính cô từng thiếu.

Trong năm 2024-2025, Ánh đồng hành cùng 6 em học sinh lớp 12 trong quá trình chuẩn bị hồ sơ học bổng. Kết quả vượt ngoài kỳ vọng khi cả sáu em đều nhận được học bổng "Tiếp sức đến trường", và một nửa trong số đó đạt thêm học bổng VietSeed. Nhìn lại hành trình này, Ánh đúc kết: "Chứng kiến các em tiến bộ từng ngày, tôi nhận ra sức mạnh của việc dẫn dắt và lan tỏa. Sức mạnh ấy không thuộc về cá nhân, mà thuộc về cộng đồng."

Hiện Quỹ Khát Vọng hỗ trợ hơn 600 trẻ mồ côi đặc biệt trên toàn quốc. Với Ánh, đây không chỉ là nơi giúp cô có cơ hội thay đổi cuộc đời, mà còn là mái nhà, là gia đình cô muốn gắn bó lâu dài. "Tôi cố gắng truyền động lực để các em tin vào bản thân, mạnh dạn bước về phía trước và theo đuổi mục tiêu dài hạn," Ánh chia sẻ.

Hành trình mà Đỗ Ngọc Ánh đã đi qua không tô hồng bằng may mắn. Nó được xây bằng những buổi sáng thức dậy từ 5 giờ, những thất bại để lại nhiều bài học, những giọt nước mắt băn khoăn và cuối cùng là sự kiên định nắm giữ tri thức như một lối thoát. Ở BUV, Ánh có cơ hội mài giũa những điều ấy thành bản lĩnh và sự tự tin để bước tiếp.

Đó cũng là cách để Ánh hiểu rõ thế nào là một chú sư tử đúng nghĩa. "Tinh thần Lionhearted trong tôi là hành trình bước ra từ bóng tối bằng ánh sáng của tri thức và niềm tin, để rồi mình trở thành ngọn đèn nhỏ soi lối cho những em mồ côi khác", cô tự hào khẳng định.



