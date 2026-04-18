Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Di vật của người sống sót sau thảm họa Titanic được đem đấu giá sau 112 năm khiến cả thế giới dậy sóng

Theo Phạm Trang | 18-04-2026 - 10:13 AM | Sống

Một hiện vật hiếm liên quan đến thảm họa Titanic chuẩn bị lên sàn đấu giá, được mô tả là cơ hội “có một không hai” cho giới sưu tầm.

Một chiếc áo phao từng được sử dụng bởi người sống sót trong thảm họa RMS Titanic sinking sắp được đưa ra đấu giá tại Anh vào cuối tuần này, thu hút sự quan tâm lớn từ giới sưu tầm trên toàn thế giới.

Theo nhà đấu giá Henry Aldridge and Son, đây là chiếc áo phao duy nhất của một người sống sót Titanic từng được đưa lên sàn đấu giá. Mức giá ước tính dao động từ 250.000 đến 350.000 bảng Anh (tương đương khoảng 8,9 đến 12,4 tỷ đồng).

Chiếc áo thuộc về Laura Mabel Francatelli, hành khách hạng nhất trên con tàu định mệnh. Bà là thư ký của nhà thiết kế thời trang Lucy Duff Gordon và đã cùng bà chủ cùng chồng là Cosmo Duff Gordon sống sót sau khi kịp lên xuồng cứu sinh số 1.

Con tàu RMS Titanic rời cảng ngày 10/4/1912, khi đó được xem là tàu chở khách lớn nhất thế giới và gần như “không thể chìm”. Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau, con tàu va phải tảng băng trôi ở Bắc Đại Tây Dương vào đêm 14/4 và chìm trong vòng chưa đầy 3 giờ. Trong số khoảng 2.220 người trên tàu, chỉ có khoảng 700 người sống sót.

Chiếc áo phao màu be được làm từ vải canvas, có 12 túi chứa nút bần giúp nổi, kèm phần đỡ vai và dây buộc hai bên. Đáng chú ý, hiện vật còn có chữ ký của Francatelli và những người cùng được cứu trên xuồng số 1.

Theo ông Andrew Aldridge, giám đốc điều hành của nhà đấu giá, đây là một trong những hiện vật mang tính biểu tượng nhất từng được đưa ra thị trường. “Đây thực sự là cơ hội hiếm có trong một thế hệ đối với các nhà sưu tầm”, ông cho biết.

Chiếc áo hiện đang được một nhà sưu tầm tư nhân đem bán sau khi quyết định “chuyển giao lại cho người khác”. Trước đó, nó từng được trưng bày tại Titanic Belfast, bảo tàng nằm trên chính địa điểm con tàu được đóng, cũng như tại bảo tàng Titanic lớn nhất thế giới ở Pigeon Forge, bang Tennessee (Mỹ).

Phiên đấu giá lần này là một phần trong sự kiện trưng bày và bán các hiện vật liên quan đến Titanic và hãng tàu White Star, tiếp tục kể lại những câu chuyện còn sót lại từ một trong những thảm họa hàng hải nổi tiếng nhất lịch sử.

Nguồn: CNN

Chuyện buồn của người đàn ông sống sót qua thảm kịch Titanic: Bị cả nước lên án, qua đời trong tủi nhục

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Titanic

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dạy từ mầm non đến Tiến sĩ, hệ thống trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh doanh thu, tăng trưởng 2 con số: Học phí đang thu là bao nhiêu?

Dạy từ mầm non đến Tiến sĩ, hệ thống trường học của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập đỉnh doanh thu, tăng trưởng 2 con số: Học phí đang thu là bao nhiêu? Nổi bật

Điều hòa có 2 nút nhỏ giúp tiết kiệm điện mỗi tháng, nhiều người không biết cách sử dụng

Điều hòa có 2 nút nhỏ giúp tiết kiệm điện mỗi tháng, nhiều người không biết cách sử dụng Nổi bật

Phỏng vấn hàng ngàn người trong 15 năm, chuyên gia phát hiện 7 ‘sức mạnh thầm lặng’ quyết định hạnh phúc

Phỏng vấn hàng ngàn người trong 15 năm, chuyên gia phát hiện 7 ‘sức mạnh thầm lặng’ quyết định hạnh phúc

11:28 , 18/04/2026
Xem người ta khoe tiền hoàn thuế TNCN này: Ít thì 10-13 triệu, có người được tận 36 triệu

Xem người ta khoe tiền hoàn thuế TNCN này: Ít thì 10-13 triệu, có người được tận 36 triệu

11:15 , 18/04/2026
Loại lá khô ngọt gấp 300 lần đường mía nhưng lại không gây tăng đường huyết, tốt cho tim mạch: Việt Nam bán nhiều

Loại lá khô ngọt gấp 300 lần đường mía nhưng lại không gây tăng đường huyết, tốt cho tim mạch: Việt Nam bán nhiều

11:12 , 18/04/2026
Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan dù sống lành mạnh, bác sĩ thở dài: "Sữa tốt nhưng uống kiểu này hóa độc"

Cặp vợ chồng cùng mắc ung thư gan dù sống lành mạnh, bác sĩ thở dài: "Sữa tốt nhưng uống kiểu này hóa độc"

10:40 , 18/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên