Địa phương duy nhất Việt Nam sở hữu 2 cảng biển lọt top 30 bận rộn nhất thế giới

Cảng biển

Mới đây, Tạp chí Lloyd's List của Vương quốc Anh công bố bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới.

Theo nhận định của Lloyd's List, ngành vận tải biển của Việt Nam trong năm qua đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về lưu lượng hàng hoá thông qua cảng, chủ yếu do tác động từ căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, khiến nhiều nhà đầu tư và các hãng vận tải phải tìm cách đa dạng hoá chuỗi cung ứng ở khu vực Đông Nam Á.

Báo cáo cho thấy, tổng sản lượng hàng hoá thông qua 100 cảng container đạt 743,6 triệu Teu, tăng 8,1% so với năm trước. Việt Nam cùng với Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ là các thị trường mới nổi, đã tận dụng được sự tái cấu trúc chuỗi cung ứng và các hiệp định thương mại khu vực.

Trong bảng xếp hạng 100 cảng container năm 2025 có lưu lượng hàng hoá qua cảng lớn nhất thế giới, Việt Nam có 3 cảng biển lọt trong danh sách này.

Cụ thể, cảng biển TP. HCM xếp vị trí thứ 22 với sản lượng năm 2024 đạt hơn 9,1 triệu Teu, tăng 23,8% so với năm 2023. Theo đó, cảng biển TP. HCM đã tăng 3 bậc so với xếp hạng năm 2024.

Cảng biển Hải Phòng giữ vị trí thứ 29 (tăng 4 bậc so với năm 2024) với sản lượng hàng thông qua năm 2024 đạt khoảng 7,1 triệu Teu, tăng 12,8% so với năm 2023.

Trong khi đó, với hơn 7 triệu Teu hàng hoá thông qua năm 2024 (tăng 29,2% so với năm 2023), cảng biển Cái Mép vươn lên vị trí thứ 30, tăng 4 bậc xếp hạng so với năm 2024.

3 cảng biển TPHCM, Hải Phòng và Cái Mép cũng là 3 cảng biển lớn nhất của Việt Nam, thuộc cảng được xếp loại đặc biệt. Trong đó, cảng biển Hải Phòng và Cái Mép được quy hoạch là cảng cửa ngõ kết hợp trung chuyển quốc tế, đón được những tàu container có trọng tải lớn ra vào cảng làm hàng, giúp giảm chi phí logistics.

Trong 3 cảng biển, cảng Cái Mép trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ). Tuy nhiên, từ ngày 1/7, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chính thức sáp nhập vào TP. HCM. Theo đó, TP. HCM là địa phương duy nhất Việt Nam hiện sở hữu 2 cảng biển lọt top 30 bận rộn nhất thế giới.

Cảng TP. HCM là cảng quốc tế, có tổng diện tích khoảng 570.000m2, đồng thời là hệ thống cảng biển phục vụ cho khu vực thành phố, các vùng lân cận và đồng bằng sông Cửu Long. Cảng Sài Gòn là chuỗi hệ thống gồm các khu cảng biển tại TP. HCM như: Tân Cảng Cát Lái, Cái Mép, Hiệp Phước,…

Cảng TP. HCM hoạt động để đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu của nhiều mặt hàng như nông nghiệp, thủy sản chế biến, sản phẩm hóa chất, vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản… Không chỉ vậy, đây cũng là cảng chính tại khu vực TP. HCM tiếp nhận tàu du lịch quốc tế.

Cùng với đó, cảng Cái Mép - Thị Vải bắt đầu hoạt động vào năm 2009, được trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng và công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Các cầu cảng dài, rộng và đủ sâu để tiếp nhận các tàu container có trọng tải lớn. Hệ thống cần cẩu, xe nâng, và các thiết bị xếp dỡ hàng hóa tiên tiến giúp tối ưu hóa quá trình xếp dỡ và giảm thiểu thời gian lưu thông hàng hóa.

Hơn nữa, cảng Cái Mép - Thị Vải còn được kết nối với mạng lưới giao thông đường bộ và đường sắt, giúp việc vận chuyển hàng hóa từ cảng đến các khu vực nội địa trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn. Điều này không chỉ tăng cường khả năng cạnh tranh của cảng mà còn đóng góp vào sự phát triển kinh tế của khu vực.

Theo Cổng thông tin điện tử TP. HCM, cảng biển TP. HCM sau sáp nhập bao gồm các khu bến cảng quy hoạch trên địa bàn Thành phố, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Dương (trước sáp nhập). Hiện quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển TPHCM và Bình Dương trước sáp nhập) đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Riêng UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) đã có Tờ trình trình Bộ Xây dựng để phê duyệt.

Nhằm phát huy tối đa tiềm năng của khu bến Cái Mép, đáp ứng mục tiêu trở thành cảng cửa ngõ, trung chuyển quốc tế theo quy hoạch, UBND TP. HCM kiến nghị Bộ Xây dựng thống nhất việc điều chỉnh quy hoạch kéo dài tuyến bến cảng Gemalink 356,9m về phía thượng lưu và kéo dài tuyến bến cảng SSIT 200m về phía hạ lưu nhằm tạo ra một tuyến bến thẳng, dài và liên tục.

UBND Thành phố cũng đề nghị Bộ Xây dựng xem xét điều chỉnh tổng diện tích của Bến Cảng khách quốc tế Vũng Tàu để phù hợp với phương án mặt bằng và quy mô Bến Cảng khách quốc tế Vũng Tàu đã được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (trước sáp nhập) thống nhất…

Lãnh đạo Bộ Xây dựng đề nghị Thành phố nghiên cứu ưu tiên bố trí vốn đầu tư công đầu tư và đấu thầu cho thuê bến tàu chuyên dụng đón tàu khách nhằm khai thác tốt tiềm năng du lịch. Trong đó, cần chia các phân khúc để đón tàu khách. Cụ thể, bãi trước Bà Rịa - Vũng Tàu đón lượng tàu lớn nhất; Mũi Đèn Đỏ đón tàu có tải trọng 60.000 tấn; Bến Nghé và Tân Thuận đón tàu khách có tải trọng dưới 30.000 tấn.