Địa phương sắp có cao tốc hơn 22,5 nghìn tỷ đồng đang có các chỉ tiêu kinh tế - xã hội ra sao trong năm 2022?

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định số 20/QĐ-TTg về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Theo đó, tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có chiều dài khoảng 121,06 km. Trong đó, địa phận tỉnh Lạng Sơn khoảng 52 km (đi qua huyện Văn Lãng, huyện Tràng Định) và địa phận tỉnh Cao Bằng khoảng 69,06 km (đi qua huyện Thạch An, huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh).

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án là 22.690 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 khoảng 13.174 tỷ đồng (phần vốn do nhà đầu tư huy động là 6.594 tỷ đồng, vốn nhà nước tham gia trong dự án 6.580 tỉ đồng). Giai đoạn 2 khoảng 9.516 tỉ đồng (từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác). Thời gian thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2020 - 2025, giai đoạn 2 sau năm 2025.

Theo Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng, tốc độ phát triển Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 5,04% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 3,34% năm 2021 do dịch bệnh được khống chế, chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi; nền kinh tế mở cửa trở lại, khu vực công nghiệp và dịch vụ đang phục hồi mạnh mẽ.

Với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, quy mô nền kinh tế ngày càng được mở rộng. Theo giá hiện hành GRDP năm 2022 ước tính đạt 21.634,76 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước tính đạt 39,84 triệu đồng, tăng 2,66 triệu đồng so với năm 2021. Về cơ cấu trong quy mô nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 4.703,18 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21,74%; khu vực công nghiệp và xây dựng đạt 4.491,02 tỷ đồng, chiếm 20,76%; khu vực dịch vụ đạt 11.628,07 tỷ đồng, chiếm 53,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 812,49 tỷ đồng, chiếm 3,75%.

Về thu ngân sách Nhà nước, báo cáo cho hay, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng tính đến ngày 15/12/2022 đạt 3.700.222 triệu đồng, tăng 111,73% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, thu nội địa đạt 1.079.658 triệu đồng, giảm 27,77%; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 2.615.769 triệu đồng, tăng 938,2%. Cùng với đó, chi ngân sách Nhà nước tính đến ngày 15/12/2022 đạt 7.620.569 triệu đồng, giảm 21,97% so với năm trước. Trong đó, chi thường xuyên đạt 5.048.560 triệu đồng, giảm 27,67%; chi đầu tư phát triển 2.471.749 triệu đồng, giảm 5,97%...

Liên quan đến tình hình đầu tư, báo cáo của Cục Thống kê tỉnh chỉ ra rằng, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng theo giá hiện hành năm 2022 ước tính đạt 10.607,66 tỷ đồng, tăng 8,01% so với năm 2021 và bằng 49,03% GRDP. Trong đó, vốn đầu tư thuộc khu vực Nhà nước 5.150,68 tỷ đồng, tăng 7,88%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 5.427,91 tỷ đồng, tăng 8,15%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 29,07 tỷ đồng, tăng 4,24% so với năm 2021. Trong vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước, vốn ngân sách do địa phương quản lý năm 2022 ước đạt 3.036,25 tỷ đồng, tăng 12,87% so với năm trước.

Đối với Lạng Sơn, dữ liệu về kinh tế - xã hội của Cục Thống kê địa phương cho biết, trong năm 2022, GRDP của địa phương ước đạt 22.683 tỷ đồng, tốc độ tăng GRDP 7,22% (mục tiêu từ 7 - 7,5%).

Quy mô GRDP theo giá hiện hành ước tính đạt 41.487 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng: nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 21,1%, công nghiệp - xây dựng 24,4%, dịch vụ 49,98%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 4,52%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 51,72 triệu đồng, tương đương 2.155,1 USD.

Về thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tình, Cục Thống kê Lạng Sơn cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước hoàn thành dự toán giao đầu năm, ước đạt 7.910 tỷ đồng, đạt 100,76% dự toán, giảm 27,72% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa 2.908 tỷ đồng, đạt 123,74% dự toán, giảm 9,76%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 5.000 tỷ đồng, đạt 90,91% dự toán, giảm 35,19%, các khoản huy động, đóng góp 1,87 tỷ đồng.

Cùng với đó, tổng chi ngân sách địa phương là 13.822 tỷ đồng, đạt 115,06% dự toán, tăng 9,22% so với cùng kỳ. Trong đó chi cân đối ngân sách địa phương 9.983,54 tỷ đồng, đạt 103,31% dự toán, tăng 2,94%; chi các chương trình mục tiêu quốc gia và bổ sung có mục tiêu 1.979,19 tỷ đồng, đạt 84,25% dự toán, tăng 78,59%.

Ngoài ra, vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 ước thực hiện 2.977,2 tỷ đồng, tăng 5,28% so với cùng kỳ, đạt 89,12% so với kế hoạch. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 1.671,7 tỷ đồng, giảm 11%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 1.305,5 tỷ đồng, tăng 37,47%.