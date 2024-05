Địa phương "sát vách" với TP.HCM tìm nhà đầu tư KĐT hơn 9.000 tỷ đồng với quy mô dân số hơn 10.000 người

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An đang mời các nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị Bình An Đức Hòa, tại xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Mục tiêu dự án nhằm đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là chung cư thương mại).

Dự án có quy mô diện tích đất sử dụng khoảng 13,1 ha, với khoảng 5.502 căn hộ; quy mô dân số khoảng 10.100 người.

Về cơ cấu sản phẩm nhà ở, có 4 khu. Trong đó, khu A có tầng cao tối đa từ 14 - 20 tầng, gồm 5 block, dự kiến có 736 căn hộ; khu B có tầng cao tối đa từ 14 - 25 tầng, gồm 7 block, dự kiến có 1.850 căn hộ; khu C có tầng cao tối đa từ 22 - 28 tầng, gồm 6 block, với khoảng 2.916 căn hộ.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 9.292 tỷ đồng. Trong đó, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 8.814 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư gần 478 tỷ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm (được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất). Tiến độ thực hiện dự án 2 năm kể từ ngày có quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

Ba tháng đầu năm 2024, thị trường nhà đất Long An đã ghi nhận một số tín hiệu tích cực về sức cầu nhờ "sóng" từ hạ tầng và động thái của các ông lớn.

Cụ thể, theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, trong tháng 3/2024, lượng tin rao bán nhà đất Long An ghi nhận tăng 91% so với tháng trước. Nhu cầu tìm kiếm bất động sản Long An cũng tăng 88%. Trong đó, những khu vực đang có lượt tìm mua bất động sản tăng trưởng mạnh nhất Long An tháng vừa qua gồm huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Châu Thành, Bến Lức và Cần Đước.

Lượt tìm kiếm nhà đất Đức Hòa tăng 101%, huyện Cần Đước tăng 96%, huyện Châu Thành tăng 99% và huyện Cần Giuộc tăng 97%. Bên cạnh đó, nhu cầu tìm kiếm nhà đất các huyện còn lại như huyện Bến Lức, Thủ Thừa, TP. Tân An cũng tăng lần lượt từ 67-80% so với tháng 2 trước đó.

Long An được đánh giá là một trong những địa phương ven TP.HCM có tốc độ phát triển mạnh về đô thị và bất động sản, thu hút nhiều nhà đầu tư lớn trong vài năm gần đây. Năm 2023, Long An thu hút hơn 1.200 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn gần 11 tỷ USD, đưa tỉnh này lọt top đầu cả nước về thu hút FDI.

Long An có 70km tiếp giáp TP.HCM, được ví như "vùng đệm" kết nối Tp.HCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đây là nơi hội tụ nhiều tiềm năng để phát triển, trong đó có lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, nhiều năm qua tiềm năng vẫn đang bị "bỏ ngỏ" trong chiếc áo chật hẹp mang tên hạ tầng. Đến nay, Long An mới thực sự được chú ý nhờ loạt động thái từ các doanh nghiệp lớn và các dự án hạ tầng giao thông được đầu tư bài bản.

Thời gian vừa qua, nhiều dự án bất động sản "khủng" tại Long An dần lô diện, trong đó đang chú ý là Vinhomes sở hữu dự án khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa tại thị trấn Hậu Nghĩa, xã Đức Lập Thượng và xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa.

Khu đô thị mới Hậu Nghĩa - Đức Hòa có diện tích khoảng 197,2 ha, dân số dự kiến 40.000 người. Quy mô đầu tư bao gồm biệt thự, nhà liền kề, chung cư, đất nền tái định cư, nhà ở xã hội; các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 28.258 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Vinhomes cũng đang nhắm tới dự án khu đô thị mới Tân Mỹ có tổng diện tích 930,89ha tại xã Tân Mỹ, huyện Đức Hoà tổng mức đầu tư hơn 74.400 tỷ đồng và dự án Khu đô thị Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc. Dự án nằm ở phía Bắc Long An và cửa ngõ phía Tây TP HCM. Khu đô thị này có diện tích gần 1.090 ha, tổng vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng.