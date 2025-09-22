Diana cùng Em Xinh “Say Hi”: Khi "Là con gái thật tuyệt" chạm đến đỉnh cao mới qua âm nhạc

Trong bức tranh tiêu dùng nhanh, Gen Z nổi lên như thế hệ định hình thị hiếu, dẫn dắt xu hướng. Khác với thế hệ trước, họ ít bị chinh phục bởi quảng cáo một chiều, mà tìm kiếm sự đồng điệu cảm xúc, sự khuyến khích bản sắc và cơ hội tự thể hiện. Với vai trò Nhà tài trợ, Diana đồng hành xuyên suốt cùng Em Xinh "Say Hi" từ những tập phát sóng đầu tiên tới đêm concert bùng nổ, từng bước nâng tầm sự hiện diện thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan: nghe âm nhạc, nhìn sân khấu và visual nhận diện, chạm vào không gian tương tác, nhớ đến thông điệp và lan tỏa tinh thần "Diana – Là con gái thật tuyệt".

Hành trình Em Xinh "Say Hi": Khi những "The Real Aura" kết hợp tạo nên đêm concert bùng nổ

Em Xinh "Say Hi" quy tụ 30 nữ nghệ sĩ trẻ, được gọi là các "em xinh", hoạt động trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Mỗi "em xinh" được định nghĩa là những thần tượng không chỉ sở hữu tài năng và ngoại hình cuốn hút, mà còn có "Real Aura" – khí chất tỏa sáng đa dạng, không bị giới hạn trong một hình ảnh cố định mà luôn chuyển động biến hóa, nhưng vẫn giữ nét nữ tính nguyên bản.

Để phát triển "Real Aura", mỗi thí sinh phải trải qua quá trình sáng tạo âm nhạc, luyện tập và thử thách xoay quanh năm yếu tố: khí chất mạnh mẽ (Presence), sức hút (Magnetism), bản sắc riêng biệt (Identity), khả năng thích ứng (Adaptability) và sức ảnh hưởng cùng tài năng tạo ra giá trị bền vững (Impact). Chương trình hướng đến việc tìm kiếm thế hệ nữ thần tượng mới của V-pop sở hữu "Real Aura", sẵn sàng vượt qua những giới hạn cá nhân, thử nghiệm và đổi mới trong nghệ thuật, đồng thời lưu giữ các giá trị truyền thống của phụ nữ Việt Nam

30 "Em Xinh" là những giọng ca giàu cá tính và bản lĩnh, tỏa sáng với bản sắc riêng biệt

Ngay từ những tập đầu tiên, Em Xinh "Say Hi" đã chứng minh sức hút lớn trong cộng đồng giới trẻ. Thông qua format mới mẻ, sáng tạo, chương trình không chỉ mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc mà còn dẫn dắt khán giả đồng hành cùng hành trình trưởng thành của các "Em Xinh" - những giọng ca nữ giàu cá tính và bản lĩnh. Mỗi vòng thi, mỗi tiết mục, đều trở thành minh chứng thuyết phục cho thông điệp "The Real Aura": ánh hào quang đến từ bản sắc riêng.

Chính nhờ sự khác biệt ấy, sau 14 tập phát sóng, Em Xinh "Say Hi" đã vươn lên dẫn đầu BXH BSI Top 10 Shows trong 3 tháng liên tiếp với hơn 1,9 triệu thảo luận (theo Buzzmetrics). Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận 22 tỷ lượt xem và nghe trên các nền tảng số, 13 tuần liên tiếp giữ vị trí Top 1 Trending YouTube Việt Nam, tạo ra hàng chục bản hit, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống âm nhạc.

Em Xinh "Say Hi" nhanh chóng lọt top trending sau 14 tập phát sóng, khẳng định sức lan tỏa mạnh mẽ

Diana: Chiến lược đa điểm chạm, từ trải nghiệm thực tế đến thông điệp cảm xúc

Điểm nhấn lớn nhất chính là đêm concert Em Xinh "Say Hi", khi toàn bộ hành trình được "nén" lại trong bầu không khí bùng nổ. Sự cổ vũ từ hàng nghìn khán giả, dàn line-up giàu năng lượng và phần trình diễn thăng hoa đã biến concert thành một sự kiện giải trí – âm nhạc đúng nghĩa Gen Z. Sân khấu còn là dịp để thương hiệu Diana đặt dấu ấn chiến lược: hiện diện tại một sự kiện có sức nóng lan tỏa mạnh mẽ cả trực tiếp lẫn trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý trong cách Diana đồng hành cùng Em Xinh "Say Hi" nằm ở việc thương hiệu không chỉ "xuất hiện", mà còn tạo ra một hệ thống trải nghiệm gắn kết chặt chẽ với khán giả, thông qua 3 hoạt động nổi bật.

Trước hết, Trạm Cool Lành đã trở thành không gian riêng biệt mà chỉ Diana có thể mang đến cho người hâm mộ. Tại concert, booth thương hiệu nhanh chóng trở thành điểm hẹn đông đúc, với chuỗi hoạt động đa dạng: khán giả vừa được giao lưu trực tiếp cùng các "em xinh" Tiên Tiên, Lâm Bảo Ngọc và Lamoon, vừa trải nghiệm bầu không khí mát lạnh gắn liền với tinh thần sản phẩm. Không chỉ vậy, Trạm Cool Lành còn tạo nên nhiều góc chụp ảnh ấn tượng để bạn trẻ thỏa sức chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, món quà khẩu trang UV Mask chống nắng được trao tận tay như một sự chăm sóc tinh tế, giúp Diana chạm đến trái tim những "xinh iu" của mình.

Trạm Cool Lành: Không gian riêng chỉ Diana mới có thể đem đến cho người hâm mộ

Tiếp nối không khí sôi động, Diana lần đầu tiên mang ca khúc "Cool lành có anh" lên sân khấu concert, với phần trình diễn bùng nổ của Em xinh Ánh Sáng AZA và Anh trai Jsol. Thông qua tiết mục, Diana mong muốn truyền tải thông điệp: con gái hãy cứ yên tâm, bởi "Cool" hoàn toàn có thể đi đôi với "Lành". Với sản phẩm Diana Sensi Cool Fresh, con gái sẽ luôn cảm thấy mát lạnh, sảng khoái và an tâm mọi lúc.

Khép lại chuỗi trải nghiệm, tiết mục "Đã xinh lại còn thông minh" đã mang đến nguồn năng lượng tươi mới và tích cực. Giai điệu trẻ trung cùng thông điệp cổ vũ phái nữ tự tin khẳng định bản thân đã giúp "xinh iu" cảm nhận rõ hơn tinh thần mà Diana theo đuổi: "Là con gái thật tuyệt"!

Sân khấu concert Em Xinh "Say Hi": nơi Diana hòa cùng cảm xúc khán giả

Tựu trung lại, trong khi chương trình Em Xinh "Say Hi" nhấn mạnh "Real Aura": ánh hào quang đến từ bản sắc cá nhân, Diana đã bổ sung và củng cố thông điệp thương hiệu bằng "Bừng nét màu Em – Diana Là con gái thật tuyệt". Hai thông điệp song hành, bổ trợ cho nhau, cùng khuyến khích phái nữ khẳng định bản sắc cá nhân, dám thể hiện và tự tin bừng sắc.

Chiến lược tài trợ đa điểm chạm đã giúp Diana giữ vững vị thế trong ngành hàng, khẳng định cam kết đồng hành cùng bạn gái Việt trong hành trình nâng cao chất lượng cuộc sống

Diana đã nâng tầm tài trợ thành một trải nghiệm thương hiệu thực sự. Thay vì chỉ gắn logo trên poster hay backdrop, thương hiệu chọn cách hòa vào câu chuyện và cảm xúc của khán giả. Khi Gen Z ngày càng "miễn nhiễm" với quảng cáo truyền thống, việc tạo trải nghiệm giàu cảm xúc và cho phép khán giả chủ động chia sẻ đã mở ra cách tiếp cận mới, giúp thương hiệu thêm gắn kết với giới trẻ.

Nhờ chiến lược tài trợ đa điểm chạm, Diana không chỉ giữ vững vị thế trong ngành hàng mà còn khẳng định năng lực của một thương hiệu luôn đi cùng xu hướng. Quan trọng hơn, Diana tiếp tục hiện diện như một người bạn đồng hành thân thiết trong hành trình chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống cho các bạn gái và phụ nữ Việt.