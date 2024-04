DIC Corp (DIG) 'bay mất' 33% lợi nhuận sau kiểm toán

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã chứng khoán DIG) vừa công bố BCTC hợp nhất kiểm toán 2023, ghi nhận doanh thu 1.026 tỷ đồng, gần như không chênh so với báo cáo tự lập. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 33% tương đương giảm 54 tỷ đồng so với báo cáo tự lập xuống còn 112 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do hoạt động liên doanh, liên kết chuyển từ lãi 39 tỷ đồng sang lỗ 18 tỷ đồng.

Tại cuối năm 2023, tập đoàn có 3 công ty liên kết tỷ lệ sở hữu từ 36% đến 43% gồm CTCP Xây dựng DIC Holdings, CTCP Bất động sản D.I.C, CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng Bê tông và Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Phương Nam.

Đây không phải lần đầu tiên DIC Corp có sự chênh lệch giữa BCTC tự lập và BCTC kiểm toán. Đơn cử vào năm 2022, lợi nhuận sau thuế sau kiểm toán Công ty cũng chênh lệch tăng 47 tỷ đồng và 2021 tăng 38 tỷ đồng so với báo cáo tự lập.

DIC Corp là "ông lớn" bất động sản ở Bà Rịa Vũng Tàu với loạt dự án lớn như DIC Phú Mỹ Bà Rịa, DIC Chí Linh City, DIC Solar City Vũng Tàu, chung cư Gateway Vũng Tàu… Hiện nay, doanh nghiệp đã mở rộng địa bàn ra nhiều tỉnh thành như Vĩnh Phúc, Đồng Nai, Hậu Giang…

Doanh nghiệp cho biết trong điều kiện thị trường bất động sản khó khăn năm 2023, một số dự án của đơn vị đang trong giai đoạn điều chỉnh quy hoạch 1/500, thủ tục pháp lý mất nhiều thời gian ảnh hưởng đến kế hoạch đầu tư kinh doanh, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng gặp nhiều trở ngại.

Trong khi đó, mảng xây lắp, vật liệu cũng bị ảnh hưởng trầm lắng của thị trường bất động sản, công trình trúng thầu mới ít khiến một số dây chuyền sản xuất tạm dừng, người lao động mất việc. Mảng bất động sản, thương mại, dịch vụ cũng gặp khó khi người dân thắt chặt chi tiêu, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng giảm sút.

Tại thời điểm 31/12/2023, DIC Corp có hơn 2.500 tỷ đồng tiền và tiền gửi. Trong khi đó, ở phần nguồn vốn, doanh nghiệp giảm mạnh nợ vay dài hạn từ 2.828 tỷ xuống 961 tỷ đồng nhưng tăng nợ vay ngắn hạn từ 1.006 tỷ lên 2.150 tỷ và phải trả ngắn hạn khác từ 583 tỷ lên 2.811 tỷ đồng (tăng do nhận đặt cọc chuyển nhượng dự án). Công ty còn 900 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn năm nay.

Sang năm 2024, DIC Corp dự kiến trình kế hoạch doanh thu tăng 72% lên 2.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gấp 6 lần lên 1.010 tỷ đồng. DIC Corp dự phóng chi phí vốn đầu tư năm nay 7.212 tỷ đồng, rót vào loạt dự án như dự án khu trung tâm Chí Linh, Chung cư A5 – khu trung tâm Chí Linh, khu đô thị mới Bắc Vũng Tàu, khu phức hợp Cap Saint Jacques, khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước…

Để huy động vốn đầu tư, Công ty đề ra phương án tăng vốn từ 6.098 tỷ đồng lên 10.120 tỷ đồng thông qua phát hành 200 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, 30,5 triệu trả cổ tức và thưởng cổ phiếu, 30 triệu cổ phiếu ESOP, 150 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến bán cho cổ đông hiện hữu và ESOP giá 15.000 đồng/cp và chào bán riêng lẻ tối thiểu 20.000 đồng/cp. Tổng số tiền huy động vào khoảng 6.450 tỷ đồng.