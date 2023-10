DIC Corp (DIG) lên phương án “quyết liệt” cho dự án 23.000 tỷ đồng tại Vĩnh Phúc

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, DIG) vừa tổng kết sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh quý III và triển khai công việc quý 4/2023.

Ghi nhận, sau khi phân tích tình hình hoạt động và dự báo về thị trường bất động sản, Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín nêu rõ, bất động sản tiếp tục là định hướng phát triển lâu dài của Tập đoàn. Căn cứ vào danh mục đầu tư dự án, ông Tín yêu cầu các Ban liên quan tập trung tháo gỡ hoàn thiện pháp lý dự án, xác lập rõ quyền của chủ đầu tư, là điều kiện để sang năm 2024, các dự án được triển khai đúng kế hoạch. Các dự án bất động sản phải đạt được kết quả pháp lý theo kế hoạch đề ra và thu xếp cơ bản nguồn vốn.

Đối với Khu đô thị mới DIC Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc (quy mô hơn 191 ha), phía doanh nghiệp cho biết dự án đang có những chuyển biến tích cực về mặt pháp lý. Vào ngày 6/10 vừa qua, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về Chủ trương điều chỉnh cục bộ Quy hoạch Phân khu A4 tỷ lệ 1/2.000 phát triển đô thị trung tâm TP Vĩnh Yên và một phần đất đai huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là cơ sở để doanh nghiệp trình hồ sơ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án.

Dự án DIC Nam Vĩnh Yên (giai đoạn 1) có tổng vốn đầu tư hơn 23.000 tỷ đồng. Các sản phẩm tại dự án bao gồm: nhà liền kề, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập…

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 575 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 81 tỷ đồng, lần lượt giảm 47% và 43% so với nửa đầu năm ngoái. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới thực hiện được chưa đến 1/10 mục tiêu lợi nhuận cả năm đề ra.

Năm 2023, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với mục tiêu doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Với chỉ tiêu trên, DIG dự chia cổ tức 8-15%. Vốn điều lệ năm nay vào mức 6.500 – 7.000 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6, tổng tài sản của DIC Corp đã giảm khoảng 5% so với đầu năm, xuống mức14.000 tỷ đồng. Nợ vay tài chính đã giảm đáng kể so với đầu năm xuống còn 2.700 tỷ đồng, chủ yếu do giảm nợ vay dài hạn 1.000 tỷ đồng.

Ngược lại, tồn kho đã tăng 7% so với đầu năm lên 6.310 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 6.173 tỷ đồng; các dự án đáng chú ý trên 1 ngàn tỷ đồng gồm dự án khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước hơn 1.336 tỷ đồng, dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên gần 2.035 tỷ đồng.

Năm 2023, DIC Corp có kế hoạch huy động 2.188 tỷ đồng cho 4 dự án, bao gồm: Khu phức hợp Cap Saint Jacques (424 tỷ), Khách sạn và hội nghị DIC Star Vị Thanh (290 tỷ), dự án nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (430 tỷ). Riêng dự án Chung cư DIC Emera điều chỉnh hạn mức vay từ 550 tỷ đồng lên 1.044 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2024 - 2025, nếu tình hình thị trường khả quan hơn và các vướng mắc được tháo gỡ, DIC Corp dự kiến có nguồn thu từ các dự án: Khu dân cư thương mại Vị Thanh – Hậu Giang (1.000 tỷ đồng), Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc giai đoạn 1 (hơn 1.000 tỷ đồng), Khu nhà ở Lam Hạ Center Point - Hà Nam (hơn 1.000 tỷ đồng), dự án điểm du lịch sinh thái và vui chơi giải trí Hồ Ba Hang (250 tỷ đồng)...