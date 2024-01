DIC Corp (DIG) bị phạt 470 triệu đồng vì “ém” thông tin

Ngày 2/1, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 1256/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng ( DIC Corp , mã chứng khoán: DIG ). Trụ sở chính của doanh nghiệp tại số 15 đường Thi Sách, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cụ thể, UBCKNN xử phạt hành chính, phạt tiền 85 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật . DIC Corp không công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Phạt tiền 175 triệu đồng đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất . DIC Corp không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 nêu tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 192A/2022/NQ-DICCorp-HĐQT ngày 14/01/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Phạt tiền 150 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin sai lệch . DIC Corp công bố thông tin Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/DICGroup-HĐQT ngày 13/10/2022, số 48/DICGroup-HĐQT ngày 14/4/2023, số 118/ DICGroup-HĐQT ngày 10/10/2023, tại các báo cáo này có nêu: “Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, phường 12, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”, “Mục đích giải ngân thanh toán chi phí công tác chuẩn bị đầu tư dự án, đền bù giải phóng mặt bằng”. Tuy nhiên, theo Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 133/ DICCorp-KT ngày 20/4/2022 và Báo cáo tiến độ sử dụng vốn số 113/ DICCorp-HĐQT ngày 13/10/2022, Công ty sử dụng vốn để: đầu tư vào dự án Khu đô thị mới Vũng Tàu, thanh toán khoản tiền còn thiếu cho Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Tân Long.

Phạt tiền 60 triệu đồng đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận . DIC Corp không công bố báo cáo sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt cháo bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán xác nhận.

Như vậy, tổng số tiền phạt đối với DIC Corp là 470 triệu đồng.

Ngoài bị phạt tiền, DIC Corp còn bị UBCKNN yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả như: Buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành chứng khoán riêng lẻ theo quy định tại điểm c khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm e khoản 7 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi không báo cáo việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận theo quy định tại điểm b khoản 9 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán hoặc phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán xác nhận.

Về tình hình kinh doanh , quý 3/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 235 tỷ đồng, giảm 44,5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt 12,1 tỷ đồng, con số này ở cùng kỳ năm 2022 lỗ gần 1 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp của DIC Corp giảm mạnh trong quý 3/2023 và lũy kế 9 tháng đầu năm so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp đạt 67 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng kỳ; doanh thu tài chính đạt 11 tỷ đồng, giảm 27,6% so với cùng kỳ; chi phí tài chính đạt 11,6 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp là 46,6 tỷ đồng, giảm 30,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, trong quý 3/2023 mặc dù lợi nhuận gộp giảm mạnh nhưng lợi nhuận sau thuế của DIC Corp đã chuyển từ lỗ sang lãi, nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp đã tiết giảm chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 593 tỷ đồng, giảm 60,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận đạt gần 98 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm 2022.

Được biết, trong năm 2023, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 4.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 140 tỷ đồng, DIC Corp chỉ hoàn thành được 10% so với kế hoạch lãi trước thuế.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên giao dịch ngày 03/1, giá cổ phiếu DIG ở mức 26.300 đồng/cổ phiếu, tăng 1,15% so với phiên giao dịch trước đó, khối lượng cổ phiếu giao dịch khớp lệnh là gần 12 triệu đơn vị.