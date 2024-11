Một doanh nghiệp bất động sản KCN chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt 60%, quá khứ từng bạo chi cổ tức "khủng" hơn 200%

CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM, mã NTC) vừa chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ thực hiện 60%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 6.000 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức là 25/11/2024. Thời gian thực hiện dự kiến vào 18/12/2024.

Với gần 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp ước tính chi khoảng 144 tỷ đồng để hoàn tất đợt chi trả cổ tức này. Trong cơ cấu cổ đông của Nam Tân Uyên, CTCP Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) đang là cổ đông lớn nhất nắm 32,85% vốn có thể thu về 47 tỷ đồng, cổ đông lớn thứ hai là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (HOSE: GVR) dự kiến bỏ túi 29 tỷ đồng với việc nắm 20,42% vốn và CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (HOSE: SIP) nắm 19,95% vốn sẽ thu về khoảng 28 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu NTC cũng phản ứng tích cực khi tiếp đà bứt phá 1,37% cán mốc 200.000 đồng/cp (phiên sáng 7/11). Như vậy, sau 1 tháng cổ phiếu này đã bứt phá 11% giá trị để lên mức cao nhất trong 2 tháng qua. Vốn hóa thị trường tăng tương ứng lên 4.800 tỷ đồng.

Nam Tân Uyên được biết đến là công ty KCN có truyền thống chia cổ tức đều đặn bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ "khủng". Trong giai đoạn 2017-2023, doanh nghiệp này luôn đều đặn trả cổ tức tiền mặt cho cổ đông mức từ 60– 120%, đặc biệt năm 2018 doanh nghiệp "chơi lớn" khi dốc hầu bao trả cổ tức tiền mặt lên đến 200%.Năm 2024, Công ty dự kiến chia cổ tức tối thiểu 60%.

Diễn biến liên quan, công ty vừa ký hợp đồng vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - Chi nhánh Bình Dương vào ngày 25/10/2024, với số tiền vay 2.618 tỷ đồng để nộp tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê cho Nhà nước để thực hiện dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng - giai đoạn 2.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2024 Nam Tân Uyên mang về doanh thu thuần ở mức hơn 51 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ năm trước. Lãi ròng đạt hơn 64 tỷ đồng, giảm 16,37% so với cùng kỳ. Nguyên nhân khiến lợi nhuận sau thuế giảm là do doanh thu hoạt động tài chính kỳ này giảm hơn 21% chủ yếu vì lãi tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn giảm.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Nam Tân Uyên đạt gần 175 tỷ đồng, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ; tuy nhiên lãi sau thuế lại giảm 16%, về mức hơn 195 tỷ đồng. Năm 2024, Nam Tân Uyên đặt kế hoạch tổng doanh thu 698 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 278 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 70% kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.

Tính đến ngày 30/9/2024, tổng tài sản của Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ở mức 4.527 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 19% lên mức 1.598 tỷ đồng, tài sản dài hạn đạt 2.929 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm.