DIC Corp trình chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 20.000 đồng/cp

Tổng công ty cổ phần đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp, HoSE: DIG ) thông báo sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 vào ngày 14/9 tại Vũng Tàu. Theo tài liệu họp, HĐQT trình chào bán 150 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1.000:245,96 với giá 20.000 đồng/cp, bằng một nửa thị giá trên sàn.

Tổng số tiền thu được về dự kiến là 3.000 tỷ đồng công ty sử dụng đầu tư dự án khu đô thị du lịch Long Tân tại Đồng Nai. Thời gian thực hiện dự kiến thực hiện từ quý III đến quý IV. Sau khi hoàn thành việc phát hành, vốn điều lệ doanh nghiệp sẽ được nâng lên 7.598 tỷ đồng.

Thị giá cổ phiếu DIG

Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, DIC Corp đã được cổ đông thông qua kế hoạch chào bán thêm 100 triệu cổ phiếu ra công chúng với giá 30.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1:0,164 dưới dạng quyền mua và chỉ được chuyển nhượng 1 lần. Như vậy số lượng cổ phiếu công ty muốn phát hành tăng thêm 50 triệu đơn vị còn giá sẽ giảm từ 30.000 đồng xuống còn 20.000 đồng.

Điều chỉnh phương án thực hiện dự án khu đô thị du lịch Long Tân

Ngoài việc thay đổi nội dung tăng vốn, công ty cũng thay đổi phương án thực hiện dự án khu đô thị Du lịch Long Tân. DIC Corp phải tăng thêm 2.545 tỷ đồng chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền sử dụng đất phải nộp và chi phí thực hiện kè chống sạt lở bờ sông đối với dự án khu đô thị du lịch Long Tân, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Ngoài ra, dự án cũng được phân kỳ triển khai với 5 phân khu bao gồm phân khu 1 với diện tích 82,1 ha, phân khu 2 với diện tích 65,7 ha, phân khu 3 với diện tích 49,07 ha, phân khu 4 với diện tích 69,1 ha, và phân khu 5 với diện tích 65,9 ha. Công ty dự kiến hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn dự án vào quý IV/2025.

Như vậy, sau điều chỉnh, tổng vốn đầu tư dự án sau thuế là 15.971 tỷ đồng. Trong đó, công ty sử dụng 5.801,2 tỷ đồng vốn huy động ngân hàng và phát hành trái phiếu; 10.169,9 tỷ đồng vốn tự có của doanh nghiệp và huy động hợp pháp khác.

Dự án khu đô thị du lịch Long Tân nằm tại xã Long Tân và xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai với quy mô 332 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến ban đầu chỉ là 12.618 tỷ đồng. Tính tới thời điểm công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường, công ty đã đền bù giải phóng được 156,1ha/331ha và dự kiến cuối năm 2022 sẽ được giao đất đợt 1 với diện tích 82,1 ha, đủ điều kiện khởi công đầu tư xây dựng.

Hoàn thành kế hoạch năm trong 6 tháng cuối năm

Năm nay, DIC Corp lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu năm nay đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 1.900 tỷ đồng, lần lượt tăng 43,2% và 48,2% so với thực hiện trong năm 2021. Tuy nhiên, sau 6 tháng, công ty mới hoàn thành 21,9% kế hoạch doanh thu và 9,6% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm, doanh nghiệp sẽ phấn đấu đạt 3.841 tỷ đồng doanh thu, còn lợi nhuận sau thuế 1.717 tỷ đồng để hoàn thành mục tiêu đề ra. Về giải pháp, DIC Corp sẽ tập trung thu hồi công nợ các dự án đã chuyển nhượng, bàn giao mặt bằng các lô đất, căn hộ đủ điều kiện. Ngoài ra đơn vị cũng sẽ tiến hành hoàn tất thủ tục pháp lý để chuyển nhượng khu dân cư thương mại Vị Thanh - Hậu Giang và khu nhà ở Lam Hạ Center Point. Cuối cùng, công ty sẽ đẩy mạnh việc bán hàng cũng như bàn giao nhà cho khách để mang về doanh thu cũng như lợi nhuận cho công ty.

DIC Corp tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường điều chỉnh kế hoạch tăng vốn.

Lý giải về việc tỷ hoàn thành kế hoạch còn thấp, lãnh đạo DIC Corp cho rằng kết quả này là tình hình chung của các doanh nghiệp bất động sản do lợi nhuận thường được ghi nhận vào các quý cuối năm. Bên cạnh đó, công ty cũng cho rằng một trong những nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh bị ảnh hưởng là do những chính sách kinh tế vĩ mô trong 6 tháng đầu năm, chủ yếu đến từ khủng hoảng chính trị giữa Nga và Ukraine và nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trở lại.

Tại Việt Nam, nền kinh tế có khởi sắc, tuy nhiên theo DIC Corp, các doanh nghiệp bất động sản vẫn gặp khó do siết vốn, thiếu hụt nguồn nguyên liệu đầu vào do phải tập trung cho các dự án hạ tầng giao thông và công tác xử lý các thủ tục pháp lý do công tác thanh kiểm tra, hậu kiểm, xử lý cán bộ đang triển khai trên cả nước.

Trong quý II, dòng tiền kinh doanh của DIC Corp trong quý âm hơn 1.900 tỷ, trong khi cùng kỳ là âm 353,5 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty đã phải chi trả 1.701 tỷ đồng cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ, ngoài ra số tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh tăng từ 436 tỷ đồng lên 1.686 tỷ đồng. Lưu chuyển từ hoạt động đầu tư dương 2.026 tỷ đồng nhờ thu được hơn 3.000 tỷ đồng từ tiền cho vay, bán lại các công nợ của đơn vị khác.