Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày

Năm nay, dừa dát vàng cũng là một trong những mặt hàng độc lạ, mang ý nghĩa phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn để bày mâm ngũ quả hoặc làm quà tặng. Từ những trái dừa bình thường, qua nhiều công đoạn thủ công, người thợ phủ lên lớp vàng công nghiệp 24K, kết hợp trang trí chữ, hoa văn… tạo nên thành phẩm có giá cao gấp 2 - 3 lần.