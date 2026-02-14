Dịch vụ 'hái ra tiền' ngày Tết: Khắc dưa, mạ vàng dừa kiếm tiền triệu mỗi ngày
Từ những quả dưa, trái dừa bình thường, qua bàn tay khéo léo của người thợ đã trở thành những mặt hàng Tết "hái ra tiền". Sản phẩm sau khi được "trang điểm" liền lột xác thành hàng Tết độc bản, cứ lên kệ là... cháy hàng.
14-02-2026
14-02-2026
14-02-2026
Ngày 14/2 (27 tháng Chạp), cạnh chợ Hòa Hưng (phường Hòa Hưng, TPHCM), một quầy kinh doanh dưa hấu giới thiệu những quả dưa được chạm khắc tỉ mỉ, độc đáo thu hút người dân tìm đến mua về chưng Tết.
Nhờ sản phẩm độc đáo, quầy dưa hấu này liên tục có khách đến hỏi giá, đặt hàng.
Để hoàn thành một trái dưa có chữ nổi rõ, đều và đẹp, người thợ dùng bút phác thảo trước, sau đó mới dùng dao khắc theo từng nét. Mỗi đường cắt đòi hỏi sự chính xác và nhẹ tay để không làm phạm vào phần ruột.
Sau khi khắc xong, người thợ sẽ dùng một loại keo quét lên phần dưa vừa khắc, sau đó rắc kim tuyến lên để dính vào keo, phần chữ sẽ nổi bật hơn.
Sau công đoạn này, trái dưa sẽ được xịt thêm một lớp dầu bóng để giữ được tươi lâu. Trung bình một trái dưa khắc chữ có giá 35.000 - 45.000 đồng tiền công, chưa tính tiền dưa (tiền dưa khoảng 35.000 đồng/kg).
Những trái dưa hấu vỏ xanh được chạm khắc chữ "Tài", "Lộc" tinh xảo, bắt mắt cùng với hình chú ngựa - linh vật năm 2026 cùng với thỏi vàng mang nghĩa "mã đáo thành công"
Quả dưa có chữ Lộc này nặng 7kg, sau khi được khắc chữ và trang trí có giá 300.000 đồng đã được khách "chốt đơn" để bày mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên
Những ngày cận Tết, thợ điêu khắc dưa làm gần như liên tục từ sáng đến tối, thu nhập cả triệu đồng/ngày.
"Tuy mệt nhưng rất vui, khi thấy khách thích và chọn được quả dưa vừa ý, mình cũng phấn khởi. Anh em bảo nhau cố gắng tạo thêm những hình ảnh đẹp, câu chúc ý nghĩa trên quả dưa để cầu mong gia chủ may mắn, tài lộc suốt năm" - một chủ hàng dưa cho biết
Khách hàng chọn được quả dưa hấu ưng ý về chưng Tết
Năm nay, dừa dát vàng cũng là một trong những mặt hàng độc lạ, mang ý nghĩa phong thủy được nhiều gia đình lựa chọn để bày mâm ngũ quả hoặc làm quà tặng. Từ những trái dừa bình thường, qua nhiều công đoạn thủ công, người thợ phủ lên lớp vàng công nghiệp 24K, kết hợp trang trí chữ, hoa văn… tạo nên thành phẩm có giá cao gấp 2 - 3 lần.
Qua bàn tay khéo léo của những người thợ, dừa được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau. Bề mặt được tạo hình công, phượng, chữ tài lộc, trên đầu điểm xuyết những lông công hay những chiếc lá bắt mắt.
Một quả dừa dát vàng được bán trên đường Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) có giá 200.000 đồng/quả. Sản phẩm có thể chưng được đến 6 tháng
Thay vì chọn dưa, dừa như bình thường, ngày nay khách yêu cầu sản phẩm phải độc lạ, bắt mắt. Do đó các cơ sở không ngừng tung ra nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng mỗi dịp Tết đến Xuân về
Theo Phương Vy
Tiền phong
Theo
Tiền phong
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://tienphong.vn/dich-vu-hai-ra-tien-ngay-tet-khac-dua-ma-vang-dua-kiem-tien-trieu-moi-ngay-post1820917.tpo
CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày
Ngày
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Tháng
Tháng 1
Tháng 2
Tháng 3
Tháng 4
Tháng 5
Tháng 6
Tháng 7
Tháng 8
Tháng 9
Tháng 10
Tháng 11
Tháng 12
Năm
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
XEM