Hoa Tết ùn ùn đổ về chợ đầu mối, hoa hồng Valentine ế nhệ

14-02-2026 - 19:04 PM | Thị trường

Hôm nay, 14-2, là ngày Valentine (lễ tình nhân) nhưng thị trường hoa hồng èo uột, giá chỉ tăng nhẹ do ít được quan tâm trong thời điểm cận Tết.

Hoa hồng lễ tình nhân ế ẩm

Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức (TPHCM) sáng nay tràn ngập hoa Tết các loại nhưng số sạp có bán hoa hồng lại khá khiêm tốn. Mỗi sạp chỉ trưng bày vài chục bó hoa hồng và ít khách hỏi mua.

Giá hoa hồng sáng sớm 14-2 là khoảng 140.000 - 150.000 đồng/bó 50 cành, sau đó giá rớt xuống còn 100.000 - 120.000 đồng/bó.

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 1.

Hoa hồng được bày bán khá ít tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, TPHCM

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 2.

Tại chợ hoa Đầm Sen (TPHCM), hoa hồng cũng được bày bán thưa thớt

Còn tại chợ hoa Đầm Sen (TPHCM), theo ông Lý Phú Quý, Giám đốc HTX Dịch vụ Đầm Sen, số lượng hoa hồng về chợ trong tối 13-2 rất ít, chưa tới 100 thùng (mỗi thùng 50 bó, mỗi bó 50 cành). Dịp này năm ngoái, có khoảng 5 xe hoa hồng được nhập về chợ. "Tuy số lượng hoa hồng nhập về ít nhưng vẫn tiêu thụ chậm do thời điểm này, mọi người chỉ tập trung vào hoa Tết. Do đó, giá hoa hồng không cao hơn ngày thường, chỉ 80.000 - 90.000 đồng/bó" - ông Quý thông tin.

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 4.

Xe tải vận chuyển hoa Tết về chợ hoa Đầm Sen (TPHCM)

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 5.

Bông Tết nhiều nhưng ít khách hỏi mua

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 6.

Hoa hồng ngày Valentine ế ẩm

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 7.

Tại chợ hoa Đầm Sen (TPHCM), người bán đang "ngóng" chờ khách

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 8.

Khách hàng thưa thớt tại chợ hoa Đầm Sen (TPHCM)

Hoa Tết đắt khách

Trong khi đó, hoa phục vụ chưng Tết nhập về các chợ với số lượng lớn. Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức có cả trăm sạp bán hoa Tết với số lượng rất lớn. Khách từ các nơi đổ về đây lấy hàng khá nhiều, bao gồm không ít khách mua lẻ. Giá hoa Tết các loại tại chợ này tuy tăng nhưng không quá cao.

Riêng chợ hoa Đầm Sen tối 13-2 nhập 37 xe tải, chủ yếu là hoa lay ơn, cúc, ly, vàng anh, cúc lưới... Trước đó 1 ngày, có khoảng 30 xe tải hoa được đưa về chợ này, tăng mạnh so với nguồn cung khoảng 3-4 xe tải trong ngày thường.

Giá hoa tại chợ hoa Đầm Sen đã tăng khá đáng kể. Hoa lay ơn giá 50.000 - 70.000 đồng/bó 100 cành (tăng 15.000 - 30.000 đồng so với ngày thường), ly 300.000 - 350.000 đồng/bó 5 cành (tăng 50.000 đồng), cát tường 55.000 - 55.000 đồng/bó nửa ký (tăng 20.000 đồng)...

Theo đại diện chợ hoa Đầm Sen, khách hàng lấy hàng ở chợ chủ yếu ở các tỉnh, khách tại TPHCM chưa mua nhiều. Tuy nguồn hoa Tết năm nay có giảm chút ít so với cùng kỳ năm ngoái nhưng sức mua thời điểm này khá tốt.

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 9.

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 10.

Khách lẻ bắt đầu mua hoa Tết khá nhiều

Thị trường hoa Tết 2026: Giá cả và xu hướng mua sắm tại chợ đầu mối - Ảnh 11.

Hoa Tết được nhập về chợ liên tục

Sau Thái Lan, Việt Nam sắp đón thêm đối thủ gạo mới: Được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu 0%, là ông trùm đứng thứ 4 thế giới


Theo Nguyễn Hải

Người lao động

