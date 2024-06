Dịch vụ hoàn trả mặt bằng hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay, việc thi công hoàn trả mặt bằng văn phòng rất phức tạp, đòi hỏi đội ngũ nhân sự thực hiện phải được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp cũng như am hiểu các đặc tính kỹ thuật và nội quy của tòa nhà. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn phải đầu tư hàng loạt trang thiết bị hỗ trợ chuyên dụng đi kèm như: Giàn giáo, thang chuyên dụng, máy khoan, máy đục, máy vệ sinh công nghiệp,... thì mới có thể đảm nhiệm được công việc này.

Vì vậy, hầu hết công ty, doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh thường tìm đến những đơn vị cung cấp dịch vụ hoàn tr ả m ặ t b ằ ng văn phòng uy tín, chuyên nghiệp bên ngoài để hỗ trợ thực hiện toàn bộ quá trình thi công, dọn dẹp, tháo dỡ công trình, nhằm trả lại mặt bằng như hiện trạng ban đầu.

Công ty Thành Hưng hoàn thiện mặt bằng tòa nhà văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Được thành lập từ năm 1996, Taxi Tải Thành Hưng với hơn 28 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên có tay nghề, chuyên môn cao, luôn là địa chỉ đáng tin cậy, được đông đảo khách hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng sử dụng dịch vụ hoàn trả mặt bằng văn phòng.



Công ty Thành Hưng đã tiến hành thi công, hoàn trả mặt bằng nhiều công trình lớn nhỏ khác nhau tại Thành phố Hồ Chí Minh và khắp các tỉnh thành lân cận, với mức giá phải chăng cùng thời gian thực hiện nhanh chóng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ, không ảnh hưởng đến lịch trình hoạt động, kinh doanh của khách hàng.

Nhân viên Thành Hưng thi công tháo dỡ mặt tiền địa điểm thẩm mỹ viện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khi sử dụng dịch vụ hoàn trả mặt bằng văn phòng trọn gói của Taxi Tải Thành Hưng, đơn vị sẽ giúp khách hàng thực hiện toàn bộ các hạng mục công việc sau: phá dỡ trần, vách thạch cao, tháo bỏ vách kính, cửa kính, bóc toàn bộ sàn gỗ, lột thảm trải sàn tẩy keo, sơn lại tường văn phòng, lát gạch sàn văn phòng, tháo bỏ hệ thống đèn trần, điều hòa âm trần, hệ thống dây mạng, khoan đục tường theo yêu cầu, vận chuyển chất thải xây dựng ra khỏi tòa nhà văn phòng, đi lại hệ thống điện trần, điện sàn, thi công lại trần vách thạch cao theo hiện trạng ban đầu của công trình, đi lại hệ thống mạng, hệ thống miệng gió điều hòa theo hiện trạng ban đầu, vệ sinh công nghiệp mặt sàn.



Nhân viên Taxi Tải Thành Hưng thực hiện tháo dỡ hệ thống trần vách văn phòng

Là doanh nghiệp hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh về dịch vụ vận chuyển, thi công và hoàn trả mặt bằng văn phòng, Taxi Tải Thành Hưng sẽ giúp quý doanh nghiệp quên đi nỗi lo về các công việc như: Tháo dỡ, đập phá công trình, lắp đặt lại hệ thống điện nước, mạng internet và vệ sinh lại toàn bộ mặt bằng văn phòng. Tất cả sẽ được Thành Hưng thực hiện một cách chuyên nghiệp, kỹ càng, cẩn thận, đảm bảo hoàn trả mặt bằng văn phòng về đúng hiện trạng ban đầu hoặc theo như yêu cầu của quý khách hàng.



Bên cạnh đó, Taxi Tải Thành Hưng còn cung cấp thêm các dịch vụ khác như: Chuyển văn phòng, chuy ể n kho xư ở ng , vận chuyển đồ đạc, thiết bị văn phòng, sửa chữa hệ thống điện, nước, khoan cắt bê tông, sàn gỗ, thảm sàn,… Từ đó, đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu của quý khách hàng.

Ngoài ra, công ty Thành Hưng có thể giúp khách hàng thực hiện thi công, hoàn trả mặt bằng đối với đa dạng loại hình văn phòng, công trình, bao gồm: Tòa nhà văn phòng, quán cafe, phòng gym, cơ quan nhà nước, phòng khám, thẩm mỹ viện, trung tâm thương mại, shop quần áo,...

Taxi Tải Thành Hưng là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ hoàn trả mặt bằng văn phòng hàng đầu Thành phố Hồ Chí Minh

Quy trình thực hiện dịch vụ hoàn trả mặt bằng văn phòng của Taxi Tải Thành Hưng



Bước 1: Tiếp nhận thông tin và yêu cầu từ khách hàng.

Bước 2: Thành Hưng sẽ cử chuyên viên đến khảo sát trực tiếp công trình văn phòng cần phá dỡ để lập kế hoạch chi tiết.

Bước 3: Báo giá dịch vụ thi công hoàn trả mặt bằng văn phòng.

Bước 4. Sau khi khách hàng đồng ý với báo giá và kế hoạch thực hiện, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng.

Bước 5: Taxi Tải Thành Hưng tiến hành thực hiện dịch vụ hoàn trả mặt bằng văn phòng.

Bước 6: Sau khi hoàn tất dịch vụ, khách hàng nghiệm thu, tiến hàng thanh toán theo hợp đồng.

