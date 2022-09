Dịch vụ thú vị ở Nhật: Thuê trẻ nhỏ khuấy động không khí viện dưỡng lão, trả công bằng bỉm và sữa

Tờ SCMP đưa tin, một viện dưỡng lão ở thành phố Kitakyushu, miền nam Nhật Bản, đang thuê một số trẻ nhỏ cho công việc rất quan trọng. Đó là mang lại niềm vui cho những người cao tuổi.

Theo tờ SCMP, những "ứng viên" được tuyển dụng phải dưới 4 tuổi. "Lương" của công việc này không gì khác chính là tã và sữa bột.

Người giám hộ sẽ thay mặt các bé ký hợp đồng với trung tâm, và các em có thể làm việc "bất cứ khi nào cảm thấy muốn". Công việc này cũng vô cùng nhẹ nhàng, các bé sẽ được phép nghỉ giải lao "mỗi khi cảm thấy đói, buồn ngủ hoặc tùy thuộc vào cảm xúc cá nhân", theo quy định trong hợp đồng.

Các em nhỏ "được thuê" đến viện dưỡng lão để khuấy động không khí vui vẻ.

Kimie Gondo, người đứng đầu viện dưỡng lão, cho biết hơn 30 em bé đã đăng ký chương trình này. Các em được giao nhiệm vụ hỗ trợ tinh thần cho hơn 100 người cao tuổi, hầu hết họ đều ở độ tuổi ngoài 80.



"Chỉ nhìn thấy những đứa trẻ sơ sinh thôi cũng khiến các ông lão, bà lão mỉm cười. Các bé không bị ràng buộc bằng bảng chấm công hay bất cứ thứ gì", bà Gondo chia sẻ.

Nhiệm vụ chính của các em bé là gì?

Thông tin quảng cáo dán trên tường tại cơ sở dưỡng lão được trang trí bắt mắt và ghi rõ "Chúng tôi đang tuyển người!". Thù lao sẽ được trả bằng tã và sữa bột cho mỗi ứng viên.

Nhiệm vụ chính của các "lao động nhí" đó là "đi dạo" quanh viện dưỡng lão cùng người giám hộ. "Các em bé ở với mẹ mọi lúc, như thể các em đang được đưa đi dạo trong công viên", bà Gondo nói thêm.

Sự xuất hiện của những em nhỏ đã giúp các cư dân lớn tuổi trong nhà dưỡng lão trở nên phấn khởi hơn. Họ chủ động chào hỏi, bắt chuyện và muốn được ôm ấp các bé.

"Chúng rất dễ thương, khiến tôi nhớ lại thời điểm tôi nuôi dạy con cái", một cụ già nói với đài truyền hình địa phương.

Bà Gondo nhấn mạnh kế hoạch "thuê" trẻ nhỏ nhằm khuấy động tinh thần cho người cao tuổi đã đạt được kết quả tuyệt vời ngoài sức mong đợi. "Một số bé còn rất thân thiết với các cụ già. Họ coi nhau như những người ông người bà và cháu ruột", bà Gondo nhấn mạnh.

Người cao tuổi ở Nhật được cổ vũ tinh thần nhờ các "lao động nhí".





Quốc gia già hóa nhanh

Nhật Bản là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất và tỷ lệ sinh cũng ở mức thấp nhất trên thế giới. Theo ước tính, số người già trên 65 tuổi ở Nhật Bản sẽ chiếm gần 40% tổng dân số vào năm 2060, tăng từ mức 23% vào năm 2010.

Điều này sẽ tạo ra gánh nặng đối với nền kinh tế quốc gia, do lực lượng lao động phải gồng mình gánh vác hệ thống thuế và an sinh xã hội. Trong khi đó, số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho thấy trong năm 2021, nước này chỉ có 811.604 trẻ sơ sinh chào đời, ít hơn gần 30.000 trẻ so với năm 2020.

Tỷ lệ sinh đẻ suy giảm trong nhiều năm qua giữa lúc Nhật Bản phải chứng kiến tốc độ già hóa dân số nhanh chóng được cho xuất phát từ việc số lượng người trẻ tuổi muốn kết hôn ở đất nước Mặt trời mọc giảm mạnh.

Theo báo cáo về giới năm 2022 của Văn phòng Nội các Nhật Bản, 25,4% phụ nữ và 26,5% nam giới ngoài 30 tuổi chia sẻ rằng họ không muốn kết hôn. Nguyên nhân khiến người trẻ Nhật Bản thờ ơ với chuyện lập gia đình được xác định do ảnh hưởng của yếu tố về gánh nặng kinh tế và cuộc sống đam mê thế giới ảo.

Nguồn: SCMP