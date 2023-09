Dịch vụ Vệ sĩ – Một sản phẩm mới của An Quoc Bodyguard

Với đội ngũ 2.000 nhân viên, An Quốc luôn đảm bảo an ninh an toàn cho hơn 500 điểm bảo vệ tại 47 tỉnh thành trên toàn quốc, trải dài trên cả ba miền.

"Tại Việt Nam, dịch vụ vệ sĩ của công ty Bảo vệ An Quốc được xem đúng nghĩa, chuẩn mực và tiêu chuẩn khắt khe nhất. Chúng tôi tự hào về sự đầu tư công phu, cam kết dài hạn và chất lượng vệ sĩ hàng đầu Việt Nam". Đó là lời khẳng định của ông Chử Đức Tuyến – Phó chủ tịch HĐTV công ty trong sự kiện giới thiệu dịch vụ vệ sĩ mới và cải tiến, được diễn ra ngày 16/09/2023 tại thủ đô Hà Nội. Với sự tham gia của các đối tác, khách hàng, các cơ quan báo chí, truyền thông trong nước và các môn phái võ.

Ông Chử Đức Tuyến (áo trắng) – Phó chủ tịch HĐTV công ty cùng đội Vệ sĩ

Tại sự kiện, An Quốc công bố chính thức cung cấp dịch vụ vệ sĩ cho ba nhóm khách hàng chính: Vệ sĩ yếu nhân; Dịch vụ đảm bảo an ninh trật tự cho các sự kiện lớn; Áp tải hàng hóa đặc biệt.



Ông Chử Đức Tuyến cũng cho biết thêm: "Do nước ta quản lý vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ rất chặt chẽ. Vì vậy vệ sĩ tại Việt Nam khi làm việc không thể dựa vào vũ khí như vệ sĩ nước ngoài. Mà phải hoàn toàn dựa vào khối óc và trình độ võ thuật thứ thiệt ở mức đỉnh cao để hoàn thành nhiệm vụ. Vệ sĩ An Quốc là người thật, hàng thật. Dựa trên uy tín gần 20 năm của Công ty dịch vụ bảo vệ An Quốc, ông Chử Đức Tuyến khẳng định dịch vụ vệ sĩ An Quốc là vệ sĩ đúng nghĩa, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam. Vệ sĩ An Quốc bài bản, có tiêu chuẩn cao nhất ngành vệ sĩ Việt Nam." Ông Chử Đức Tuyến cũng nói rằng đối với dịch vụ vệ sĩ An Quốc thì Tâm quan trong hơn Tầm, dù giỏi đến đâu mà đạo đức tư cách kém thì An Quốc cũng sẽ không sử dụng. Đó cũng là lý do mà công tác tuyển chọn vệ sĩ tại An Quốc diễn ra rất khắt khe.

Các vệ sĩ An Quốc được tuyển chọn từ các môi trường khắc nghiệt và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam như: Trường Sĩ quan đặc công, Học viện Cảnh sát, Học viện an ninh, các lò võ, các trung tâm thể thao, và những võ sĩ tại các đấu trường khắc nghiệt nhất. Họ có nhiều năm kinh nghiệm làm vệ sĩ cho các lãnh đạo tập đoàn lớn nhất nhì tại Việt Nam. Với chuyên môn nghiệp vụ rất cao, như: sử dụng các loại binh khí là công cụ hỗ trợ được cấp phép. Biết lợi dụng địa hình, địa vật. Một số vệ sĩ còn sử dụng được các phương tiện đặc biệt như trực thăng, xe tăng, xe đặc chủng, xuồng máy… Các vệ sĩ được đào tạo các kỹ năng để hóa trang, hòa nhập với các môi trường khác nhau. Một số vệ sĩ đã từng được đào tạo tại nước ngoài về chống khủng bố theo dõi, phòng hóa, công nghệ ...

Đặc biệt giáo án được xây dựng công phu bài bản, với sự cố vấn và tham mưu từ những chuyên gia trong và ngoài nước.

Trong sự kiện, các vệ sĩ đã có những màn biểu diễn võ thuật và nội công với kỹ thuật siêu đẳng, công phu, nguy hiểm và hoành tráng. Các vệ sĩ đã thể hiện trình độ võ thuật đỉnh cao, sự rèn luyện công phu, sức khỏe vô địch và tính kiên nhẫn vô hạn và sự kiên trì để hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống. Người vệ sĩ phải khổ luyện, rèn rũa ý chí, có tinh thần thép, ý chí kiên cường, sẵn sàng đối diện với nguy hiểm, không ngại khó khăn gian khổ. Đặc biệt là khí công, khí công là một bộ môn yêu cầu kiên trì, công phu, triển khai tối đa sức mạnh thể chất và tinh thần, cũng như ý chí quyết tâm cao rèn luyện sức khỏe. Để thực hiện nội dung này các nhân viên vệ sĩ phải tập luyện với cường độ cao trong các điều kiện môi trường khắc nghiệt như tập dưới sương vào buổi sáng sớm, giữa trưa với thời tiết khắc nghiệt, đêm tối yên tĩnh để cho cơ thể có thể chịu đựng được. Để đo đếm được thành tựu của người tập nội công và khí công thì dùng những cách như: Quấn thép, đập đá, chống đẩy, xiên giáo và nhiều cách chịu đòn khác …

Ông Nguyễn Xuân Thắng – TGĐ An Quoc Security phát biểu tại sự kiện của công ty.

Thời gian tới An Quốc sẽ thành lập Võ đường An Quốc để đào tạo huấn luyện cho các vệ sĩ. Đây cũng là nơi sẽ đào tạo cho khách hàng về kiến thức phòng gian, bảo mật, và kỹ thuật để tự vệ, người học có thể xử lý được một số tình huống cơ bản để tự bảo vệ bản thân và thoát hiểm khi bị tấn công.



Bà Lê Thị Hải Yến (mặc áo dài xanh) - Thành viên HĐTV công ty cùng đội Vệ sĩ

Với dịch vụ chuyên nghiệp, đội ngũ điều hành là những chuyên gia hàng đầu, vệ sĩ An Quốc cam kết sẽ mang lại dịch vụ trên cả mong đợi cho Quý khách hàng với phương châm "Giữ vững thành quả của bạn".



Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Tòa nhà An Quốc, Số 12, Ngõ 102, Đường Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội.