Điểm danh 10 thực phẩm bù ẩm, "đóng băng" lão hóa da vào mùa hanh khô: Đã quen còn rẻ!

22-12-2025 - 08:43 AM | Sống

Ngoài các sản phẩm dưỡng ẩm thì các loại thực phẩm với công dụng bù ẩm tự nhiên nên được các chị em ưu tiên trong mùa hanh khô này.

Thời tiết mùa đông hanh khô kéo dài cùng thói quen rửa mặt bằng nước nóng hay tiếp xúc chất tẩy rửa thường xuyên khiến làn da dễ dàng trở nên thô ráp, nứt nẻ. Đối với phụ nữ nói chung, việc duy trì độ ẩm là yếu tố tiên quyết để giữ gìn vẻ ngoài rạng rỡ. Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm nội tiết tố khiến hàng rào bảo vệ da mỏng đi, khả năng giữ nước tự nhiên kém hẳn, làm các nếp nhăn xuất hiện nhanh chóng.

Nếu các loại kem dưỡng bên ngoài chưa đủ "đô", hãy tận dụng ngay 10 thực phẩm bù ẩm cực quen thuộc, giá rẻ dưới đây để nuôi dưỡng làn da căng mọng từ bên trong:

1. Khoai lang

Được ví như loại kem dưỡng ẩm tự nhiên nhờ lượng vitamin A dồi dào, khoai lang giúp tái tạo tế bào và giảm tình trạng da bong tróc hiệu quả. Đây là món ăn cực kỳ phù hợp trong mùa đông giúp da sáng khỏe và ngăn ngừa cảm lạnh.

2. Cà rốt

Không chỉ tốt cho mắt, cà rốt chứa nhiều vitamin C vốn là tiền chất quan trọng để cơ thể tăng sinh collagen. Vitamin A trong cà rốt còn giúp tấn công các gốc tự do, ngăn ngừa nếp nhăn và cải thiện tình trạng da không đều màu ở phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh.

3. Đậu nành

Đây là thực phẩm "vàng" cho phụ nữ, đặc biệt là giai đoạn tiền mãn kinh. Đậu nành giàu isoflavone giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia cực tím, đồng thời bảo tồn lượng collagen quý giá, giảm nếp nhăn và ngăn chặn tình trạng mất nước xuyên biểu bì.

4. Cà chua

Lycopene trong cà chua là chất chống oxy hóa mạnh giúp da luôn tươi trẻ. Thú vị là khi được nấu chín cùng một chút dầu, lượng lycopene này sẽ được cơ thể hấp thụ dễ dàng hơn, giúp "đóng băng" quá trình lão hóa da hiệu quả.

5. Trứng

Protein trong trứng thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào mới, trong khi các khoáng chất như selen và lutein giúp dưỡng ẩm sâu và tăng độ đàn hồi. Trứng cũng chứa một lượng sắt cần thiết để làn da luôn hồng hào, đầy sức sống.

6. Trà xanh

Nhờ hợp chất epicatechin, trà xanh giúp tăng cường lưu lượng máu đến da, cung cấp độ ẩm và chất dinh dưỡng cần thiết. Đặc tính kháng viêm của trà xanh cũng giúp chữa lành tổn thương và ngăn ngừa mụn bùng phát do da quá khô. Đây là "báu vật" chống lão hóa, ngừa bệnh tật cho chị em nữa đấy.

7. Rau màu xanh đậm

Các loại rau như cải xoăn hay súp lơ xanh chứa đầy chất chống oxy hóa và vitamin C. Chúng giúp củng cố hệ miễn dịch và bảo vệ cấu trúc da khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường khô hanh bên ngoài.

8. Trái cây có múi

Cam, quýt hay bưởi là nguồn cung cấp vitamin C và nước dồi dào bậc nhất. Chúng thúc đẩy hình thành collagen bền vững, giúp làn da săn chắc và làm chậm sự xuất hiện của các dấu hiệu tuổi tác. Nhờ giàu chất chống oxy hóa, đây cũng là thực phẩm giúp làm chậm lão hóa tế bào.

9. Dừa

Ngoài việc uống nước, việc ăn cùi dừa cũng cung cấp chất béo lành mạnh giúp ngăn ngừa mụn và giữ ẩm cho da. Tính kháng khuẩn tự nhiên trong dừa giúp làn da phụ nữ luôn khỏe mạnh và trẻ trung hơn so với tuổi thật.

10. Nước lọc

Đây là thứ cơ bản nhất nhưng lại quan trọng nhất. Nước làm ẩm từng tế bào, ngăn ngừa nếp nhăn và nứt nẻ. Uống thiếu nước là vấn đề dễ gặp ở nữ giới tiền mãn kinh dẫn tới đẩy nahnh lão hóa da và nhiều vấn đề sức khỏe. Hãy uống ít nhất 1,5 lít nước mỗi ngày và uống rải rác suốt cả ngày. Nếu thấy nước lọc quá đơn điệu, có thể thêm một vài lát dưa leo hoặc bạc hà để tăng hiệu quả thanh lọc.

Để tối ưu hóa quá trình bù ẩm vào mùa này, bạn cũng nên lưu ý chỉ tẩy da chết tối đa 1 lần mỗi tuần và ưu tiên các loại sữa rửa mặt có độ pH dịu nhẹ. Việc kết hợp ăn uống đúng cách cùng chế độ chăm sóc khoa học sẽ giúp bạn vượt qua mùa khô một cách nhẹ nhàng nhất.

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

