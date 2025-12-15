Top 10 thực phẩm làm chậm lão hóa da được các bác sĩ Nhật khen ngợi: Toàn món “khoái khẩu” của người Việt

Mặc dù không thể chống lại quy luật của tự nhiên, nhưng các chuyên gia sức khỏe khẳng định chúng ta hoàn toàn có thể can thiệp để làm chậm và giảm thiểu tác động của lão hóa da thông qua chế độ ăn uống. Ăn uống đúng cách là bí quyết đằng sau những làn da khỏe đẹp, trẻ trung bất chấp tuổi tác.

10 thực phẩm nên chăm ăn để làm chậm lão hóa da

Trong nỗ lực tìm kiếm những thực phẩm "thần dược" tự nhiên cho làn da, tạp chí nổi tiếng Nhật Bản Phụ nữ Seven (女性Seven) đã tiến hành một cuộc phỏng vấn chuyên sâu với 10 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Dinh dưỡng và Da liễu. Kết quả là danh sách 10 thực phẩm chống lão hóa da tốt nhất đã được bình chọn, đáng mừng khi phần lớn trong số đó đêu quen thuộc với người Việt, giá cả cũng không hề đắt đỏ:

1. Hàu

Hàu đứng đầu danh sách này nhờ hàm lượng kẽm dồi dào. Bác sĩ da liễu Kawami Kaori giải thích, kẽm có tác dụng lớn trong việc giảm tiết dầu và hạn chế viêm nhiễm, hai nguyên nhân chính gây ra mụn. Quan trọng hơn, kẽm đóng vai trò thiết yếu trong việc sản sinh collagen, giúp da căng mịn và khỏe mạnh hơn. Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kanemaru nhấn mạnh thêm, kẽm liên quan mật thiết đến hoạt động của DNA và protein, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da.

2. Trứng

Trứng được đánh giá cao nhờ chứa phức hợp dinh dưỡng toàn diện. Tiến sĩ Yuko Tanaka cho biết, trứng cung cấp sắt (cải thiện da), kẽm (tái tạo tế bào) cùng protein chất lượng cao và phức hợp vitamin B giúp làm trơn tru quá trình trao đổi chất. Bác sĩ Chiho Ui bổ sung rằng trứng chứa cysteine (một loại axit amin) có tác dụng chống oxy hóa và đặc biệt là ức chế hắc tố melanin, giúp ngăn ngừa hình thành nám, tàn nhang trên da.

3. Gan heo

Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki khẳng định, gan heo giàu vitamin A (duy trì sức khỏe da) và sắt (loại bỏ oxy phản ứng do tia cực tím gây ra). Gan heo có ưu điểm là giàu protein và sắt hơn, nhưng hàm lượng chất béo lại thấp hơn các loại gan khác. Đặc biệt, lượng collagen dồi dào trong gan heo giúp da mịn màng, săn chắc và ngăn ngừa nếp nhăn sớm.

4. Rau củ màu vàng/cam

Nhóm thực phẩm này được các chuyên gia Nhật đánh giá vượt trội hơn rau xanh thông thường. Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Akiko Matsuda chia sẻ, các loại rau củ như bí ngô, cà rốt rất giàu vitamin E (thúc đẩy trao đổi chất và tái tạo da) cùng hợp chất Beta-carotene giúp duy trì sức khỏe làn da và ngăn ngừa thâm nám. Chúng còn chứa chất chống oxy hóa kháng viêm giúp giảm nguy cơ ung thư da.

5. Trái cây họ cam quýt

Chuyên gia dinh dưỡng Erika Kanemaru khẳng định nhóm trái cây này giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, phục hồi và cấp ẩm rất tốt cho da. Ví dụ, chanh hay bưởi rất giàu vitamin C, không chỉ ức chế tổng hợp melanin mà còn thúc đẩy sản xuất collagen, làm đều màu da. Axit citric trong chúng còn giúp hạn chế mụn trứng cá.

6. Bơ

Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Xiaosheng Nishishima cho biết bơ giàu vitamin B6, chất dinh dưỡng giúp kiểm soát bã nhờn và ngăn ngừa mụn. Chuyên gia dinh dưỡng Rieko Mochizuki bổ sung rằng, dầu tự nhiên trong quả bơ có khả năng thấm sâu, nuôi dưỡng và cấp nước, từ đó giúp bảo vệ làn da khỏi tác hại môi trường và ngăn ngừa quá trình lão hóa sớm.

7. Natto

Giáo sư Kenji Tazawa tại Đại học Toyama nhấn mạnh Natto (đậu tương lên men) có lợi cho đường ruột, và vì da là tấm gương phản chiếu của ruột, nên việc ăn Natto giúp da đàn hồi và sáng bóng. Natto còn chứa elastin và isoflavones giúp da đàn hồi, căng mịn và điều chỉnh nội tiết tố. Món này đang ngày càng phổ biến ở Việt Nam.

8. Cà chua

Bác sĩ da liễu Yuuki Kiryu chỉ ra cà chua giàu vitamin C và hàm lượng nước cao, giúp chống oxy hóa, bảo vệ da khỏi gốc tự do. Đặc biệt, nhờ hàm lượng lycopene cao, cà chua có thể giúp bảo vệ khỏi tia UV và giảm nguy cơ bị cháy nắng.

9. Hạnh nhân

Giáo sư Kenji Tazawa cho rằng hạnh nhân rất tốt để chống lão hóa da. Erika Kanemaru bổ sung loại hạt này giàu chất chống oxy hóa, mangan (thúc đẩy sản xuất collagen) và alpha-tocopherol (thành phần chính của vitamin E), giúp da căng bóng và chống oxy hóa.

10. Cá hồi

Cá hồi chốt danh sách với hàm lượng axit béo Omega-3 (DHA và EPA) giúp thúc đẩy lưu lượng máu, cùng astaxanthin có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Bác sĩ da liễu thẩm mỹ Yuri Furuichi nhấn mạnh Omega-3 giúp bảo vệ da khỏi tia cực tím và kháng viêm, giảm mụn. Cá hồi cũng kích thích sản xuất collagen giúp da khỏe mạnh và đàn hồi.