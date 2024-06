Điểm mặt những khách sạn, spa... tốt nhất tại Việt Nam năm 2024 do tạp chí Mỹ giới thiệu

Khách sạn thành phố tốt nhất tại Việt Nam

1. Capella Hà Nội

Ảnh: Courtesy of Capella Hanoi

Khai trương vào năm 2020, Capella Hà Nội của Sun Group là một địa điểm trong mơ với phong cách Art Deco, được thiết kế (nhiều phần được sơn bằng tay) bởi Bill Bensley, lấy cảm hứng từ Nhà Hát Lớn Hà Nội. Để phù hợp với chủ đề, Capella Hà Nội sở hữu hàng nghìn tác phẩm opera kỷ niệm và các tác phẩm dàn cảnh sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, được trưng bày trong tủ kính tại nhà hàng Backstage ở tầng trệt và tô điểm cho hàng lang nối liền các phòng.

Ngoài ra, khách sạn còn có một trong ba nhà hàng mới được trao sao Michelin của Hà Nội - nhà hàng teppanyaki Nhật Bản Hibana by Koki, cũng như phòng tập thể dục dưới lòng đất tuyệt đẹp cùng hồ bơi trong nhà được trang trí đầy ấn tượng.

Danh sách những khách sạn còn lại được vinh danh

2. Sofitel Legend Metropole Hà Nội

3. Park Hyatt Sài Gòn

4. Vinpearl Landmark 81, Bộ sưu tập chữ ký, TP Hồ Chí Minh

5. InterContinental Hà Nội Landmark72

6. Khách sạn MGallery des Arts Sài Gòn

7. Caravelle Sài Gòn

8. InterContinental Sài Gòn

9. Khách sạn Potique Nha Trang

10. Khách sạn New World Sài Gòn

Khu nghỉ dưỡng biển + đảo tốt nhất tại Việt Nam

1. Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula

Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

InterContinental Danang Sun Peninsula có lẽ là một trong những khu nghỉ dưỡng tốt nhất trên thế giới của tập đoàn InterContinental. Khu nghỉ dưỡng khai trương vào năm 2012, được thiết kế bởi Bill Bensley, sở hữu 200 phòng, 3 hồ bơi và bãi biển riêng - tất cả đều nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên hoang sơ.

Danh sách các khách sạn còn lại:

2. Regent Phu Quoc

3. La Veranda Resort Phú Quốc – Mgallery

4. Khu nghỉ dưỡng & Spa JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

5. Ana Mandara Cam Ranh

6. InterContinental Phú Quốc Bãi Dài Resort

7. The Anam Cam Ranh

8. Biệt thự Anantara Quy Nhon

9. Six Senses Côn Đảo

10. Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An

Khách sạn bể bơi tốt nhất tại Việt Nam

1. Regent Phu Quoc

Ảnh: Regent Phu Quoc

Regent Phu Quoc sở hữu tới 262 hồ bơi trải rộng khắp khu nghỉ dưỡng trên đảo – từ những hồ bơi riêng trong các khu biệt thự gia đình đến những hồ bơi chính rộng lớn với khu vực dành riêng cho trẻ em. Đặc biệt nổi bật là bể bơi vô cực Sky Wing trên sân thượng chỉ dành cho người lớn tại Regent Club Lounge trên tầng 10 của khách sạn với tầm nhìn toàn cảnh hướng ra Vịnh Thái Lan.

Danh sách khách sạn còn lại

2. Khu nghỉ dưỡng & Spa JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

3. Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An

4. Six Senses Ninh Vân Bay

5. Khu nghỉ dưỡng Alma Cam Ranh

6. Khu nghỉ dưỡng Hyatt Regency Đà Nẵng

7. InterContinental Danang Sun Peninsula

8. Hôtel des Arts Sài Gòn – MGallery

9. Angsana Lăng Cô

10. Amanoi, Ninh Thuận

Khách sạn spa tốt nhất Việt Nam

1. Regent Phu Quoc

Ảnh: Regent Phu Quoc

Trang bị các giường cát thạch anh và hàng loạt trang thiết bị điều trị, The Spa tại Regent Phú Quốc tự hào là một trong những chương trình chăm sóc sức khỏe toàn diện nhất của khách sạn tại Việt Nam.

Danh sách các khách sạn còn lại

2. Capella Hà Nội

3. Alba Wellness Valley by Fusion, Huế

4. InterContinental Phú Quốc Bãi Dài Resort

5. Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula

6. Khách sạn Zannier Bãi San Hô, Phú Yên

7. Banyan Tree Lang Co

8. Four Seasons Resort The Nam Hải, Hội An

9. Six Senses Ninh Vân Bay

10. Biệt thự Anantara Quy Nhon