Diễm My 9x khoe trọn ảnh cưới bên bạn trai doanh nhân: Cô dâu visual "đỉnh chóp", có 1 chi tiết đặc biệt

Vào sáng 21/11, Diễm My 9x đã chia sẻ hàng loạt bức hình cưới bên bạn trai doanh nhân trên trang cá nhân. Nữ diễn viên sinh năm 1990 cho biết bộ ảnh được chụp ở địa điểm mà cặp đôi từng hẹn hò tại nước Úc. "Anh là ngoại lệ của em. Bộ ảnh chụp những nơi My - Vinh từng hẹn hò ở Melbourne. Tụi My cứ đi thong dong, dừng lại ngắm cảnh hay tấp vào 1 quán cà phê ven đường, rồi chụp những khoảnh khắc tự nhiên và cảm xúc nhất", Diễm My chia sẻ.

Trong bức hình, Diễm My mặc chiếc váy trắng đơn giản, ghi điểm vì nhan sắc xinh đẹp và nụ cười tươi rạng rỡ. Nữ diễn viên sinh năm 1990 còn có những khoảnh khắc ngọt ngào tình cảm bên bạn trai Vinh Nguyễn như nắm tay, cùng nhau vui đùa. Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc mừng tới cặp đôi: "Chúc chị My mãi hạnh phúc như này nhé", "Đẹp trong trẻo nhẹ nhàng", "Chúc mừng cả hai nhé"...

Diễm My 9x tung bộ ảnh cưới tình cảm bên bạn trai Vinh Nguyễn

Cô dâu ghi điểm vì visual xinh đẹp rạng rỡ khi mặc chiếc váy trắng đơn giản

Được biết, bộ ảnh này được chụp ở nơi cặp đôi từng hẹn hò tại nước Úc

Hôn lễ của Diễm My 9X và bạn trai doanh nhân sẽ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng ở TP.HCM. Cặp đôi dành gần một năm chuẩn bị cho ngày trọng đại với mong muốn đám cưới diễn ra thật trọn vẹn, chỉn chu. Cả hai sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 21/12 sắp tới.

Diễm My và Vinh Nguyễn từng có quãng thời gian dài gắn bó trước khi quyết định về chung nhà. Cả hai gặp gỡ lần đầu vào năm 2016, trong một chuyến đi liên hoan phim tại Úc. Trong giai đoạn yêu xa, cặp đôi từng chia tay song sau đó hàn gắn tình cảm.

Diễm My 9X và Vinh Nguyễn lần đầu gặp gỡ vào năm 2016 khi cùng tham dự liên hoan phim tại Úc